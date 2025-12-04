Du lịch Đà Nẵng thu hơn 4.000 tỷ đồng

Cơ quan thống kê Đà Nẵng cho hay, tháng 11 hoạt động du lịch và dịch vụ trên địa bàn chịu ảnh hưởng rõ rệt từ thời tiết mưa bão và lũ lụt, khiến một số hoạt động ngoài trời và du lịch biển tạm thời gián đoạn.

Tuy nhiên, thị trường dịch vụ vẫn duy trì mức ổn định nhờ sự đa dạng của sản phẩm du lịch, chuỗi chương trình kích cầu và nhiều sự kiện - lễ hội được tổ chức xuyên suốt, góp phần giữ chân dòng khách quốc tế và duy trì nhu cầu tiêu dùng nội địa.

Dù thời tiết bất lợi, nhiều điểm du lịch tại Đà Nẵng vẫn hút khách. Ảnh: B.N.

Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống tháng 11 đạt hơn 4.000 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, doanh thu dịch vụ lưu trú đạt 1.200 tỷ đồng, tăng 11,8%.

Tổng số lượt khách phục vụ do các cơ sở lưu trú phục vụ trong tháng 11 hơn 1,1 triệu lượt khách, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng khách quốc tế đạt hơn 600.000 lượt.

Thống kê Đà Nẵng thông tin thêm, hoạt động du lịch lữ hành chịu ảnh hưởng đáng kể từ thời tiết mưa bão và lũ lụt, khiến nhu cầu đi lại và tổ chức tour giảm so với tháng trước. Tuy vậy, so với cùng kỳ, thị trường vẫn ghi nhận mức tăng, đặc biệt ở phân khúc khách quốc tế. Doanh thu dịch vụ du lịch lữ hành tháng 11 vừa qua đạt hơn 310 tỷ đồng, tăng gần 13% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đến thời điểm hiện tại, tổng lượt khách các cơ sở lưu trú tại Đà Nẵng phục vụ đã gần 16,5 triệu lượt, tiệm cận với mục tiêu về số lượng khách sẽ đón trong năm nay: 17,3 triệu lượt.

Từ nay đến cuối năm, Đà Nẵng có hàng loạt sự kiện, lễ hội thu hút và phục vụ du khách như đón Giáng sinh, chào năm mới; các chương trình nghệ thuật, sự kiện hai bên bờ sông Hàn, phố cổ Hội An; không gian du lịch cộng đồng, nông nghiệp nông thôn... Thành phố cũng có nhiều chính sách ưu đãi dành riêng dành cho khách du lịch MICE và du lịch cưới.