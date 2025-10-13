Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Cách làm bún chả cá siêu nhanh ngon tuyệt cho bữa sáng đầu tuần

Sự kiện: Các món bún ngon Các món hải sản Món ngon từ cá
Công thức này rất đơn giản, chế biến nhanh mà hương vị cực kỳ hấp dẫn. Mẹ đảm không mất quá nhiều thời gian để chuẩn bị cho cả nhà có bữa sáng tuyệt ngon.

Cách làm bún chả cá siêu nhanh ngon tuyệt cho bữa sáng đầu tuần - 1

Nguyên liệu:

- Cá chim: 1 con

- Chả cá 

- Dứa: 1/2 quả

- Cà chua: 2 quả

- Hành tây: 1/2 củ

- Măng tươi: 2 lạng 

- Bí đỏ, bắp cải trắng, hành, mùi

- Gia vị: mắm ruốc, hạt nêm, đường, muối, dầu điều, hành tím, tỏi, ớt.

- Rau sống ăn kèm: xà lách, giá, rau thơm, húng quế, rau muống chẻ...

Cách làm bún chả cá siêu nhanh ngon tuyệt cho bữa sáng đầu tuần - 2

Cách làm:

Cho dầu điều và hành tím vào nồi phi thơm, cho măng vào xào chín, nêm 1 muỗng mắm ruốc, 1 muỗng đường, 1/2 muỗng hạt nêm, đảo đều cho tan gia vị.

Tiếp đến cho cà chua, dứa, bí đỏ, hành tây vào, thêm nước vừa ăn đun đến khi nước sôi, lúc này nêm nếm lại gia vị cho vừa ăn rồi tiếp tục đun tầm 5 phút nữa.

Cho cá và bắp cải, chả cá vào nấu chín nữa là xong.

Giã 1 ít tỏi ớt khi nào ăn thì cho vào.

Cách làm bún chả cá siêu nhanh ngon tuyệt cho bữa sáng đầu tuần - 7

Cách làm bún chả cá siêu nhanh ngon tuyệt cho bữa sáng đầu tuần - 8

Cách làm hành ngâm: Thái hành và cà rốt cho vào bát, thêm 1 muỗng cafe muối ngâm cho bớt hăng, vớt ra rửa lại nước, pha tỉ lệ 2 dấm + 1 nước + 1 đường và 1 xíu muối khuấy tan rồi cho hành và cà rốt vào ngâm. Sáng ngâm là chiều ăn vừa ngon.

Theo Huỳnh Thị Nghĩa

Nguồn: [Link nguồn]

12/10/2025 23:50 PM (GMT+7)
