Cơm nhà tươm tất, hấp dẫn nấu trong 30 phút nhờ 4 bí quyết này

Công việc bận rộn, mẹ đảm muốn dành thời gian chăm sóc con cái mà vẫn muốn tự tay chuẩn bị những mâm cơm nhà tươm tất thì hãy áp dụng những bí quyết dưới đây.

Chị Vũ Diệu Thùy cũng giống như bao bà mẹ khác, ngoài công việc chính tại cơ quan còn một công việc khác toàn thời gian, nhiều vất vả nhưng tràn ngập yêu thương đó là "làm mẹ". Chị chia sẻ, lúc nào cũng ước có nhiều hơn 24 tiếng mỗi ngày để làm mọi việc thảnh thơi hơn. Vất vả, tất bật là thế, nhưng chị Thùy luôn cố gắng sắp xếp thời gian hợp lý để được chăm sóc và đồng hành cùng hai con đang tuổi ăn tuổi lớn.

Dưới đây là bí quyết của chị Thùy để chuẩn bị những bữa ăn cho gia đình trong tuần thật tươm tất dù công việc bận rộn:

1. Các loại rau, củ chị Thùy sẽ mua theo ngày cho tươi mới vì siêu thị rất tiện lợi, dễ mua.

2. Các món ăn cầu kỳ như nem, chả, thịt nướng hay đồ kho chị Thùy sẽ chuẩn bị trước để tiết kiệm thời gian.

3. Chia hộp nhỏ để tiện cho từng bữa. Chỉ sử dụng trong tuần, không trữ quá lâu trong tủ lạnh. 

4. Tận dụng các thiết bị hỗ trợ nấu nướng như nồi chiên không dầu, nồi áp suất,... để tiết kiệm thời gian và công sức khi nấu ăn.

Nhờ áp dụng những điều này, thường chị Thùy chỉ mất 30-40 phút chuẩn bị là có những mâm cơm nhà tươm tất và hấp dẫn.

Nem rán truyền thống - Bầu luộc - Canh thịt băm dọc mục nấu chua - Cà teo ngâm mắm - Rau sống

Sườn chua ngọt - Bắp cải luộc - Nộm dưa chuột - Mì gạo luộc

Mì gạo luộc - Nem cua - Lòng sụn luộc - Đậu rán - Nộm dưa chuột hoa chuối - Rau sống

Thịt vai giòn hấp - Canh chua - Đỗ xào tỏi - Dưa cải muối - Dưa chuột

Lòng dồi sụn luộc - Đậu phụ luộc - Dưa cải muối chua - Rau sống

Thịt vai giòn hấp - Củ cải xào - Trứng, ngô luộc

Nem rán - Nộm dưa chuột - Rau sống

Thịt băm xào hành - Canh măng xương - Ngọn su su xào tỏi - Nộm su hào, cà rốt

Măng xào thịt bò - Súp lơ luộc - Tôm rang chả mỡ - Cà muối xổi

Thịt ba chỉ hấp - Rau muống luộc - Lạc rang muối - Cà dầm chua ngọt

Đậu rán - Chả quế - Rau sống - Cà muối xổi - Bún lá

Đậu rán - Chả nướng - Rau sống

Nem lụi&nbsp;

Thịt kho - Bì rán giòn - Giá đỗ xào - Dưa cải muối - Nem nắm

Bánh cuốn ăn kèm chả mỡ, rau thơm

Cuốn tôm thịt

Tôm rang tóp mỡ - Đậu phụ rán - Canh trứng gà thảo mộc - Cà muối chua ngọt - Rau lang xào tỏi

Chân giò luộc - Nọng heo nướng -&nbsp; Lòng dồi lợn - Đỗ luộc - Dưa cải muối - Rau sống

Đậu phụ rán buộc hành - Thịt nướng - Lòng lợn hấp - Rau sống - Bún lá

Vai giòn hấp - Ba chỉ chưng mắm tép - Đỗ luộc - Dưa cà muối

30 mâm cơm nhà mùa đông siêu ngon lại tiết kiệm
Nhờ áp dụng những bí quyết đơn giản, dễ áp dụng nhưng cực kỳ hiệu quả, mâm cơm nhà chị Hương cả tháng không trùng món khiến ai cũng ngưỡng mộ.

