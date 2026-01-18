Loại thịt thơm hơn thịt cừu, dễ ăn hơn thịt thỏ, tốt cho sức khoẻ sinh lý, nấu món này ăn mùa đông cực ngon

Thịt bò là loại thịt này có nhiều tác dụng tuyệt vời như cung cấp protein chất lượng cao giúp phát triển cơ bắp, bổ sung sắt, kẽm, vitamin B12, B6 tăng cường năng lượng và hệ miễn dịch, hỗ trợ sản xuất hồng cầu. Đồng thời, nó cũng giúp cải thiện trí nhớ, sức khỏe tim mạch, và giúp phục hồi cơ thể.

Đặc biệt loại thịt này là nguồn thực phẩm giàu dinh dưỡng, có lợi cho sức khỏe nam giới.

Không chỉ cung cấp protein chất lượng cao, loại thịt này còn chứa nhiều vi chất thiết yếu giúp hỗ trợ phát triển cơ bắp, tăng cường sinh lý, và cải thiện sức khỏe tổng thể.

Từ thịt bò có thể chế biến được nhiều món ăn thơm ngon, trong đó có món bò sốt vang. Món này ăn kèm bánh mì, rất đậm vị thích hợp cho những ngày trời lạnh. Dân Việt giới thiệu công thức nấu món bò sốt vang như sau:

Nguyên liệu nấu bò sốt vang

- Thịt bò: gân bò 300gram, 400gram dẻ sườn bò không xương.

- Gấc chín: 100gram gấc bỏ hạt chỉ lấy phần thịt ở phía ngoài hạt gấc. Có thể thay thế bằng cà chua theo khẩu vị.

- Củ sả: 3 củ băm nhỏ

- Gừng: 1 thìa cà phê gừng đã xay nhuyễn

- Tỏi: 1 thìa cà phê tỏi xay nhuyễn

- Hoa hồi, Quế, thảo quả: gia vị không thể thiếu trong món bò sốt vang.

- Ớt hoặc tiêu xanh

- Rượu trắng hoặc vang đỏ tuỳ khẩu vị của từng người sẽ khác nhau: 1 bát ăn cơm

- Nước mắm: 3 thìa cà phê, muối hồng hoặc muối iot 1 thìa cà phê

- Đường nâu 1 thìa cà phê.

- Mỡ lợn hoặc dầu ăn: 2 thìa ăn cơm

- Cà rốt, hành lá, rau mùi có thể cho vào sau khi thịt bò hầm đã chín.

Cách nấu thịt bò sốt vang:

- Thịt bò thái kho rửa và bóp sạch với rượu trắng.

- Trộn hỗn hợp vào và ướp khoảng 20 phút sau cho lên bếp đảo ngấm gia vị. Rồi đổ nước lọc vào phần hỗn hợp thịt vừa đảo.

Ướp gia vị

- Nấu bằng nồi áp suất nên sẽ không mất nước, nếu nấu bằng bếp ga hoặc bếp điện hầm đến khi sôi cho lửa nhỏ đun đến khi thịt mềm, nêm nếm gia vị thêm rau mùi, hành lá là xong.

Món bò sốt vang thơm ngon đậm vị cho ngày đông lạnh thêm ấm áp.

Chúc các bạn thành công khi chế biến loại thịt này!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Thuỳ Linh thực hiện.