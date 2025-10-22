Tôm giàu canxi nhưng con lười ăn, mẹ làm món này bao nhiêu cũng hết

Nguyên liệu:

- Tôm bóc vỏ, giữ lại phần đuôi tôm.

- 1 gói bột chiên giòn hải sản

- 1 lòng đỏ trứng gà

- Nước đá lạnh

- Muối

- Dầu ăn

Cách làm:

- Ướp tôm với một chút muối.

- Cho bột chiên giòn vào nước đá lạnh, trộn đều đến khi bột hơi sệt lại thì cho tiếp 1 lòng đỏ trứng. Dùng nước đá lạnh trộn bột là bí quyết giúp bột nở bông, bọc kín tôm sau khi chiên. Không nên pha bột quá loãng vì sau khi nhúng tôm bột sẽ lỏng dần.

- Bắc chảo dầu thật nóng, nhúng từng con tôm vào rồi chiên. Nếu thích ăn nhiều bột bao ngoài tôm thì khi chiên sơ tôm, tiếp tục nhúng bột lần 2 rồi chiên tiếp cho tới khi tôm vàng.

- Pha sốt chấm: tương cà + tương ớt + sốt Mayonnaise trộn đều.

Lớp bột bao bên ngoài xốp giòn, thịt tôm bên trong chín mềm ngọt.