Loại cá chứa Omega-3 ngang cá hồi, thịt thơm hơn cá mú, làm món đặc sản Hà thành thơm ngon bất bại

Cá lăng là loại cá đặc sản mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe và chế biến được nhiều món ăn ngon, chinh phục được cả những người kén ăn nhất.

Loại cá này có thịt mềm, thớ thịt dày dặn với lớp mỡ dưới da.

Ngoài việc cung cấp nguồn protein chất lượng cao, cá lăng còn chứa nhiều vitamin A, một dưỡng chất thiết yếu giúp duy trì thị lực tốt và ngăn ngừa bệnh thoái hóa điểm vàng, đặc biệt ở người lớn tuổi.

Loại cá này chứa Omega-3 và DHA cao rất có lợi cho sự phát triển của não bộ, giúp tăng cường trí nhớ.

Loại cá này có tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe nhờ giàu protein, Omega-3, DHA, vitamin và khoáng chất, giúp bồi bổ cơ thể, phát triển não bộ và mắt, làm đẹp da, củng cố xương khớp, hỗ trợ tim mạch và có lợi cho phụ nữ mang thai, trẻ nhỏ và người lớn tuổi.

Vị ngọt, tính bình cùng thịt chắc, ít xương giúp cá dễ ăn, dễ tiêu hóa, thanh lọc cơ thể và lợi tiểu.

Từ loại cá này có thể chế biến nhiều món ăn thơm ngon khác nhau, trong đó có món chả cá Hà Nội được làm bằng cá lăng lọc bỏ xương, cắt khúc vừa ăn tẩm ướp cùng gia vị vừa vặn thêm riềng mẻ mắm tôm.

Ăn cùng rau thì là và hành lá cắt khúc thêm chút lạc rang bùi bùi béo ngậy, ngon nhất là có thêm phần bao tử cá ăn giòn sần sật chấm cùng mắm tôm thêm bún nữa thì ngon khó cưỡng. Dân Việt giới thiệu cách làm của món này như sau:

Nguyên liệu làm chả cá lăng:

- Cá lăng: 1kg nguyên phần thịt cá đã lọc

- Bao tử cá: 500gram Hành lá: 200gram

- Rau thì là: 200gram

- Gừng: 1 củ

- Nghệ: 1 củ

- Sả: 3 củ

- Hành khô: 5 củ

- Riềng: 1 củ to

- Mắm tôm, mẻ, dầu ăn, ớt, ( tuỳ ý do khẩu vị của mỗi gia đình)

- Bún: 1kg

Cá cắt khúc vừa, bao tử cá đã rửa sạch trần sơ

Cách làm chả cá lăng:

- Cá lăng rửa sạch bóp muối và giấm rồi cắt khúc, bao tử cá ngâm giấm muối vừa rửa vừa bóp cho sạch sau đó rửa lại bằng nước sạch để ráo.

Tẩm ướp gia vị mỗi thứ một ít

- Hành lá rau thì là gừng, sả, nghệ và riềng rửa sạch. Riềng cắt khúc và cho vào cối giã tay cùng chút nghệ cho lên màu vàng đẹp.

Ướp bao tử cá

- Gừng, sả, 2 củ hành khô cho vào cối giã và bóp lấy nước. Sau đó ướp vào cá phần nước của gừng, sả, hành khô và 4 thìa ăn cơm riềng đã xay, 2 thìa cơm mắm tôm, 2 thìa cơm mẻ, 1 thìa cơm dầu ăn. Trộn đều ướp trong vòng 1 tiếng.

Ướp trong 1 tiếng

- Phần bao tử cá: đun 1 nồi nước sôi rồi đổ bao tử cá vào trần sơ vớt ra bát nước lạnh để bao tử được giòn hơn. Sau đó ướp cùng 1 thìa cơm mắm tôm, 1/2 thìa cơm dầu ăn, 1 thìa cơm mẻ, 2 thìa cơm riềng xay, 1 thìa nước cốt gừng sả băm.

- Hành lá và rau thì là cắt khúc dài khoảng 5cm. Chuẩn bị sẵn mắm tôm đã pha sẵn (chanh, đường, rượu trắng, ớt có thể chưng mắm tôm lên hoặc ăn sống thêm chút hành đã phi dầu nóng đổ vào bát mắm tôm rồi đánh đều). Lạc rang, bún ăn kèm.

Xếp cá lên khay nướng

Xếp cá ra đĩa chuẩn bị lên bếp đảo nóng là ăn

- Cá ướp đủ thời gian sau đó xếp lần lượt vào khay nướng ở nồi chiên hấp thời gian 15 phút 180 độ.

- Chuẩn bị bếp từ hoặc bếp ga mini cùng 1 chiếc chảo gang hoặc chảo inox cho lên bếp nóng chảo sẽ cho dầu ăn vào, cho vào chảo chút dầu ăn sau đó lần lượt cho bao tử cá, cá đã nướng thêm hành rau thì là vào đảo đều ăn nóng cùng bún chấm mắm tôm thêm vài hạt lạc rang.

Chúc các bạn thành công!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Thuỳ Linh thực hiện.