Loại cá siêu dinh dưỡng, ngon hơn cá thu, mềm ngọt hơn cá trắm, chế biến theo cách này giòn rụm, thơm phức

Thác lác là là loại cá béo mềm, có chứa rất nhiều chất dinh dưỡng phong phú, vừa là nguyên liệu chế biến đa dạng vừa hỗ trợ điều trị nhiều căn bệnh phổ biến.

Loại cá này có chứa chất béo, chất đạm, axit béo omega, vitamin A.

Các chất dinh dưỡng này rất tốt cho sự phát triển của trẻ nhỏ và hỗ trợ điều trị tim mạch ở người lớn, phụ nữ mang thai và người cao tuổi.

Theo đông y, loại cá này còn có vị ngọt, tính bình, không độc giúp bổ khí huyết, giảm đau, tráng dương bổ thận, trừ phong thấp, nhuận trường và là phương thuốc đặc biệt hữu hiệu đối với sức khỏe.

Cá thác lác chiên là một trong những món ngon không thể bỏ qua của cá thác lác, chả cá sau khi chiên vàng ươm nóng hổi, khi ăn thì chả cá có vị thơm lừng đặc trưng, lại dai dai.

Dân Việt giới thiệu cách làm chả cá phên chiên giòn từ chả cá thác lác như sau:

Nguyên liệu:

- Chả cá thác lác

- Giò sống

- Rau sống ăn kèm : xà lách, dưa leo và thơm

- Bánh tráng

- Gia vị nêm chả : thì là, hành tỏi băm, tiêu, hạt nêm, nước mắm

Cách làm chả cá phên chiên giòn

- Trộn chả cá và giò sống 1:1, cho gia vị và thì là vào quết dẻo

- Trải bánh tráng ra tán đều nửa mặt bánh tráng, muốn ăn giòn thì trải mỏng, muốn ăn chả dày thì trải dày. Gấp bánh tráng lại rồi vuốt cho chả trải đều miếng bánh tráng.

Chiên lên vàng ruộm

- Chiên chả lửa vừa và lớn vì chả rất nhanh chín vàng ruộm lên là được

- Pha chén chấm tỏi ớt, cuộn chả giòn tan cùng rau sống mát giòn rất ngon.

Cuốn cùng rau sống, chấm nước mắm tỏi ớt cực ngon

Chúc các bạn thành công khi chế biến loại cá này!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Nhung Vu thực hiện.