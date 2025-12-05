Tôm siêu giàu canxi, mẹ làm món này con ăn không muốn dừng
Tôm rất giàu dinh dưỡng tốt cho trẻ nhỏ. Nhưng luộc với rang mãi cũng chán, mẹ thử làm chả ram theo cách này thơm ngon, giòn rụm, cả nhà đều mê.
Nguyên liệu:
- Tôm tươi
- Giò sống
- Bánh cuốn rế
- Gia vị: muối, hạt tiêu.
Cách làm:
Tôm rửa sạch, bảo quản trong ngăn đá tầm 15 phút để tôm ngất và se vỏ, giúp dễ bóc vỏ hơn. Bóc vỏ tôm chừa lại phần đuôi để khi cuốn ram sẽ đẹp hơn. Ướp tôm cùng chút muối và hạt tiêu tầm 10 phút cho ngấm gia vị.
Cắt đôi bánh cuốn rế rồi phết 1 lớp mỏng giò sống lên trên, lần lượt cuộn quanh mình tôm cho đến hết.
Có thể dùng kéo để cắt bớt các cạnh của phần nem rế, giúp ram cuốn đẹp mắt hơn.
Làm nóng chảo, chiên nem rế ngập dầu đến khi vàng đều.
Lưu ý chiên nhỏ lửa để tránh bị cháy, chấm ram tôm cùng tương ớt sẽ tăng hương vị hấp dẫn cho món ăn!
