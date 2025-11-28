30 mâm cơm nhà mùa đông siêu ngon lại tiết kiệm

Chị Vũ Thu Hương thường xuyên đăng tải những mâm cơm nhà lên mạng xã hội. Ai cũng xuýt xoa khen ngợi những mâm cơm siêu khéo, ngon miệng, đẹp măt của mẹ đảm.

Chị Hương có chia sẻ một vài bí quyết thường áp dụng khi đi chợ và nấu nướng giúp tiết kiệm chi phí và thời gian chế biến.

Chị Hương luôn lựa mua rau củ quả theo mùa. Việc lựa chọn thực phẩm mùa nào thức ấy giúp nguyên liệu luôn tươi ngon, giá thành rẻ mà lại không lo dư lượng chất bảo quản thực phẩm nhiều. Bí quyết thứ hai chị áp dụng là luôn chọn nguyên liệu phù hợp với thực đơn từ trước để món ăn vừa ngon vừa không bị lãng phí.

Nhờ những mẹo nhỏ nhưng rất hữu ích đó, bữa cơm nào nhà chị Hương cũng tươm tất, bày biện đẹp mắt mà không tốn quá nhiều chi phí hay thời gian chế biến.

Gà luộc - Miến nấu lòng mề gà - Tôm sú hấp bia - Xôi hoa hồng - Rau củ luộc - Thạch pha lê

Đùi ếch chiên giòn - Canh đầu cá om măng chua - Rau sống rau thơm - Cà bát dầm tỏi ớt

Cá trắm sốt cà chua - Bắp cải luộc - Xúc xích chiên - Canh bò tơ hầm khoai tây cà rốt

Đùi gà nướng - Nộm giò dưa chuột - Canh sườn hầm đậu đỗ - Bánh mì đen

Cá nướng riềng mẻ - Thịt bắp giò heo luộc - Nõn cải luộc chấm trứng xì dầu - Canh chua dọc mùng - Bánh bột lọc

Bò xốt vang & rau thơm - Gà tẩm bột rán - Salad trộn xốt mè rang - Kiwi

Thịt bê hấp chấm tương gừng - Cá ba sa kho tộ - Canh rong biển đậu hũ non - Bánh bột lọc

Trứng tráng ngải cứu - Chim câu tần thuốc bắc - Rau cải ngồng luộc - Canh sườn nấu ngô ngọt - Xôi gấc - Chả mỡ

Ếch đồng xào măng - Ốc om chuối đậu - Mầm cải luộc chấm trứng - Cơm cháy chà bông

Cá rô phi rang muối - Giò bò - Ngan quay ngũ vị - Canh sườn nấu dọc mùng - Chè con ong

Tôm sú hấp bia - Chim câu tần táo đỏ - Gà luộc - Canh miến lòng gà - Súp lơ xanh, cà rốt luộc - Xôi gấc

Canh thịt bò nấu dưa cải chua - Đậu phụ rán - Mướp giá xào lòng gà - Cà bát dầm tỏi ớt - Bánh chưng nếp cẩm

Cá rô phi tẩm bột chiên giòn - Chim câu hầm thịt cốm hạt sen - Súp lơ xanh luộc - Thạch lá dứa

Kimbap - Kimbap chiên xù - Gà tẩm bột chiên xù - Canh đuôi bò hầm đậu

Thịt gà nấu cà ri - Bánh mì đen chan xốt cà ri - Bí xanh luộc - Vịt nấu xáo măng

Thịt lợn mán rang hành - Cơm cháy chà bông - Canh su hào nấu tôm - Cà bát dầm tỏi ớt - Cam

Cà ri bò hầm bí đỏ - Rau cải ngồng xốt dầu hào - Gà nướng mật ong - Cam

Cá chim đen rán giòn - Rau cải ngọt luộc - Nem chua - Canh thịt bò hầm khoai tây cà rốt - Nho sữa

Thịt bò xào bí non - Cá trắm kho nhừ - Chả bì - Nem chạo - Súp lơ, cà rốt nấu thịt bò

Đậu xốt Tứ Xuyên - Cá hồi sốt cam - Canh rau cải thảo nấu thịt băm - Bánh đậu xanh trái cây

Cá lăng chiên xù - Chân giò quay giòn - Bánh bột lọc - Canh bí xanh nấu mọc - Lê

Cá trắm hấp bia - Thịt rang cháy cạnh - Dưa xào tóp mỡ - Canh cà tím nấu bung - Lạc rang mặn

Chả xương sông lá lốt - Cá trắm đen kho riềng - Củ cải xào trứng - Canh rau củ nấu sườn - Dưa cải muối

Cá trắm đen rán giòn - Thịt kho hột vịt - Đậu bắp luộc - Canh đầu cá trắm nấu dọc mùng

Cá chép om dưa - Chả xương sông - Mướp hương luộc - Rau sống rau thơm

Cá thu nướng xốt cà chua - Bí non xào tỏi - Canh sườn móng nấu dọc mùng - Cơm cháy sốt mắm cay

Đùi ếch tẩm bột rán - Mướp đắng xào trứng - Chả mỡ - Dưa bắp cải - Canh bí xanh nấu tôm

Chả mực - Mực khô xào su hào - Hàu nướng mỡ hành - Canh chua hàu nấu dứa

Chân giò hầm - Vịt quay ngũ vị - Đậu phụ sốt cà chua - Canh cua rau muống khoai sọ - Cà pháo

Bánh tôm - Giò bò - Canh sườn nấu rau củ - Cơm trắng - Bánh dẻo kem trứng muối - Hồng trứng