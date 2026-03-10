Du khách mê mẩn với hoa kèn hồng ở Cần Thơ

Du khách mê mẩn với cung đường rợp hoa kèn hồng

Rất nhiều khu khách từ các tỉnh, thành khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đã tìm đến xã Phú Tâm (TP Cần Thơ) để tham quan, chụp ảnh trên cung đường rợp màu hoa kèn hồng. Đây là đường Hùng Vương, giáp với Quốc lộ 1, dẫn vào trung tâm hành chính xã Phú Tâm (gần chợ Trà Quýt).

Trước ngày 1/7/2025, đường Hùng Vương là tuyến chính dẫn vào trung tâm hành chính của huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng (cũ). Nơi đây có hàng trăm cây kèn hồng bắt đầu trổ hoa từ cuối tháng 2 đến gần hết tháng 3 hàng năm.

Năm 2025, lần đầu tiên tại tỉnh Sóc Trăng (cũ) diễn ra Tuần lễ Hoa Kèn Hồng lần thứ nhất tại thị trấn Châu Thành (nay là xã Phú Tâm). Lễ hội diễn ra từ 15-19/3/2025, nhằm tôn vinh loài hoa có màu hồng tuyệt đẹp.

Hiện, 2 hàng hoa kèn hồng trên đường Hùng Vương đã trổ đều hoa. Mỗi ngày có hàng trăm du khách từ các tỉnh, thành khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đã đến đây check-in.

Vỉa hè và trên mặt đường Hùng Vương có nhiều hoa rơi tạo nên một màu hồng tuyệt đẹp. Du khách “mê mẩn” với những khoảnh khắc gió thổi mạnh để quay clip nhiều hoa rơi từ trên cao xuống dường.

Trước cổng trụ sở Đảng ủy – HĐND – UBND xã Phú Tâm và đường Hùng Vương có nhiều băng rôn và pano tuyên truyền về ngày bầu cử ĐBQH khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Những băng rôn và pano này đặt ở những vị trí trang trọng, tạo điểm nhấn cho du khách check-in cùng hoa kèn hồng.

Việc quảng bá hình ảnh hoa kèn hồng đang được địa phương gắn với tiềm năng, thế mạnh phát triển du lịch. Từ đó sẽ thu hút nguồn lực đầu tư, thúc đẩy du lịch phát triển, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, tạo động lực cho tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương.

Hoa kèn hồng trổ tuyệt đẹp 2 bên đường Hùng Vương, xã Phú Tâm, TP Cần Thơ