Sai lầm nghiệm trọng nhiều bà nội trợ mắc phải khi luộc rau vứt chất bổ

Sai lầm khi luộc rau: Ngâm rau quá lâu

Chúng ta thường có thói quen ngâm rau trong nước để loại bỏ vi khuẩn. Điều này khiến loại bỏ nhiều dinh dưỡng có trong rau, bởi vitamin C dễ dàng tan trong nước.

Mặt khác, trong rau có rất nhiều nước, nếu ngâm trong nước quá lâu, thì nước bên ngoài sẽ ngấm vào trong rau, làm cho vách tế bào của rau bị vỡ và chất dinh dưỡng của rau lại bị tràn ngược ra bên ngoài.

Nhất là đối với rau sau khi cắt, ngắt, nếu ngâm trong một đêm thì gần như sẽ thất thoát hết vitamin C, vitamin nhóm B, khoáng chất và protein tan trong nước mà chỉ làm việc này khi nồi đã bắp lên bếp.

Để làm sạch rau, đặc biệt là loại bỏ các loại kí sinh trùng, bạn cần phải rửa rau dưới vòi nước chảy và rửa kĩ từng cọng một. Khi rửa rau, bạn nên ngâm rau ít phút trong chậu nước lớn trước khi rửa.

Bạn hãy ngâm rau bằng nước vo gạo vì nước vo gạo sẽ giúp bạn đánh bật một phần hóa chất trên bề mặt rau hoặc ngâm rau với một chút muối để diệt trứng vi sinh vật bám trên rau.

Sai lầm khi luộc rau: Luộc rau quá kỹ

Rau khi luộc to lửa sẽ chín rất nhanh, thậm chí với một số loại rau như rau muống, rau khoai chỉ cần sôi trào một phút là bạn có thể vớt rau ra. Những món rau như bông cải xanh tốt nhất là nên hấp, ăn tái.

Tuy nhiên, nhiều bà nội trợ quá cẩn thận, sợ rau chín không kỹ nên để quá lâu. Vì thế, làm rau không những nát mà còn mất hết vitamin, không giữ được trọn vẹn các hương vị có trong rau mà bạn thưởng thức.

Thời gian tiếp xúc với nhiệt là nguyên tắc để giữ lại lượng vitamin nhiều nhất trong rau. Do đó, khi luộc rau, bạn nên để lửa to cho đến khi nước sôi mới bỏ rau vào. Cho rau từ nước lạnh sẽ làm tổn hao tới 42% lượng vitamin.

Bạn nên luộc rau đúng cách, tùy thời gian của từng loại rau. Chẳng hạn rau muống sôi nhanh, rau cải có thể lâu hơn một chút. Nhưng hãy nếm thử khi rau đến độ chín vừa, đừng để rau sôi quá lâu.

Luộc rau nhỏ lửa

Rau xanh cung cấp cho cơ thể con người số lượng khổng lồ các vitamin, khoáng chất. Tuy nhiên, quy trình chế biến rau không đúng cách rất dễ khiến cho rau bị mất hết chất dinh dưỡng. Khi bạn luộc rau ở nhiệt độ thấp , nhiệt độ không đủ sẽ không giữ được màu xanh của rau mà còn làm tiêu tan vitamin C và B1 trong quá trình luộc.

Khi luộc rau, bạn nên cho vào nước một ít muối, đun to lửa cho đến khi nước sôi sùng sục mới bỏ rau vào, đậy nắp kín. Thói quen mở nắp vung để xanh rau cũng là một sai lầm. Bạn cho ít muối sẽ giữ được màu xanh của rau, đậy nắp chỉ hao 15% vitamin, mở nắp sẽ hao mất 32%. Đảo một lần nhanh rồi vớt rau ra, ăn khi còn tái vừa ngon vừa bổ.

Nấu rau xong không ăn ngay

Khi vừa mới luộc xong, rau sẽ ngon và đảm bảo chất dinh dưỡng nhất bạn nên ăn ngay. Nhiều người thường để rau nguội rồi mới ăn nhưng không biết rằng, nếu để sau 1 giờ mới ăn sẽ làm mất 25% lượng vitamin, sau 2 giờ mất từ 35 - 47%.

Còn nếu bạn chế biến sẵn, sau đó mới hâm lại thì vitamin mất đi tới 90%. Như vậy, bạn không nên để rau qua đêm, giá trị dinh dưỡng trong rau sẽ không còn nữa.

Trong trường hợp không ăn hết thì bạn nên bỏ đi, không nên cho vào tủ lạnh vì đây là cách lưu trữ cực kì nguy hiểm. Khi lưu trữ rau vào tủ lạnh hàm lượng nitrate có sẵn trong rau sẽ biến thành nitrite - một chất gây ung thư cực kỳ có hại cho bạn và gia đình.

Vì vậy, đừng bao giờ chế biến rau quá sớm khi bữa ăn của cả nhà chưa bắt đầu nhé. Bởi nếu đồ ăn nguội lạnh sẽ tạo ra cảm giác mất ngon, mất hết chất dinh dưỡng.

Khi vớt rau ra còn nóng hổi là bạn nên thưởng thức ngay, lúc này bạn sẽ cảm nhận được trọn vẹn độ ngon của món rau luộc. Vị ngọt, mùi thơm, độ giòn và chất dinh dưỡng trong rau sẽ giữ nguyên khi rau còn nóng.

Mẹo luộc rau xanh, giữ nguyên chất dinh dưỡng

Khi nước sôi, thêm ít muối vào để giữ màu cho rau: Thêm ít muối vào không chỉ giúp rau giữ màu xanh mà còn giúp cho nước luộc thêm đậm đà và ngon hơn. Tỷ lệ hợp lý là 1/4 thìa cafe muối trên mỗi nửa lít nước luộc.

Khi rau chín, dùng môi thủng vớt ra và thả vào bát nước sạch có sẵn vài viên đá lạnh. Khi rau nguội, vớt ra, để ráo. Làm như thế, rau sẽ ngon, giòn và không bị nát.

Chờ nước thật sôi mới cho rau vào luộc bởi rất nhiều vitamin bị mất và hòa tan ngay sau khi rau được cho vào nước. Đun sôi nhỏ lửa, khoảng 2-5 phút tùy theo từng loại rau. Sau 30 giây, đảo rau và nếm độ chín.

Khi luộc rau, bạn có thể cho một chút dầu ăn vào nồi nước luộc: Dầu ăn sẽ phủ một lớp mỏng bên ngoài, giúp rau của bạn xanh và bóng hơn. Đồng thời, lớp dầu ăn còn có thể giúp rau xanh lâu hơn mà không bị đổi màu.

Tuy nhiên nước luộc sẽ có váng mỡ, tùy theo khẩu vị của gia đình mà bạn có thể sử dụng hay không.

Khi luộc rau, bạn cũng có thể cho mộtvài giọt chanh hoặc giấm vào nồi nước luộc: Một vài giọt chanh hoặc giấm không chỉ giữ màu xanh cho rau, mà cũng rất hữu ích trong việc giữ màu một vài loại rau củ như súp lơ, cà rốt. Chúng cũng rất hữu ích trong việc tăng thêm hương vị các loại rau củ.