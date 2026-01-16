Loại thịt giàu protein ngang trứng và sữa, ít chất béo, nhiều canxi, làm món này thơm ngon bổ dưỡng

Thịt tôm là loại thịt mang đến hương vị thơm ngon và giàu dinh dưỡng cho chế độ ăn uống của bạn. Loại thịt này chứa rất nhiều chất dinh dưỡng như đạm, canxi, photpho, acid béo không cholesterol và các chất khoáng cần thiết cho cơ thể.

Hàm lượng các chất dinh dưỡng, đặc biệt là protein có trong loại thịt này rất cao.

Thế nên ngoài sữa, trứng hay thịt cá thì thịt tôm cũng là một loại thực phẩm cung cấp protein hàng đầu.

Ăn tôm thường xuyên giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, đột quỵ và tăng cường sức khỏe xương khớp. Tôm có thể làm nguyên liệu để chế biến nhiều món ăn thơm ngon khác nhau. Loại thịt này có thể thúc đẩy sức khỏe của tim và não do hàm lượng axit béo omega-3.

Từ tôm có thể chế biến thành nhiều món ăn thơm ngon khác nhau. Dân Việt giới thiệu cách làm hủ tiếu xào tôm thịt như sau:

Nguyên liệu làm hủ tiếu xào tôm thịt

- 700gr hủ tiếu bột lọc khô

- 500gr tôm sú/thẻ

- 700gr thịt ba chỉ

- 1 củ cà rốt

- 500gr cải ngọt

- 200gr giá

- ngò rí, hành tím, tỏi

- nước tương, dầu hào

- gia vị nêm nếm thông dụng

Cách làm hủ tiếu xào tôm thịt

*Sơ chế

- Rửa sạch rau củ, để ráo. Cà rốt cắt sợi. Cải ngọt cắt khúc. Băm nhỏ hành tím + tỏi

- Ngâm hủ tiếu trong nước lạnh 30 phút, xong vớt ra rổ cho ráo. Cắt ngắn bớt cho dễ xào

- Thịt ba chỉ rửa sạch cắt miếng mỏng vừa ăn. Ướp thịt 20 phút với hành tỏi băm + tiêu + nước mắm

- Tôm lột vỏ, rút chỉ lưng, ướp như thịt

*Xào hủ tiếu

- Luộc nhanh cải ngọt, vớt ra ngâm nước lạnh. Cà rốt luộc vừa chín

- Bắc chảo, xào nhanh tay cải ngọt + cà rốt + giá. Nêm xíu hạt nêm, để riêng ra

- Bắc chảo khác, xào thơm hành tỏi băm, cho thịt ba chỉ vào xào vừa săn. Tiếp tục cho tôm vào xào chung. Nêm nếm lại vừa ăn. Tôm thịt chín thì để riêng

- Cùng chảo này, cho lại dầu vào chảo. Phi thơm thêm hành tỏi băm, rồi cho hủ tiếu vào xào với lửa vừa. Xào nhanh vì dễ dính.

- Nêm vào 1 ít hạt nêm. Xào đến khi thấy sợi hủ tiếu nở và trong là được.

- Tắt lửa, trộn vào 1 ít dầu tỏi phi cho thơm

- Xào hủ tiếu, rau và tôm thịt riêng hết, xong đến cuối mới trộn chung lại với nhau.

- Nếu thích ăn nước tương thì pha nước tương chua ngọt nếu không thì pha với nước mắm tỏi ớt.

Chúc các bạn thành công khi chế biến loại thịt này!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Về Nhà Ăn Cơm thực hiện