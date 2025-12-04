Cơm nhà cả tháng không trùng món, khỏi cần đau đầu nghĩ "tối nay ăn gì?"

Với chị Hoàng Thủy (Ninh Bình), niềm vui lớn nhất là được nấu những món ngon cho chồng con mỗi ngày. Chính vì thế, chị Thủy khoảng thời gian thích nhất trong ngày là được nấu nướng và dọn dẹp, trang trí căn bếp nhỏ của mình.

Dưới đây là những mâm cơm cực hấp dẫn, chu đáo của chị Hoàng Thủy nấu mỗi ngày. Chính vì lúc nào cũng được nêm nếm bằng cả tình yêu thương nên chồng con của chị đều nghiện cơm nhà.

Thịt quay giòn bì - Canh cải - Rau củ luộc châm muối lạc - Lựu

Ghẹ luộc - Canh rau tập tàng - Ốc luộc - Cá bạc má nấu rau vông vang

Đậu tẩm hành - Thịt xốt cà chua - Rau muống luộc - Hến xúc bánh đa

Canh nấu bề bề - Bánh rán vừng - Tôm rang thịt

Sườn rim - Tép khô rang - Rau cải luộc

Đậu chiên sả ớt - Canh chua đầu cá - Táo

Vịt kho sả - Cà muối chua ngọt - Rau muống luộc - Mía

Tôm rang thịt - Canh cua mồng tơi - Cà muối - Mía

Cá chiên - Bắp cải xào cà chua - Muối lạc - Quýt

Bò hầm khoai tây, cà rốt - Canh bí - Trứng rán - Lựu, quýt

Canh cải thịt băm - Thịt rang dừa - Roi

Canh cua - Thịt băm - Nem chay - Cam

Cá kho - Cá chiên - Canh cua

Chả lá lốt - Giò - Rau muống luộc - Lựu

Gà chiên xốt cay ngọt - Canh bí xanh nấu mọc - Lê

Canh rau nấu bề bề - Cá kho - Đậu tẩm hành

Tôm rang - Trứng ngâm tương - Canh mồng tơi

Trứng vịt lộn nấu bầu - Thịt luộc - Củ đậu

Sườn xào chua ngọt - Canh bí thịt băm

Đậu phụ nhồi thịt xốt cà chua - Chả đậu phụ - Canh cua mồng tơi

Bún đậu mắm tôm

Đồ nướng

Thịt kho tàu - Bắp cải luộc - Ổi

Thịt luộc chấm mắm tép - Nộm chân vịt - Canh rau ngót

Thịt kho tàu - Đậu - Rau muống luộc

Cơm đáy nồi - Kho quẹt - Rau củ luộc