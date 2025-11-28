Loại quả ngày xưa rụng đầy gốc giờ thành đặc sản, kho với móng giò ngon xuất sắc

Móng giò ngấm vị chua chát của trám nên giảm độ béo, mềm ngon rất hấp dẫn!

Nguyên liệu:

- Móng giò

- Trám xanh

- Hành khô, ớt

- Xì dầu, bột canh, nước mắm, hạt tiêu, đường.

Cách làm:

- Bước 1: Luộc sơ móng giò cùng mấy củ hành khô cho móng dc sạch thơm. Chặt miếng vừa ăn.

- Bước 2: Trám đập dập, chần sơ cho bớt chát.

- Bước 3: Ướp móng giò và trám với các loại gia vị khoảng 15-20 phút.

- Bước 4: Trút một bát nước nóng ngập nguyên liệu, đun trên lửa nhỏ đến khi trám và móng giò mềm là được. Bí quyết để có món móng giò ngon là kho 2 lửa.

Móng giò chín mềm, quyện trong vị chua chát mà béo bùi của trám xanh. Ăn cùng cơm nóng, thêm chút dưa chua, cà muối thì ngon tuyệt vời.