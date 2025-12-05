Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
SEA Games 33

Tôm siêu giàu canxi, mẹ làm món này con ăn không muốn dừng

Sự kiện: Món ngon từ tôm

Tôm rất giàu dinh dưỡng tốt cho trẻ nhỏ. Nhưng luộc với rang mãi cũng chán, mẹ thử làm chả ram theo cách này thơm ngon, giòn rụm, cả nhà đều mê.

Tôm siêu giàu canxi, mẹ làm món này con ăn không muốn dừng - 1

Nguyên liệu:

- Tôm tươi

- Giò sống

- Bánh cuốn rế

- Gia vị: muối, hạt tiêu.

Cách làm:

Tôm&nbsp;rửa sạch, bảo quản trong ngăn đá tầm 15 phút để tôm ngất và se vỏ, giúp dễ bóc vỏ hơn. Bóc vỏ tôm chừa lại phần đuôi để khi cuốn ram sẽ đẹp hơn. Ướp tôm cùng chút muối và hạt tiêu tầm 10 phút cho ngấm gia vị.

Tôm rửa sạch, bảo quản trong ngăn đá tầm 15 phút để tôm ngất và se vỏ, giúp dễ bóc vỏ hơn. Bóc vỏ tôm chừa lại phần đuôi để khi cuốn ram sẽ đẹp hơn. Ướp tôm cùng chút muối và hạt tiêu tầm 10 phút cho ngấm gia vị.

Cắt đôi bánh cuốn rế rồi phết 1 lớp mỏng giò sống lên trên, lần lượt cuộn quanh mình tôm cho đến hết.

Cắt đôi bánh cuốn rế rồi phết 1 lớp mỏng giò sống lên trên, lần lượt cuộn quanh mình tôm cho đến hết.

Có thể dùng kéo để cắt bớt các cạnh của phần nem rế, giúp ram cuốn đẹp mắt hơn.

Có thể dùng kéo để cắt bớt các cạnh của phần nem rế, giúp ram cuốn đẹp mắt hơn.

Làm nóng chảo, chiên nem rế ngập dầu đến khi vàng đều.

Làm nóng chảo, chiên nem rế ngập dầu đến khi vàng đều.

Lưu ý chiên nhỏ lửa để tránh bị cháy, chấm ram tôm cùng tương ớt sẽ tăng hương vị hấp dẫn cho món ăn!

Lưu ý chiên nhỏ lửa để tránh bị cháy, chấm ram tôm cùng tương ớt sẽ tăng hương vị hấp dẫn cho món ăn!

Muốn tóp mỡ giòn ngon, không ngán chỉ cần áp dụng bí quyết này
Muốn tóp mỡ giòn ngon, không ngán chỉ cần áp dụng bí quyết này

Tóp mỡ là món ăn dân dã được rất nhiều người yêu thích. Nhưng làm thế nào để tóp giòn rụm, không ngán thì không phải ai cũng biết bí quyết này.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nguyễn Thị Thùy Linh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-04/12/2025 23:50 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Món ngon từ tôm Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN