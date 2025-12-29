Loại thịt "quý tộc", chứa protein gấp 5 lần sữa, ăn vào mùa đông để ấm dạ dày, bổ xương khớp, nâng cao hệ miễn dịch

Vào mùa đông, người dân rất chú trọng đến "bổ dưỡng mùa đông", trong đó có việc ăn nhiều các loại thịt bổ dưỡng.

Và trong số nhiều loại thuốc bổ mùa đông đó chính là hải sâm. Hải sâm là một loại thực phẩm giàu dinh dưỡng và được coi là "thần dược" trong y học cổ truyền.

Loại thịt này có hàm lượng protein gấp năm lần sữa.

Cụ thể, trong thịt hải sâm có chứa nhiều protein chất lượng cao, giúp xây dựng và sửa chữa cơ bắp.

Protein trong hải sâm chủ yếu là collagen hòa tan trong nước và protein chất lượng cao, dễ hấp thụ hơn protein trong thịt và trứng. Ngay cả những người có hệ tiêu hóa yếu cũng có thể dễ dàng tiêu hóa được.

Loại thịt này còn chứa axit béo omega-3, tốt cho tim mạch và não bộ

Ngoài ra, loại thịt này không chỉ giàu canxi mà còn chứa phốt pho và magiê, giúp thúc đẩy quá trình hấp thụ canxi. Kết hợp với protein chất lượng cao, loại thịt này có thể tăng cường độ chắc khỏe của xương, tương đương với việc cung cấp "dinh dưỡng gấp đôi" cho xương.

Hiệu quả hơn cả việc uống nước hầm xương, và không chứa chất béo và purin dư thừa. Bổ sung canxi và protein cùng lúc sẽ giúp xương chắc khỏe, và bạn sẽ không phải lo lắng về việc đau nhức khớp khi ra ngoài trong gió lạnh mùa đông.

Không chỉ vậy, loại thịt này còn chứa axit béo omega-3, tốt cho tim mạch và não bộ. Hải sâm có chứa chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ cơ thể khỏi tác hại của gốc tự do.

Loại thịt này cũng được cho là có tác dụng tăng cường hệ miễn dịch, cải thiện sức khỏe tim mạch và hỗ trợ điều trị một số bệnh.

Cho dù đó là người trung niên và người cao tuổi, người có hệ tiêu hóa yếu, hay nhân viên văn phòng muốn tăng cường hệ miễn dịch để vượt qua mùa đông, hải sâm đều phù hợp.

Giá hải sâm tươi giao động từ 500.000 đòng- 1 triệu đồng/kg tùy kích cỡ và loại hải sâm; Giá hải sâm khô từ 2,5 triệu - hơn 3 triệu đồng. Loại thịt này dù đắt nhưng "sắt ra miếng" vì độ ngon và bổ dưỡng.

Loại thịt này dù đắt nhưng "sắt ra miếng" vì độ ngon và bổ dưỡng.

Hải sâm, có tính ấm, khác với nhân sâm hay nhung hươu được coi là "nóng", sẽ không gây nóng trong người ngay cả khi ăn hàng ngày.

Kết hợp với các thực phẩm mùa đông như củ cải, bắp cải và ngũ cốc nguyên hạt, nó cung cấp chất dinh dưỡng mà không gây cảm giác nặng bụng, thực sự rất phù hợp cho việc "bổ dưỡng mùa đông".

Dưới đây là 2 cách chế biến hải sâm đơn giản và ngon miệng:

1. Súp hải sâm và nấm

Nguyên liệu: 2-3 con hải sâm nhỏ, 1 ít nấm hải sản, 1 ít tôm khô, một miếng cà rốt, 1 quả trứng, 1 lượng hành lá và rau mùi vừa đủ.

Gia vị: 1 muỗng canh muối, một ít dầu mè.

Cách làm:

Nguyên liệu nấu súp hải sâm và nấm

- Bỏ rễ nấm hải sản và rửa sạch. Ngâm tôm khô trong nước ấm cho đến khi mềm. Cắt cà rốt thành sợi mỏng. Cắt hành lá và rau mùi thành từng khúc.

- Đun sôi nước trong nồi. Khi nước sôi, cho hải sâm và nấm hải sản đã sơ chế vào chần trong 50 giây. Vớt ra, để nguội, sau đó cắt nhỏ để dùng sau.

- Làm nóng dầu trong chảo cho đến khi đạt 50% nhiệt độ tối đa. Cho hành lá thái nhỏ vào xào thơm. Sau đó cho cà rốt bào sợi vào xào mềm. Nêm muối vừa ăn rồi đảo đều.

- Thêm lượng nước vừa đủ, sau đó cho hải sâm thái nhỏ, nấm hải sản và tôm vào. Đậy nắp nồi và đun sôi nước trên lửa lớn.

- Đập trứng vào tô và dùng đũa đánh đều theo một chiều. Khi nước sôi, giảm lửa nhỏ và từ từ đổ hỗn hợp trứng đã đánh vào.

- Sau một lúc, khi hỗn hợp trứng đã đông lại, tăng lửa lớn và đun sôi lại. Thêm vài giọt dầu mè, sau đó rắc rau mùi thái nhỏ vào là có thể thưởng thức.

Hải sâm, nấm tươi và tôm được nấu chung trong một nồi súp, tạo nên hương vị vô cùng thơm ngon và hấp dẫn. Bạn sẽ không thể ngừng ăn một khi đã bắt đầu!

2. Hải sâm xào củ mài

Nguyên liệu: 2 con hải sâm khô (khoảng 100g, cắt nhỏ), 1 củ mài (khoảng 200g, gọt vỏ, rửa sạch và cắt lát hình thoi), một ít kỷ tử (ngâm mềm), một lượng tôm khô vừa đủ (ngâm nước ấm cho mềm), một đoạn hành lá (thái nhỏ), và một lượng gừng thái lát và tỏi băm vừa đủ.

Gia vị: 1 muỗng canh nước tương nhạt, 1/2 muỗng canh nước sốt hàu, một nhúm muối, một nhúm tiêu trắng, hỗn hợp bột bắp (1 muỗng canh bột bắp + 2 muỗng canh nước), vài giọt dầu mè.

Cách làm:

- Sau khi làm sạch hải sâm, cho vào nước sôi, thêm một lượng gừng vừa đủ và một ít rượu nấu ăn để khử mùi tanh, chần trong 30 giây, sau đó vớt ra và để ráo;

- Gọt vỏ và thái củ màu, ngâm trong nước sạch để dùng sau.

- Làm nóng dầu trong chảo. Khi dầu nóng, cho gừng thái lát, tỏi băm và hành lá thái nhỏ vào xào thơm. Sau đó cho hải sâm và khoai mỡ thái lát vào xào trên lửa lớn trong 1-2 phút.

- Thêm tôm và kỷ tử vào tiếp tục xào một lúc. Cho nước tương nhạt, tương dầu hào, một chút muối và tiêu trắng vào đảo đều.

- Đổ bột bắp pha nước dọc theo mép chảo và đảo nhanh cho đến khi nước sốt sánh lại và bám đều vào các nguyên liệu. Cuối cùng, rưới vài giọt dầu mè để tăng thêm hương thơm trước khi dọn ra và thưởng thức.

Món ăn này là một món bổ dưỡng hoàn hảo cho mùa đông – hải sâm giàu protein giúp tăng cường hệ miễn dịch, trong khi củ mài bổ dưỡng cho lá lách và dạ dày.

Kết hợp với lượng dầu và muối tối thiểu, món ăn có kết cấu giòn tan, tươi mát mà không hề ngấy – ngon miệng và bổ dưỡng! Hãy làm món này cho cả gia đình cùng thưởng thức!

Chúc bạn thành công khi chế biến loại thịt này!

(Theo Toutiao)