Kỳ thú săn mây ở Măng Đen

Những ngày này, dọc khắp Măng Đen không khó để bắt gặp hình ảnh du khách tay cầm máy ảnh, điện thoại, háo hức săn mây.

Trên các điểm cao, từng lớp mây nối nhau trôi lững lờ, phủ kín rừng thông, làng mạc, tạo nên khung cảnh huyền ảo hiếm có.

Theo kinh nghiệm của người dân địa phương và giới nhiếp ảnh, thời điểm lý tưởng nhất để săn mây ở Măng Đen là từ tháng 2 đến tháng 9 hằng năm, đặc biệt vào sáng sớm.

Khi mặt trời vừa ló dạng sau rặng núi, hơi lạnh từ các thung lũng bốc lên, những dải mây trắng bắt đầu dâng cao, nhẹ nhàng tràn qua đồi núi, bản làng, tạo nên khung cảnh bồng bềnh, huyền ảo.

Từ đồi Đức Mẹ Măng Đen, khu 37 hộ cho đến các làng Kon Tu Rằng, Kon Pring, Kon Vơng Kia… biển mây như tấm voan khổng lồ phủ kín không gian.

Xen lẫn giữa sắc trắng tinh khôi là màu xanh thẫm của rừng tự nhiên, đồi thông, tạo nên bức tranh thiên nhiên vừa hùng vĩ, vừa nên thơ.

Không chỉ tại các điểm cao, dọc những tuyến đường trung tâm ở Măng Đen, nhiều quán cà phê nằm trên sườn đồi cũng trở thành “ban công” lý tưởng để du khách phóng tầm mắt ngắm mây.

Chỉ cần ngồi nhâm nhi ly cà phê nóng, thả ánh nhìn theo từng làn mây lững lờ trôi qua rừng thông, du khách đã có thể cảm nhận trọn vẹn nhịp thở chậm rãi của vùng đất cao nguyên.

Chị Nguyễn Thị Tâm (trú TP. Đà Nẵng) chia sẻ, đây là lần đầu chị đến Măng Đen vào đầu năm và bị cuốn hút bởi khung cảnh săn mây buổi sớm.

“Cảm giác đứng giữa không gian mờ ảo, mây chạm ngay trước mặt, phía dưới là rừng xanh bạt ngàn khiến mọi mệt mỏi dường như tan biến”, chị Tâm nói.

Sương mù bám vào tơ nhện.

Theo bà Vũ Thị Hồng Phương - Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Măng Đen, săn mây đã dần trở thành một “đặc sản” du lịch của địa phương. Những khoảnh khắc mây trời kỳ ảo không chỉ thu hút du khách mà còn là nguồn cảm hứng cho nhiều nhiếp ảnh gia.

“Nhiều bức ảnh đẹp được địa phương lưu giữ, trưng bày nhằm quảng bá vẻ đẹp thiên nhiên, góp phần đưa Măng Đen trở thành điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch sinh thái”, bà Phương nói.

Dậy sớm ở Măng Đen, du khách được đứng giữa biển mây.

Nhiều loài hoa với nhiều màu sắc khác nhau mọc các sườn núi.

Đến Măng Đen vào thời điểm này du khách còn được thả bước bên các vườn hoa anh đào nở rộ.