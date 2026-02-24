Món ngon vài chục nghìn khiến Mỹ Tâm ghiền ăn cả tô, nhiều người lại 'bỏ chạy' khi nghe mùi

Có lần, Mỹ Tâm từng khiến khán giả thích thú khi quay clip vào bếp, tự tay hướng dẫn cách làm một món ngon, rất đỗi quen thuộc, vốn là đặc sản gắn liền với quê hương cô.

Chỉ với những nguyên liệu dân dã và cách làm không quá khó, nữ ca sĩ đã tự tay hoàn thành một tô bún mắm nêm ngon lành, đầy rau kèm thịt luộc. Đặc biệt là phần mắm nêm có hương vị khó cưỡng. Sau đó, Mỹ Tâm đã tự thưởng thức thành phẩm vô cùng hấp dẫn và ăn ngon lành.

Mỹ Tâm từng tự tay vào bếp và làm món bún mắm nêm, vốn được xem là đặc sản quê hương cô.

Bún mắm nêm là món ăn không xa lạ với người dân Đà Nẵng nhưng lại luôn gây tò mò, thậm chí “thách thức” vị giác của nhiều du khách lần đầu thưởng thức. Có những món ăn không cần quảng bá ồn ào nhưng vẫn đủ sức lưu dấu trong ký ức người thưởng thức. Bún mắm nêm Đà Nẵng là một món ăn như thế – giản dị, dân dã nhưng mang trong mình trọn vẹn tinh thần và khí chất của vùng đất bên sông Hàn.

Không cầu kỳ hình thức, không chạy theo xu hướng, bún mắm nêm tồn tại như một phần tự nhiên trong đời sống người Đà Nẵng, bền bỉ và mộc mạc theo năm tháng.

Mắm nêm – linh hồn tạo nên hương vị bún mắm nêm Đà Nẵng

Nhắc đến bún mắm nêm, điều đầu tiên người ta nghĩ tới chính là mùi mắm đặc trưng. Không giống nước mắm pha thường thấy trong nhiều món bún khác, mắm nêm Đà Nẵng được làm từ cá cơm hoặc cá nục ủ muối theo phương pháp truyền thống của miền Trung.

Mắm có mùi nồng, vị mặn sâu, hậu chua nhẹ và béo tự nhiên. Khi pha, người Đà Nẵng thường cho thêm thơm băm nhỏ, tỏi, ớt, sả cùng một chút đường để cân bằng vị. Chén mắm nêm đạt chuẩn phải vừa sánh, vừa dậy mùi, ăn vào thấy rõ từng tầng hương vị nhưng không vị nào lấn át vị nào. Chính thứ mắm ấy trở thành linh hồn, quyết định sức hấp dẫn của cả tô bún.

Một tô bún mắm nêm đúng điệu gồm những gì?

Khác với nhiều món bún có nước dùng, bún mắm nêm là món bún trộn, nơi các nguyên liệu hòa quyện với nhau một cách tự nhiên. Dưới đáy tô là bún tươi sợi nhỏ, phía trên là thịt heo luộc hoặc heo quay thái mỏng, nem chua, đôi khi có thêm tré – đặc sản quen thuộc của miền Trung.

Rau sống ăn kèm luôn phong phú, từ xà lách, húng quế, diếp cá đến bắp chuối, giá sống. Khi chan mắm nêm lên, trộn đều tay, từng thành phần quyện vào nhau tạo nên tổng thể hài hòa, đậm đà nhưng không ngấy, ăn một lần là nhớ.

Bún mắm nêm trong nhịp sống thường ngày của người Đà Nẵng

Điều làm nên sức sống lâu bền của bún mắm nêm Đà Nẵng chính là cảm giác rất “đời”. Đây không phải món ăn dành cho những không gian sang trọng, mà gắn liền với quán nhỏ ven đường, góc chợ hay những con hẻm quen thuộc.

Buổi trưa nắng gắt, chỉ cần một tô bún mắm nêm là đủ no, đủ năng lượng cho cả buổi làm việc. Chiều về, người ta ghé quán quen, gọi thêm ly trà đá, trộn bún chậm rãi rồi chuyện trò dăm câu. Với người Đà Nẵng, bún mắm nêm không chỉ là món ăn, mà là một thói quen, một phần của đời sống thường nhật.

Vì sao bún mắm nêm kén người ăn nhưng dễ “ghiền”?

Nhiều du khách lần đầu thử bún mắm nêm thường e dè vì mùi mắm khá nồng. Thế nhưng, một khi đã quen, rất nhiều người lại dễ “ghiền”. Vị mặn của mắm nêm được rau sống làm dịu, vị béo của thịt cân bằng với vị chua cay, tạo nên cảm giác tròn vị, đậm đà nhưng không gắt.

Không ít người từng chia sẻ rằng, rời Đà Nẵng rồi, thứ họ thèm nhất không phải cao lương mỹ vị, mà chính là một tô bún mắm nêm đúng chất quê nhà.

Bún mắm nêm trong bản đồ đặc sản Đà Nẵng

Cùng với mì Quảng, bánh tráng cuốn thịt heo, bún chả cá, bún mắm nêm đã trở thành một phần không thể thiếu trong bản đồ ẩm thực Đà Nẵng. Nhiều quán bún mắm nêm gia truyền tồn tại hàng chục năm, giữ nguyên cách pha mắm, cách chọn rau, cách luộc thịt như một cách gìn giữ bản sắc.

Trong bối cảnh du lịch phát triển mạnh, bún mắm nêm vẫn giữ được tinh thần ban đầu: ăn là phải thật, phải đúng vị, không biến tấu quá đà để chiều khẩu vị số đông.

Một tô bún mắm nêm – lát cắt văn hóa ẩm thực miền Trung

Ăn bún mắm nêm Đà Nẵng, nếu chậm rãi cảm nhận, người ta dễ thấy được tính cách con người miền Trung: thẳng thắn, mộc mạc, không màu mè nhưng sâu sắc. Món ăn ấy không chỉ để no bụng, mà còn kể câu chuyện về vùng đất nắng gió, về đời sống và ký ức của nhiều thế hệ.

Giữa dòng chảy sôi động của ẩm thực hiện đại, bún mắm nêm Đà Nẵng vẫn âm thầm tồn tại, không ồn ào nhưng bền bỉ. Với nhiều người, đó không chỉ là một món ăn, mà là hương vị quê nhà – càng đi xa càng nhớ, càng nhớ càng muốn quay về.