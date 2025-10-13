Cách làm bún chả cá siêu nhanh ngon tuyệt cho bữa sáng đầu tuần

Nguyên liệu:

- Cá chim: 1 con

- Chả cá

- Dứa: 1/2 quả

- Cà chua: 2 quả

- Hành tây: 1/2 củ

- Măng tươi: 2 lạng

- Bí đỏ, bắp cải trắng, hành, mùi

- Gia vị: mắm ruốc, hạt nêm, đường, muối, dầu điều, hành tím, tỏi, ớt.

- Rau sống ăn kèm: xà lách, giá, rau thơm, húng quế, rau muống chẻ...

Cách làm:

Cho dầu điều và hành tím vào nồi phi thơm, cho măng vào xào chín, nêm 1 muỗng mắm ruốc, 1 muỗng đường, 1/2 muỗng hạt nêm, đảo đều cho tan gia vị.

Tiếp đến cho cà chua, dứa, bí đỏ, hành tây vào, thêm nước vừa ăn đun đến khi nước sôi, lúc này nêm nếm lại gia vị cho vừa ăn rồi tiếp tục đun tầm 5 phút nữa.

Cho cá và bắp cải, chả cá vào nấu chín nữa là xong.

Giã 1 ít tỏi ớt khi nào ăn thì cho vào.

Cách làm hành ngâm: Thái hành và cà rốt cho vào bát, thêm 1 muỗng cafe muối ngâm cho bớt hăng, vớt ra rửa lại nước, pha tỉ lệ 2 dấm + 1 nước + 1 đường và 1 xíu muối khuấy tan rồi cho hành và cà rốt vào ngâm. Sáng ngâm là chiều ăn vừa ngon.