Loại thịt bổ dưỡng hơn cá, thơm ngon hơn thịt heo, giúp chắc xương, sáng mắt, nấu món này càng ăn càng nghiền

Lươn là loại thịt vô cùng bổ dưỡng nhưng nhiều người e ngại vì vẻ ngoài trơn trượt, dài như con rắn của nó.

Ăn loại thịt này thậm chí còn bổ dưỡng hơn cả cá, thịt lợn.

Thịt lươn mềm và thơm ngon, chỉ cần xào sơ cũng tạo nên hương thơm nức mũi. Loại thịt này giàu protein, giúp xây dựng và sửa chữa mô cơ thể, hỗ trợ tăng trưởng và phát triển.

Loại thịt này chứa nhiều vitamin và khoáng chất như vitamin A, vitamin B12, sắt, kẽm và canxi giúp tăng cường hệ miễn dịch, tốt cho mắt, da và tóc. Loại thịt này có hàm lượng chất béo thấp, giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch và béo phì.

Đồng thời loại thịt này hỗ trợ sức khỏe xương nhờ hàm lượng canxi và vitamin D khá cao, giúp tăng cường sức khỏe xương và phòng chống loãng xương.

Từ lươn có thể chế biến nhiều món ăn khác nhau như cháo, miến, súp…Dân Việt giới thiệu cách nấu bún lươn thơm lừng càng ăn càng ghiền mà siêu dễ làm như sau:

- Chọn lươn vàng lớn tách xương để riêng để dành dùng món nước, phần thịt chọn phần lớn nhất đều nhất. Dùng xâm thịt xâm mặt thịt của lươn cho thấm gia vị. Sau đó nêm chút muối và tiêu vào phần thịt rồi 1 chút bột chiên giòn trộn bột sả để khi rán hay nướng sẽ cứng miếng lươn lại.

- Nướng lươn bằng nồi không dầu với lớp giấy bạc và ít dầu trên bề mặt.

- Phần đầu và đuôi lươn ráng lóc thịt rồi băm với ít thịt heo cho nhuyễn, nêm ít bột nêm tiêu nước tỏi băm. Cuốn phần thịt lươn băm với lá lốt rồi cố định bằng tăm 2 cái 1. Chiên ít dầu bằng chảo

- Phần thịt còn lại sau khi loại đầu đuôi thì cắt ngang miếng nhỏ nửa ngón tay. Tẩm bột chiên giòn trực tiếp chiên ngập dầu tới khi vàng giòn.

- Sả cây đập dập nát rồi xé sợi, tẩm lớp bột chiên giòn rồi rưới dầu lên chiên bằng nồi chiên không dầu chiên giòn rụm thơm. Sau khi lấy ra có thể dùng dầu này chiên lươn giòn cho thơm sả.

- Rau thơm tuỳ thích, thêm lá lốt

- Cách pha nước tương : giã nát tỏi, ớt, hạt thì là, lá ngò, sả trong cối, chan dầu nóng vào cho dậy mùi, thêm nước tương, đường, chút xíu giấm, và nước lọc vừa ăn.

- Bày biện thì đơn giản, đặt sả chiên giòn rụm dưới rồi đặt miếng lươn nướng lên. Chan nước tương pha lên bún ăn với lươn là hết nước chấm.

Chúc các bạn thành công khi chế biến loại thịt này!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Nhung Vu thực hiện.