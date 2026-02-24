Loại cá nhiều đạm hơn cá trắm, giàu protein hơn cá rô, ít xương, không tanh, làm món này giữ trọn vị ngọt tự nhiên

Loại cá này được đánh giá cao về giá trị dinh dưỡng nhờ hàm lượng protein cao, thịt trắng, ít xương dăm và ít chất béo, dễ tiêu hóa hơn nhiều loại cá béo: Cá vược.

So với các loại cá nước ngọt phổ biến như cá rô, cá trắm hay cá chép, cá vược cung cấp đạm chất lượng cao nhưng lại ít mùi tanh.

Nhờ sự cân bằng giữa dinh dưỡng, độ thanh nhẹ và khả năng chế biến đa dạng, loại cá này được xem là lựa chọn lý tưởng cho những bữa ăn lành mạnh hằng ngày.

Cá vược hấp xì dầu là món ăn quen thuộc, được yêu thích nhờ cách chế biến đơn giản nhưng vẫn làm nổi bật vị tươi ngọt tự nhiên của cá. Phương pháp hấp giúp giữ lại tối đa dưỡng chất, kết hợp với xì dầu và dầu nóng rưới mặt tạo nên hương vị thanh nhẹ, dễ ăn.

Dưới đây là cách làm món cá vược hấp xì dầu thanh đạm, giữ trọn vị ngọt tự nhiên như sau:

Loại cá này được đánh giá cao về giá trị dinh dưỡng nhờ hàm lượng protein cao, thịt trắng, ít xương dăm

Nguyên liệu làm cá vược hấp xì dầu:

- Cá vược: 1 con

- Xì dầu hấp cá: 2 thìa

- Rượu nấu ăn: 1 thìa

- Gừng: 6 lát

- Hành lá: 1 cây

- Muối: lượng vừa đủ

- Dầu ăn: lượng vừa đủ

Nguyên liệu làm cá vược hấp xì dầu

Cách làm cá vược hấp xì dầu:

- Cá vược rửa sạch, để ráo. Gừng thái lát, hành lá cắt khúc.

- Khía mỗi bên thân cá 3 đường, phần đuôi khía thêm để cá mở đều khi hấp. Cho hành và gừng vào bụng cá, nhét gừng vào các đường khía, rưới rượu nấu ăn và xoa nhẹ một ít muối lên bề mặt cá.

- Đặt cá vào nồi hấp, hấp trên lửa lớn khoảng 6 phút đến khi cá chín. Dấu hiệu nhận biết cá chín là mắt cá hơi lồi ra.

- Lấy cá ra đĩa, rưới xì dầu hấp cá lên trên. Đun nóng dầu ăn, rải hành lá thái sợi lên mình cá rồi rưới dầu nóng trực tiếp để làm dậy mùi thơm.

Cá vược hấp xì dầu nên dùng ngay khi còn nóng để cảm nhận trọn vẹn độ mềm ngọt của thịt cá.

Món ăn đặc biệt phù hợp với những bữa cơm gia đình cần sự thanh đạm, nhẹ bụng nhưng vẫn đủ dinh dưỡng.

(Theo Xiachufang)

Chúc các bạn thành công khi chế biến loại cá này!