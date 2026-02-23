Món ăn gần 1 triệu/ký khiến Hòa Minzy nức nở khen ngon

Hòa Minzy và Quốc Thiên từng khiến khán giả thích thú khi rủ nhau đi ăn và quay clip mukbang đời thường. Trong đoạn video, cả hai vừa trò chuyện rôm rả vừa thưởng thức nhiều món ngon hấp dẫn.

Hòa Minzy và Quốc Thiên cùng nhau đi ăn. Đáng chú ý, nữ ca sĩ tấm tắc khen món ốc hương rang muối. (Ảnh từ TikTok nhân vật)

Đáng chú ý, nữ ca sĩ tỏ ra đặc biệt hào hứng với món ốc hương rang muối, ăn ngon lành và liên tục xuýt xoa khen ngợi. Hình ảnh giọng ca Bắc Bling giản dị, thoải mái thưởng thức món ăn quen thuộc với nhiều người nhanh chóng thu hút sự quan tâm của netizen.

Ốc hương rang muối – món ngon gắn liền với văn hóa ẩm thực vùng biển

Ở những vùng biển từ miền Trung đến Nam Bộ, ốc hương từ lâu đã được xem là loại hải sản “đắt giá” nhưng gần gũi. Không cần chế biến cầu kỳ, chỉ cần rang cùng muối đúng cách, ốc hương rang muối đã đủ để làm bật lên vị ngọt tự nhiên, mùi thơm đặc trưng mà ít loại ốc nào sánh được.

Món ăn này thường xuất hiện trong những buổi gặp gỡ bạn bè, bữa tối gia đình hay những cuộc lai rai bên bờ biển. Nó không phải món ăn để thưởng thức vội vàng, mà là thứ khiến người ta vừa ăn vừa trò chuyện, vừa chậm rãi nhâm nhi.

Ốc hương – nguyên liệu quyết định chất lượng món ăn

Điểm khác biệt lớn nhất của ốc hương rang muối nằm ở chính con ốc. Ốc hương tươi có vỏ bóng, chắc tay, khi nấu tỏa mùi thơm rất đặc trưng, khác hẳn các loại ốc khác. Thịt ốc giòn, ngọt, không bở, càng nhai càng cảm nhận rõ vị biển.

Người sành ăn thường chọn ốc còn sống, kích cỡ vừa phải để khi rang, thịt chín đều mà không bị dai. Chính sự kỹ lưỡng từ khâu chọn nguyên liệu đã tạo nên uy tín cho món ăn này ở các quán hải sản lâu năm.

Muối rang – “bí quyết” làm nên hương vị ốc hương rang muối

Nếu ốc hương là phần xác, thì muối rang chính là phần hồn. Muối dùng để rang ốc không chỉ đơn thuần là muối trắng. Tùy vùng miền, người nấu có thể rang muối cùng ớt, tỏi, sả, lá chanh hoặc một chút bơ để tạo mùi thơm.

Muối đạt yêu cầu là khi rang lên phải khô, tơi, dậy mùi, bám vừa đủ lên vỏ ốc. Khi ăn, vị mặn không gắt mà làm nền để tôn lên vị ngọt tự nhiên của thịt ốc. Đây cũng là lý do khiến ốc hương rang muối tưởng đơn giản nhưng không phải quán nào làm cũng ngon.

Ốc hương rang muối trong đời sống ẩm thực Việt

Trong đời sống thường ngày, ốc hương rang muối là món ăn mang tính kết nối rất rõ. Một đĩa ốc nóng đặt giữa bàn, vài chiếc tăm, chén muối tiêu chanh bên cạnh, thế là câu chuyện kéo dài từ đầu giờ tối đến khuya.

Ở miền Trung, món ăn này thường đi kèm không khí biển mặn mòi, gió lồng lộng. Vào Nam, ốc hương rang muối lại gắn với văn hóa quán ốc vỉa hè – nơi người ta tìm đến để xả stress sau một ngày làm việc. Dù ở đâu, món ăn vẫn giữ tinh thần chung: mộc mạc, rôm rả và rất “đời”.

Vì sao ốc hương rang muối luôn được ưa chuộng?

Không quá cay, không quá ngọt, ốc hương rang muối chinh phục thực khách nhờ sự cân bằng. Vị mặn vừa phải của muối, mùi thơm của gia vị, vị ngọt của thịt ốc hòa quyện với nhau, tạo cảm giác dễ ăn và không nhanh ngán.

Đặc biệt, đây là món ăn phù hợp với nhiều đối tượng, từ người trẻ đến người lớn tuổi. Không ít người cho rằng, chỉ cần nghe mùi ốc hương rang muối bốc lên từ bếp là đã thấy “đúng không khí hải sản” rồi.

Ốc hương rang muối – món ăn nhỏ, giá trị lớn

Giữa rất nhiều món hải sản cầu kỳ, ốc hương rang muối vẫn giữ được chỗ đứng riêng nhờ sự giản dị nhưng chỉn chu. Món ăn này không cần trang trí bắt mắt, cũng không cần biến tấu phức tạp. Chỉ cần nguyên liệu tươi và cách nêm nếm chuẩn, đĩa ốc đã đủ làm hài lòng thực khách.

Ở góc độ văn hóa ẩm thực, ốc hương rang muối phản ánh rõ cách người Việt thưởng thức hải sản: tôn trọng nguyên liệu, đề cao sự tự nhiên và coi trọng cảm giác quây quần hơn hình thức.

Một món ốc, một lát cắt văn hóa ẩm thực vùng biển

Với nhiều người, ốc hương rang muối không chỉ là món ăn ngon, mà còn là ký ức về những buổi tối bên bạn bè, những chuyến đi biển hay những quán quen đã gắn bó nhiều năm. Món ăn ấy không ồn ào, không cầu kỳ, nhưng đủ sức ở lại rất lâu trong trí nhớ người thưởng thức.

Trong dòng chảy hiện đại của ẩm thực, khi nhiều món ăn được biến tấu liên tục để bắt kịp xu hướng, ốc hương rang muối vẫn giữ nguyên bản sắc của mình. Và chính sự bền bỉ ấy đã giúp món ăn này trở thành một phần quen thuộc, không thể thiếu trong văn hóa ẩm thực vùng biển Việt Nam.