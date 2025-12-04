Cơm nhà cả tháng không trùng món, khỏi cần đau đầu nghĩ "tối nay ăn gì?"
Mâm cơm không cần nhiều món hay chế biến cầu kỳ nhưng luôn tràn ngập tiếng cười, ấm áp những câu chuyện hằng ngày luôn là điều hạnh phúc giản dị mà lớn lao nhất.
Với chị Hoàng Thủy (Ninh Bình), niềm vui lớn nhất là được nấu những món ngon cho chồng con mỗi ngày. Chính vì thế, chị Thủy khoảng thời gian thích nhất trong ngày là được nấu nướng và dọn dẹp, trang trí căn bếp nhỏ của mình.
Dưới đây là những mâm cơm cực hấp dẫn, chu đáo của chị Hoàng Thủy nấu mỗi ngày. Chính vì lúc nào cũng được nêm nếm bằng cả tình yêu thương nên chồng con của chị đều nghiện cơm nhà.
Thịt quay giòn bì - Canh cải - Rau củ luộc châm muối lạc - Lựu
Ghẹ luộc - Canh rau tập tàng - Ốc luộc - Cá bạc má nấu rau vông vang
Đậu tẩm hành - Thịt xốt cà chua - Rau muống luộc - Hến xúc bánh đa
Canh nấu bề bề - Bánh rán vừng - Tôm rang thịt
Sườn rim - Tép khô rang - Rau cải luộc
Đậu chiên sả ớt - Canh chua đầu cá - Táo
Vịt kho sả - Cà muối chua ngọt - Rau muống luộc - Mía
Tôm rang thịt - Canh cua mồng tơi - Cà muối - Mía
Cá chiên - Bắp cải xào cà chua - Muối lạc - Quýt
Bò hầm khoai tây, cà rốt - Canh bí - Trứng rán - Lựu, quýt
Canh cải thịt băm - Thịt rang dừa - Roi
Canh cua - Thịt băm - Nem chay - Cam
Cá kho - Cá chiên - Canh cua
Chả lá lốt - Giò - Rau muống luộc - Lựu
Gà chiên xốt cay ngọt - Canh bí xanh nấu mọc - Lê
Canh rau nấu bề bề - Cá kho - Đậu tẩm hành
Tôm rang - Trứng ngâm tương - Canh mồng tơi
Trứng vịt lộn nấu bầu - Thịt luộc - Củ đậu
Sườn xào chua ngọt - Canh bí thịt băm
Đậu phụ nhồi thịt xốt cà chua - Chả đậu phụ - Canh cua mồng tơi
Bún đậu mắm tôm
Đồ nướng
Thịt kho tàu - Bắp cải luộc - Ổi
Thịt luộc chấm mắm tép - Nộm chân vịt - Canh rau ngót
Thịt kho tàu - Đậu - Rau muống luộc
Cơm đáy nồi - Kho quẹt - Rau củ luộc
