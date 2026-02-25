'Được - mất' của du lịch Việt qua 9 ngày nghỉ Tết

Nhờ nghỉ lễ dài ngày, người dân đổ đi du lịch nhiều hơn, ngành du lịch Việt được hưởng lợi dịp lớn đầu năm mới. Thống kê của Cục Du lịch Quốc gia hôm 22/2 cho thấy cả nước phục vụ khoảng 14 triệu lượt khách từ 14 đến 22/2, tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái. Công suất sử dụng phòng trên cả nước dịp này đạt trung bình 70%, nhiều nơi tỷ lệ kín phòng lên tới 90%-95% như Phú Quốc, Sa Pa, Phan Thiết.

Thời gian nghỉ dài cũng thúc đẩy nhu cầu mua tour du lịch. Khảo sát nhanh của VnExpress cho thấy lượng khách Việt đặt tour Tết tại các doanh nghiệp như Vietravel, Tràng An Travel, Du lịch Việt và Vietluxtour tăng 20-30% so với cùng kỳ. Ngày mùng 1 và 2 Tết là cao điểm khởi hành. Tour nội địa tiếp tục chiếm ưu thế, lượng khách tăng 15-20% so với Tết 2025.

Tiến sĩ Phạm Hà, CEO LuxGroup, cho biết lượng khách đặt tour dịp nghỉ lễ tăng 1,5-2 lần so với ngày thường.

Người dân, du khách tham quan đường hoa nghệ thuật tại Cần Thơ dịp Tết Nguyên đán 2026. Ảnh: Đoàn Huy Phong

Nghỉ lễ dài cũng là cơ hội để nhiều tỉnh thành "hốt bạc" với doanh thu du lịch đạt đến hơn nghìn tỷ đồng trong 9 ngày. TP HCM có tổng thu cao nhất nước, với hơn 12.150 tỷ đồng, theo sau là Hà Nội, Đà Nẵng, Ninh Bình, Lào Cai, Huế. Theo nhận định từ Cục Du lịch, Tết Nguyên đán năm nay ghi dấu "một mùa du lịch rộn ràng, tăng trưởng ấn tượng".

Theo Viện trưởng Phát triển Du lịch châu Á (ATI) Phạm Hải Quỳnh, kỳ nghỉ 9 ngày thành cú hích chiến lược giúp thay đổi thói quen tiêu dùng du lịch.

Thời gian nghỉ dài giúp du khách chọn các tour từ 4-6 ngày, thay vì tour ngắn 1-2 ngày, lịch trình vội vã. Khách không chỉ tham quan mà còn sử dụng nhiều dịch vụ hơn như spa, ẩm thực cao cấp, tăng mua sắm.

Du khách tắm nắng tại Khánh Hòa dịp Tết. Ảnh: Bùi Toàn

Không riêng khách Việt, Tết Bính Ngọ 2026 còn là thời điểm vàng hút khách quốc tế vốn ưa thích các kỳ nghỉ dài ngày tại Đông Nam Á. Tại nhiều địa phương, lượng khách quốc tế tương đương hoặc tiệm cận khách nội địa.

Tại Đà Nẵng, khách quốc tế đạt 510.000 lượt, chiếm gần 50% trong tổng 1,1 triệu lượt. Huế cũng chiếm tỷ lệ tương tự khi đón 240.000 lượt khách quốc tế trong tổng hơn 480.000 lượt. Các tỉnh thành khác cũng đón lượng khách quốc tế cao gồm TP HCM, Ninh Bình, Hà Nội.

Ông Phạm Hà cho biết ngoài các thắng lợi đạt được, ngành cũng cần nhìn lại những tồn tại chưa thể xử lý dứt điểm trong các kỳ nghỉ lễ như quá tải du lịch, chất lượng dịch vụ không tương xứng chi phí, tắc nghẽn kéo dài ở một số điểm du lịch nổi tiếng.

Ngày 20/2, Ban quản lý khu Di sản Tràng An thông báo quá tải, không nhận thêm vé. Hệ thống đặt vé online cũng ngừng hoạt động trong Tết, nhiều khách đến nơi mua vé trực tiếp phải xếp hàng chờ nhiều tiếng nên bỏ cuộc giữa chừng.

Cách Hà Nội khoảng gần 300 km, Hà Giang cũng chật kín khách từ chiều mùng 3 Tết. Sáng mùng 4 Tết, tình trạng ùn tắc kéo dài xảy ra ở dốc Thẩm Mã, đèo Mã Pì Lèng, sông Nho Quế. Nhiều du khách phải thay đổi lịch trình, bỏ vé tham quan và gấp rút tìm chỗ ngủ thay thế do đường tắc.

"Chúng ta cần quan tâm đến cảm xúc của du khách, họ có vui thích, hài lòng trong kỳ nghỉ này không?", ông Hà nói khi nhắc tình trạng điểm đến "thất thủ" dịp Tết.

Các địa phương có thể sử dụng dữ liệu di động để dự báo lưu lượng khách tại các điểm nóng. Khi đạt ngưỡng 80–90% công suất, địa phương cần có hệ thống phân luồng từ xa hoặc khuyến nghị du khách chuyển hướng sang các điểm tham quan lân cận.

Phát triển các khu du lịch cộng đồng, làng nghề xung quanh trung tâm để giảm áp lực cho vùng lõi. Bố trí các bãi đỗ xe trung chuyển và sử dụng xe điện đưa đón khách vào khu vực trung tâm để giảm thiểu tình trạng xe lớn gây ùn tắc tại các cung đường nhỏ, ông Quỳnh hiến kế.

Bên cạnh quá tải du lịch, tình trạng tăng giá và không có nhiều cửa hàng mở cửa phục vụ khách ở nhiều tỉnh thành cũng trở thành bài toán khó mà ngành du lịch cần giải.

Với hơn 10 năm phục vụ khách quốc tế dịp Tết, đơn vị của ông Hà nhiều lần đối mặt với tình huống khó khăn phát sinh như ngày Tết người làm ít, hàng quán đóng cửa.

Ông Hà lý giải nhiều chủ doanh không mặn mà mở quán dịp lễ do thực phẩm đắt đỏ, phí nhân công cao gấp 3-5 lần ngày thường cùng tâm lý Tết muốn nghỉ ngơi.

Người dân đi sắm Tết tại Khánh Hòa. Ảnh: Bùi Toàn

Để hút khách và thúc đẩy khách tiêu nhiều hơn trong các kỳ nghỉ lễ, ông Quỳnh cho rằng ngành cần tập trung vào chất lượng trải nghiệm.

Thay vì tour truyền thống, ngành cần đẩy mạnh tour đêm, show diễn nghệ thuật thực cảnh và các khu phố ẩm thực xuyên đêm để kéo dài thời gian mở hầu bao của khách.

Phát triển ứng dụng tích hợp từ đặt vé, bản đồ số đến thanh toán không tiền mặt tại tất cả các điểm đến để việc chi tiêu trở nên "tiện và nhanh". Các doanh nghiệp lữ hành nên bắt tay với hàng không và khách sạn để tạo ra các gói dịch vụ chất lượng cao với giá hợp lý thay vì giảm giá sâu gây ảnh hưởng thương hiệu.

"Để có các kỳ nghỉ dài ngày thành công, các địa phương cần chuyển tư duy đón nhiều khách sang quản trị điểm đến bền vững", ông Quỳnh nói.