Loại cá chứa nhiều omega-3 hơn cá hồi, hỗ trợ hạ đường huyết, có chất phòng ung thư: Người Nhật cực thích, có sẵn ở Việt Nam

Cá thu - Loại cá chứa nhiều omega-3 hơn cá hồi, hỗ trợ hạ đường huyết, có chất phòng ung thư

Cá thu là loại cá biển rất phổ biến, được nhiều người thích ăn không chỉ vì hương vị thơm ngon mà còn vì nguồn dinh dưỡng dồi dào. Theo các nghiên cứu, một miếng cá thu 100g cung cấp tới 200% vitamin B12 và 100% selen cần cho một ngày. Hơn thế nữa, hàm lượng omega 3 trong loại cá này là 5.134mg, gấp đôi lượng omega 3 có trong cá hồi (2260 mg).

Cũng chính vì vậy mà cá thu là một trong những loại cá yêu thích của người Nhật. Thống kê cho thấy mức tiêu thụ cá bình quân đầu người ở Nhật Bản đã tăng từ hơn 70kg lên hơn 100kg mỗi năm. Thậm chí còn vượt quá mức tiêu thụ gạo bình quân đầu người và gấp đôi mức tiêu thụ cá bình quân đầu người ở Pháp.

Theo một nghiên cứu của Tạp chí Dinh dưỡng Lâm sàng Hoa Kỳ, các axit béo không bão hòa đơn có trong cá thu có thể có liên quan đến việc điều chỉnh lượng đường trong máu và kháng insulin trong cơ thể. Theo đó, loại cá này rất giàu protein nhưng ít chất béo bão hòa giúp người tiểu đường cảm thấy no lâu, ổn định lượng đường trong máu. Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Dinh dưỡng Anh cũng chỉ ra rằng lượng đường trong máu giảm đáng kể sau bữa ăn gồm các loại cá có dầu như cá hồi, cá mòi, cá trích, cá cơm và cá thu. Do đó, cá thu là một trong những thực phẩm người tiểu đường nên ưu tiên bổ sung vào chế độ ăn để giữ cho lượng đường trong máu luôn ở mức kiểm soát.

Giống như nhiều loại cá biển khác, một số thành phần dinh dưỡng trong cá thu cũng giúp ngăn ngừa bệnh thiếu máu do thiếu hụt dinh dưỡng như: sắt, vitamin B12 và một số folate. Sự thiếu hụt bất kỳ vi chất dinh dưỡng nào trong số này có thể dẫn đến thiếu máu.

Đặc biệt các nghiên cứu đã chỉ ra rằng trong cá thu có chứa hợp chất Coenzyme Q10 là chất chống oxy hoá ngăn cản sự phát triển của các tế bào ung thư. Axit béo omega-3 trong loại cá này cũng giúp ngăn ngừa ung thư vú, ung thư thận và ung thư ruột hiệu quả. Nếu muốn ngăn ngừa căn bệnh quái ác này, bạn nên thêm cá thu vào thực đơn hằng ngày để tăng hiệu quả phòng ngừa.

Món ngon với cá thu

1. Cá thu sốt tỏi ớt

Khi nói đến các món ăn từ cá thu, không thể không nhắc đến món cá thu sốt tỏi ớt - một món ăn đơn giản nhưng lại chứa đựng bí quyết chế biến độc đáo. Đây chính là sự kết hợp tinh tế giữa vị ngọt của cá thu tươi ngon và vị cay nồng của ớt, được làm dậy lên bởi hương thơm đặc trưng của tỏi phi.

2. Cá thu sốt me chua

Cá thu khi kết hợp với hương vị chua chua, ngọt ngọt của me, bạn sẽ có một món ăn độc đáo, khó quên. Điểm nhấn đặc biệt của món cá thu sốt me chua chính là nước sốt me chua ngọt. Vị chua dịu của me kết hợp với vị ngọt của đường và vị mặn của nước mắm thấm đẫm vào từng miếng cá thu chiên sẽ tạo nên một hương vị độc đáo, khó cưỡng.

3. Cá thu tẩm bột chiên xù

Trong danh sách các món ngon làm từ cá thu, cá thu chiên xù chắc chắn là một cái tên không thể bỏ qua. Được chiên với lớp vỏ giòn rụm bên ngoài nhưng bên trong vẫn giữ được vị ngọt, mềm mịn của cá thu biển, món ăn này đã trở thành lựa chọn yêu thích của nhiều thực khách. Bí quyết của món cá thu chiên xù chính là ở quá trình tẩm ướp và chiên. Cá thu tươi ngon sau khi đã được làm sạch, được tẩm đều với bột chiên xù tạo nên lớp vỏ ngoài giòn tan và giữ cho thịt cá không bị khô khi chiên. Khi thả vào chảo ngập dầu ở lửa vừa, miếng cá thu sẽ nhanh chóng vàng ươm, thơm lừng, thu hút mọi ánh nhìn.

4. Cá thu sốt cà chua

Cá thu chiên cho lớp bên ngoài giòn dai, rim cùng với sốt cà chua đậm đà. Mỗi miếng cá thu đều thấm đều hương vị chua ngọt của cà chua, tạo nên một món ăn vừa ngon miệng, vừa bổ dưỡng. Đừng quên thêm hành lá giúp tăng thêm hương thơm cho món ăn, và thì là để mang đến một chút vị thơm nồng đặc trưng, giúp món ăn trở nên phong phú và đa dạng hơn.

5. Cá thu kho tiêu xanh

Trong bộ sưu tập các món ăn từ cá thu, "cá thu kho tiêu xanh" đích thị là một món mà bạn nên thử làm tại nhà. Những lát cá thu tươi ngon, kết hợp với thịt ba chỉ mềm béo ngậy, đậm đà, đã tạo nên nền hương vị khó quên cho món ăn. Tuy nhiên, điểm nhấn thực sự của món ăn này đến từ việc kho chung với tiêu xanh với vị cay nhẹ, thơm nồng và riềng - một loại gia vị truyền thống của người Việt, giúp món ăn trở nên phong phú và đa dạng hơn.

6. Cá thu om nước dừa

Khi nói đến ẩm thực Việt Nam, nước dừa luôn là một nguyên liệu quen thuộc, tạo nên những món ăn độc đáo và đậm chất truyền thống. Vậy tại sao bạn không thử làm món cá thu om nước dừa? Mỗi lần thưởng thức món ăn này, bạn sẽ cảm nhận được sự kết hợp hoàn hảo giữa vị ngọt của cá thu, vị ngọt thơm của nước dừa và hương thơm đặc trưng của riềng và gừng. Một trải nghiệm ẩm thực đầy ấn tượng và khó quên.

7. Cá thu sốt chanh leo

Trong bức tranh ẩm thực đa dạng, "cá thu sốt chanh leo" chính là một món ăn mà bạn không nên bỏ qua. Khi được chiên vàng trên chảo, thịt cá thu sẽ giữ lại độ mềm mịn và vị ngọt tự nhiên. Sau đó, bạn hãy phủ lên những lát cá thu này lớp sốt chanh leo với vị chua chua, ngọt ngọt, tươi mát khó quên. Bạn cũng có thể thêm vào hành lá và gừng để tăng thêm hương vị cho món ăn.

8. Chả cá thu

Chả cá thu là một món ăn độc đáo kết hợp giữa cá thu tươi ngon và thịt lợn xay nhuyễn. Khi hai loại thịt này được trộn chung, hương vị của cá thu và thịt lợn sẽ hòa quyện vào nhau. Sau khi nêm gia vị đúng điệu và tạo ra từng viên chả nhỏ xinh, bạn có thể chiên giòn hoặc hấp chín tới, tùy theo sở thích.

9. Cá thu nướng

Bí quyết của món cá thu nướng chính là ở quá trình ướp gia vị. Cá thu tươi ngon, sau khi đã được làm sạch, được ướp đều với các gia vị như tỏi, ớt, nước mắm. Tỏi giúp tăng thêm hương thơm, ớt mang đến một chút vị cay nồng, còn nước mắm giúp tăng thêm độ mặn và đậm đà cho món ăn. Sau khi ướp gia vị đủ thời gian, cá thu sẽ thấm đều hương vị, tạo nên một món ăn đậm chất biển cả.

10. Cá thu kho sấu

Khi được kho chung với sấu, món cá thu của bạn sẽ có một hương vị độc đáo. Vị chua dịu và một chút thơm ngon của sấu sẽ giúp tạo nên sự cân bằng hoàn hảo với vị ngọt tự nhiên của cá thu. Tuỳ theo khẩu vị, bạn cũng có thể thêm các gia vị khác để tăng thêm phần phong phú và đa dạng cho món ăn.