Kho cá với 2 loại quả dân dã, rẻ tiền này đảm bảo không tanh, đậm đà đánh bay cả nồi cơm trong mùa lạnh

Hôm nay, Dân Việt mách bạn cách kho cá với 2 loại quả là khế chua và chuối xanh tạo nên hương vị đặc biệt thơm ngon.

Đây là hai loại quả dân dã, dễ kiếm trong vườn nhà ở các gia đình nông thôn ngày xưa. Khế chua giúp cân bằng hương vị, làm miếng cá mềm hơn, giảm mùi tanh và tạo hậu vị thanh nhẹ, dễ ăn.

Chuối xanh khi kho lâu trở nên bùi, dẻo, thấm gia vị, quyện cùng nước kho sánh nâu rất bắt cơm. Cá kho càng nhiều lửa càng ngon, chặt thịt.

Dân Việt giới thiệu kho cá với khế chua, chuối xanh như sau:

Nguyên liệu kho cá với chuối xanh, khế chua:

- Cá sông: 500gram (mổ sạch cắt khúc)

- Thịt ba chỉ: 300gram

- Riềng xay: 100gram

- Riềng củ: 100gram

- Chuối xanh: 3 quả

- Khế chua: 3 quả

- Củ sả: 3-4 củ

- Ớt: 2 quả

- Gừng củ (có thể thay bằng bột gừng nguyên chất).

- Hành khô: 3 củ

- Hạt tiêu (thay thế bằng tiêu xanh)

- Củ nghệ (thay thế bằng bột nghệ nguyên chất).

- Tương bần: 1 bát ăn cơm

- Đường phèn cho tuỳ ý

- Đường cát: 4 thìa cà phê

Cách kho cá với chuối xanh, khế chua: Xếp lần lượt hết cá rồi lại đến thịt.

Sơ chế nguyên liệu kho cá với chuối xanh, khế chua:

- Cá rửa sạch cắt khúc xóc muối hạt, thịt ba chỉ thái miếng vuông để kho, (Riềng củ, sả, hành khô, ớt, tiêu xanh rửa sạch). Riềng cắt lát tròn vừa, sả cắt khúc, hành khô dập cả củ. Chuối xanh có thể để cả vỏ hoặc tước vỏ tuỳ ý, khế chua rửa sạch cắt lát mỏng hoặc dày.

Cách kho cá với chuối xanh, khế chua: Riềng xay, hành khô, ớt sả.

- Đường cát thắng lên làm nước màu, có thể mua sẵn.

- Thắng đường xong cho một bát ăn cơm nước lọc vào chảo/nồi nước màu đun sôi, xong từ từ cho các nguyên liệu riềng xay, hành khô, sả, ớt, tương bần, đường phèn vào đun sôi.

Cách kho cá với chuối xanh, khế chua: Riềng cắt lát, sả cắt khúc, chuối xanh, khế chua

- Lần lượt xếp dưới đáy nồi là riềng đã cắt lát, chút sả cắt khúc rồi xếp chuối xanh khế chua lần lượt. Cá rồi đến thịt ba chỉ xếp lên trên. Hỗn hợp nước màu đã đun sôi rồi đổ trực tiếp vào nồi cá đã chuẩn bị.

Cách kho cá với chuối xanh, khế chua: Cho các loại quả vào nồi cá

Cách kho cá với chuối xanh, khế chua: Đường phèn mật mía.

Cách kho cá với chuối xanh, khế chua: Đổ tương bần vào

Cách kho cá với chuối xanh, khế chua: Hỗn hợp nước màu, tương bần đã đun sôi.

- Kho bằng nồi áp suất nên ấn chức năng thịt đặt thời gian 30 phút là kho xong nồi cá. Đến khi gần ăn cơm lại bật nút đun sôi nấu lại một lần nữa nóng lên là được.

Cách kho cá với chuối xanh, khế chua: Món cá kho cực ngon

- Món ăn này không chỉ ngon mà còn gợi cảm giác bữa cơm gia đình ấm cúng, nhất là trong những ngày mưa hay tiết trời se lạnh. Chỉ cần thêm bát cơm trắng và đĩa rau luộc là đủ trọn vị quê nhà.

Chúc các bạn thành công khi kho cá với các loại quả này!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Thuỳ Linh thực hiện.