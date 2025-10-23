Công thức kho cá đơn giản, siêu tốn cơm cho ngày trở lạnh

Nguyên liệu:

- Cá trắm

- Thịt ba chỉ

- Nước mắm, muối, hành khô, ớt, riềng, mật mía, nước hàng.

Cách làm:

Cá rửa sạch màng đen, và tiết thừa để khi kho không tanh.

Rán sơ cá, lót giềng xuống đáy nồi. Xếp cá xen kẽ với thịt ba chỉ, ớt, hành khô, sấu.

Đun sôi nước (lượng nước bằng khoảng 2/3 nồi) cùng mật mía, nước hàng, muối, mắm rồi mới cho vào nồi cá. Mở vung ra trong suốt quá trình đun, hạ nhỏ lửa. Kho cá 2 lửa là ngon nhất, vì vậy sau khi kho khoảng 1/2 thời gian thì tắt bếp, nghỉ khoảng 2-3 tiếng rồi chêm nước nóng đã đun gia vị ở trên và đun tiếp.

Kho đến khi nước cạn, miếng cá ngấm đều gia vị, chắc thịt là hoàn thành.