Mẹo muối dưa vàng ruộm, không nổi váng, người vụng mấy cũng làm được

Mâm cơm nhà có thêm đĩa dưa muối chua ngọt giòn thơm sẽ thêm nhiều phần hấp dẫn.

Nguyên liệu:

- 1kg rau dưa

- Đường, giấm, muối hạt, ớt.

Cách làm:

- Rau dưa bỏ lá, lấy nguyên phần cuống, thái miếng vừa ăn. Rửa sạch từng cuống lá rồi đem ngâm với nước muối loãng tầm 30-40 phút. Sau đó vớt ra để thật ráo nước.

- Pha hỗn hợp nước muối dưa: 1400ml nước, 300g đường, 300ml giấm, 35g muối hạt. Đun sôi để thật nguội. Tỉ lệ đường mọi người có thể thay đổi phù hợp với khẩu vị gia đình.

- Chuẩn bị hũ muối dưa, rửa sạch, để khô ráo.

- Lần lượt xếp dưa vào hũ cùng ớt sừng thái lát.

- Thêm nước ngâm ngập dưa, nén lại để dưa không bị nổi lên mặt nước ngâm.

- Để ngoài 1-2 ngày là ăn được. Sau khi dưa lên men đủ độ chua thì cất ngăn mát tủ lạnh ăn dần để dưa không bị chua quá.

Thành phẩm hũ dưa vàng óng, giòm rụm. Vị chua, cay, mặn, ngọt vừa đủ tròn vị. Dưa muối chua ngọt ăn với món nào cũng giúp giải ngán rất ngon.

