Món ngon mỗi ngày giúp giải ngán, dọn tủ lạnh sau Tết: 20 mâm cơm gia đình thanh mát, dễ làm, đậm vị truyền thống Việt
Sau Tết, tủ lạnh vẫn còn đầy ắp thịt kho, giò chả, bánh chưng… nhưng nhìn đến là thấy ngán. Đây chính là lúc bạn cần những món ngon mỗi ngày thanh mát, nhẹ bụng mà vẫn đậm vị truyền thống Việt. Dưới đây là 20 mâm cơm gia đình giải ngán vừa dễ làm, vừa giúp “dọn kho” hiệu quả.
Món ngon mỗi ngày sau Tết cần những tiêu chí nào?
Món ngon mỗi ngày sau Tết là những món ăn thanh mát, ít dầu mỡ, nhiều rau xanh và canh nóng giúp cân bằng lại cơ thể sau nhiều ngày ăn đồ nhiều đạm. Thực đơn thường ưu tiên món hấp, luộc, canh chua hoặc nộm để giảm cảm giác ngấy mà vẫn đảm bảo đủ dinh dưỡng cho cả gia đình.
Sau Tết, chế biến món ngon mỗi ngày như thế nào để không bị ngán?
Tết là dịp quây quần đông vui của mỗi gia đình, nhưng hết Tết là lúc nhiều gia đình rơi vào tình trạng… "nhìn thịt mà thở dài". Tủ lạnh vẫn còn đầy bánh chưng, thịt kho, giò chả, nem rán,... toàn những món ngon ngày Tết nhưng ăn liên tục cả tuần thì ai cũng dễ ngán. Không ít người bắt đầu thấy đầy bụng, chậm tiêu và chỉ thèm một bữa cơm giản dị có rau luộc, bát canh nóng.
Đây chính là thời điểm bạn cần làm mới lại thực đơn món ngon mỗi ngày theo hướng thanh mát, nhẹ nhàng hơn. Không cần cao lương mỹ vị, chỉ cần một mâm cơm gia đình đúng kiểu truyền thống Việt với món hấp, món canh, đĩa rau xanh là đủ để cả nhà "ăn lại từ đầu" mà không còn cảm giác ngấy.
Nếu bạn đang loay hoay không biết sau Tết nên nấu gì để vừa giải ngán, vừa dọn tủ lạnh hiệu quả mà vẫn giữ được hương vị quen thuộc, thì 20 mâm cơm gia đình dưới đây sẽ là gợi ý hoàn hảo. Vẫn là những món ngon mỗi ngày quen thuộc, nhưng được điều chỉnh thông minh để bữa cơm trở nên dễ ăn và cân bằng hơn hẳn.
Hơn 100+ món ngon mỗi ngày đầy đủ dinh dưỡng nhưng vẫn giúp cân bằng khẩu vị sau Tết
Món ngon 1: Món ăn thanh mát miền Bắc
Canh rau cải nấu gừng
Thịt luộc chấm mắm tỏi ớt
Cà pháo muối
Rau sống thập cẩm
Tráng miệng: cam/quýt
Mâm cơm thanh đạm chuẩn vị quê nhà – thực đơn món ngon mỗi ngày
Món ngon 2: Món ăn dân dã 'nhẹ bụng'
Canh chua cá (cá lóc hoặc cá diêu hồng)
Đậu hũ chiên sả
Rau muống luộc
Dưa giá
Cá kho tiêu
Canh bầu nấu tôm
Rau lang luộc
Củ kiệu chua ngọt
Không gian bữa ăn truyền thống – cảm hứng món ngon mỗi ngày cho tuần mới
Món ngon 3: Món ăn hấp giải ngán
Gà hấp lá chanh
Canh bí đỏ nấu tôm
Gỏi bắp cải cà rốt
Dưa leo
Đậu sốt cà chua
Mâm cơm gia đình đầy đủ món – gợi ý món ngon mỗi ngày dễ áp dụng
Món ngon 4: Món ăn miền Trung thanh đạm
Cá hấp gừng
Canh rau tập tàng
Thịt heo luộc
Mắm nêm + rau sống
Hình ảnh bữa cơm Việt thân thuộc – tổng hợp món ngon mỗi ngày
Món ngon 5: Món ăn chay nhẹ nhàng
Đậu hũ sốt cà chua
Canh rong biển đậu hũ nấu kèm rau
Nấm xào cải thìa
Dưa leo
Mướp đắng nhồi thịt
Tôm hấp dừa
Thực đơn cơm nhà thanh nhẹ – món ngon mỗi ngày dễ kết hợp
Món ngon 6: Thay đổi khẩu vị với món cá biển
Cá thu sốt cà
Canh mướp nấu mồng tơi
Giá xào hẹ
Dưa cải chua xào lòng heo
Nộm đu đủ
Bữa ăn gia đình ấm cúng – lựa chọn món ngon mỗi ngày đơn giản
Món ngon 7: Món ăn kết hợp tôm thanh mát
Tôm rim nhạt
Canh chua tôm
Cọng rau lang xào tỏi
Củ đậu
Gợi ý cơm nhà tiết kiệm – món ngon mỗi ngày phù hợp mọi gia đình
Món ngon 8: Món ăn dân dã
Canh cua rau đay mồng tơi
Cà pháo muối
Đậu rán
Thịt luộc
Mâm cơm 3 món 1 canh truyền thống – thực đơn món ngon mỗi ngày
Món ngon 9: Mâm cơm thịt kho 'phiên bản nhẹ'
Thịt kho tiêu (ít mỡ, ít ngọt)
Canh cải xanh nấu thịt bằm
Mướp luộc
Dưa leo
Bữa cơm nhà gần gũi – cảm hứng món ngon mỗi ngày sau những ngày lễ
Món ngon 10: Món ăn ngon kết hợp cá nướng
Cá nướng giấy bạc
Canh chua dọc mùng
Rau sống + bánh tráng cuốn
Dưa giá
Mâm cơm cơ bản chuẩn vị Việt – gợi ý món ngon mỗi ngày cho mọi nhà
Món ngon 11: Mâm cơm đậm vị nhưng không ngấy
Bò xào cần tây
Canh khổ qua nhồi thịt
Rau luộc thập cẩm
Kim chi
Thực đơn gia đình cân bằng dinh dưỡng – món ngon mỗi ngày không ngán
Món ngon 12: Mâm cơm với món ăn 'giải nhiệt'
Canh chua cá lóc
Trứng hấp
Rau lang luộc
Củ cải muối
Không gian bàn ăn ấm áp – tổng hợp món ngon mỗi ngày dễ thực hiện
Món ngon 13: Mâm cơm nổi bật với món cá đồng
Cá rô kho tộ
Canh bầu nấu tôm
Đậu bắp luộc
Cà chua sống
Gợi ý bữa cơm thanh đạm – món ngon mỗi ngày cho gia đình Việt
Món ngon 14: Mâm cơm thanh nhẹ cuối tuần
Sườn hấp
Canh rau ngót nấu thịt
Gỏi dưa leo tai heo
Dưa chua
Mâm cơm giản dị nhưng hấp dẫn – thực đơn món ngon mỗi ngày quen thuộc
Món ngon 15: Mâm cơm với món ăn miền Tây
Cá kho tộ
Canh chua bông điên điển
Rau sống chấm mắm
Củ kiệu
Hình ảnh cơm nhà truyền thống – cảm hứng cho món ngon mỗi ngày.
Món ngon 16: Mâm cơm rau củ nhiều chất xơ
Thịt nạc hầm
Canh củ quả thập cẩm
Bông cải luộc
Dưa leo
Bữa cơm gia đình đầy đủ dinh dưỡng – gợi ý món ngon mỗi ngày tiết kiệm.
Món ngon 17: Mâm cơm nổi bật với món cá hấp xì dầu
Cá hấp xì dầu
Canh cải thảo nấu thịt
Nấm xào
Cà rốt muối
Mâm cơm Việt thanh mát sau Tết – lựa chọn món ngon mỗi ngày hợp khẩu vị.
Món ngon 18: Mâm cơm đậm vị quê nhà
Thịt luộc
Canh chua me
Rau muống luộc
Cà pháo
Thực đơn cơm nhà đơn giản – tổng hợp món ngon mỗi ngày dễ làm.
Món ngon 19: Mâm cơm đơn giản mà ngon
Đậu nhồi thịt sốt cà chua
Giò
Nộm đu đủ gà xé
Mướp đắng nhồi thịt
Xôi gấc
Không khí bữa cơm ấm cúng với thực đơn món ngon mỗi ngày cho cả nhà.
Món ngon 20: Mâm cơm "dọn tủ lạnh" sau Tết
Trứng chiên hành
Canh rau còn lại
Thịt nguội xào cải
Dưa muối
Mâm cơm gia đình truyền thống – gợi ý món ngon mỗi ngày thanh đạm, dễ nấu.
Thời gian bảo quản các món truyền thống như bánh chưng, giò chả, mứt, đồ khô phụ thuộc vào cách chế biến và điều kiện lưu trữ, nếu để quá lâu có thể...
