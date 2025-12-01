Cơm nhà đơn giản, dễ nấu cho người bận rộn

Chị Đinh Hải Đăng (Hà Nội) chia sẻ, chị nấu ăn thường không theo quy tắc hay công thức cố định. Dù hay nêm nếm theo cảm tính nhưng bằng tất cả tâm huyết và tình yêu nên món ăn nào chị nấu cũng rất hấp dẫn và có chút tự hào khi thưởng thức thành quả của mình.

Khi các nguyên liệu đắt đỏ, ăn hàng sẽ rất tốn kém, chị Hải nhận thấy tự nấu ăn sẽ vừa ngon miệng, hợp khẩu vị lại tiết kiệm được nhiều chi phí.

Cùng ngắm nhìn những bữa cơm nhà giản dị mà hấp dẫn của chị chia sẻ mỗi ngày:

Thịt quay giòn bì - Canh sườn bí - Dưa muối - Hồng dẻo

Thịt gà luộc - Canh củ sen nấm rơm - Đỗ xào lòng mề - Đu đủ

Bún cá chấm

Bún nem - Cốm xào

Bánh mì xốt vang - Salad dưa chuột

Mì gà ác tần - Snack khoai tây

Cá thu xốt mắm tiêu - Canh cà tím - Chả mỡ - Quýt

Chả mực - Canh khoai tây hầm xương - Lạc rang - Ổi

Sườn rán - Đậu phụ - Đỗ luộc - Phồng tôm

Chim câu hầm ngải cứu - Vịt om sấu - Rau muống luộc - Cà muối - Quýt

Bún mọc chân giò

Cá nục kho - Trứng rán - Ngồng cải luộc - Dưa hấu

Cánh gà rán - Ốc om chuối đậu - Quýt

Lẩu cá tầm

Thịt chân giò luộc - Đậu xốt cà chua - Ngồng cải luộc - Nem nắm