Loại cá lớn, nặng hàng chục cân, cực bổ dưỡng, giúp sáng mắt, bổ thận, kho cá kiểu này ngon cực phẩm

Cá trắm là loại cá rất bổ dưỡng, giúp bồi bổ cơ thể, tăng cường miễn dịch, hỗ trợ tim mạch, cải thiện xương khớp, trí não, mắt và da nhờ giàu protein, omega-3, canxi, phốt pho.

Loại cá này có tác dụng ôn trung, bình can, lợi thủy, tốt cho người suy nhược, người già, trẻ em, phụ nữ sau sinh.

Theo Đông y, cá trắm có vị ngọt, tính bình, có công năng bổ thận khí, mạnh tỳ dưỡng vị, bình can sáng mắt, hóa thấp, khứ phong, lợi thủy.

Ăn loại cá này vào mùa thu đông thì thường ngon hơn hẳn.

Theo nghiên cứu của y học hiện đại, 100g thịt cá trắm đen có 19,5g đạm, với nhiều axit amin quý, 5,2g chất béo, các khoáng canxi, photpho, sắt, các loại vitamin, chứa nhiều chất chống lão hóa.

Từ loại cá này có thể chế biến nhiều món ăn thơm ngon bổ dưỡng khác nhau. Dân Việt giới thiệu cách kho cá với chuối xanh hấp dẫn, cực kỳ thơm ngon như sau:

Nguyên liệu kho cá với chuối xanh:

- Cá trắm khoanh

- Chuối già xanh

- Hành tím băm

- Riềng lát

- Thịt mỡ

- Nước dừa

- Lá riềng

- Gia vị: muối, nước mắm, hạt nêm, tiêu, nước màu

Cách kho cá: Ướp gia vị

Cách kho cá với chuối xanh:

- Rải muối lên mặt của các lát để cứng miếng cá.

- Ướp cá cùng với các gia vị ở trên khoảng 30 phút.

- Chuối xanh tước vỏ ngâm nước muối tránh bị thâm, cắt chéo miếng dày vừa ăn

- Xếp riềng, chuối xanh và thịt mỡ dưới đáy nồi, cho lớp cá lên trên. Rồi lại tiếp tục một lớp riềng,chuối xanh, thịt mỡ, rồi lại một lớp cá.

Cách kho cá với chuối xanh: Cho thêm lá giềng

- Phụ lên trên một lớp lá riềng cho thơm.

- Nấu sôi lên thì cho nước dừa vào khoảng xâm xấp mặt cá trên cùng.

- Kho lửa vừa phải khoảng 1 tiếng 30 phút, đến khi cả chuyển màu nâu cánh gián vân thịt nào ra vân thịt đó, thịt mỡ mềm rục, chuối săn lại vừa bùi vừa béo. Thêm ớt xanh vào vừa thơm mùi ớt vừa thêm vị cay tăng hương vị.

Cách kho cá với chuối xanh: Màu sắc, hương vị của cá kho hoàn hảo

- Cá trắm mềm, béo, thơm, ngậy, ăn với cơm trắng ngon nuốt lưỡi.

Chúc các bạn thành công khi chế biến loại cá này!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Nhung Vu thực hiện.