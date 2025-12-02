7 món siêu ngon, bổ dưỡng cho cả tuần khỏi đau đầu nghĩ "sáng mai ăn gì?"

1. Bánh canh cá nục chiên

Nguyên liệu: (cho 3 tô)

- 1 con cá nục to

- 300g bột gạo

- 100g bột năng

- 6 quả trứng cút

- 1 củ hành tây, gốc ngò (rau mùi)

- Rau thơm: hành lá, rau mùi, rau răm, ớt

- Gia vị: muối hạt, đường phèn, nước mắm, hạt nêm, hạt tiêu xay, dầu màu điều

- Củ nén, hành tím.

Cách làm:

- Trộn hỗn hợp bột 300g bột gạo + 100g bột năng với khoảng 100ml nước sôi, nhồi cho đến khi khối bột mịn, dẻo. Sau đó cán mỏng và cắt thành sợi.

- Cá nục làm sạch, cho vào nồi hầm chung với hành tây và gốc ngò (mùi), thêm một chút muối hạt, đường phèn, hầm lửa vừa trong 20 phút (không để nước sôi quá lớn sẽ làm nát cá).

- Sau 20 phút, vớt cá ra, tách lấy phần thịt cá.

- Làm nóng chảo, dùng dầu màu điều chiên qua thịt cá cho vàng, phi thơm củ nén và hành tím giã nhuyễn, sau đó nêm thêm 2 thìa nước mắm, 1 thìa hạt nêm, 2 thìa đường, 1 thìa cà phê tiêu xay, một chút nước lọc.

- Rim phần cá với lửa nhỏ khoảng 3 phút cho thấm gia vị.

- Sau đó cho cá, trứng cút, sợi bánh canh vào nồi nước dùng, nêm nếm lại cho vừa ăn.

- Sợi bánh canh có thể luộc riêng hoặc nấu chung với nồi nước dùng.

- Cuối cùng, thêm hành, rau mùi, rau răm, rắc một chút hạt tiêu, vài lát ớt rồi thưởng thức bữa sáng ngon miệng.

2. Gà hầm ngải cứu

Nguyên liệu:

- Nửa con gà ta

- 300g ngải cứu

- 4-5 quả táo đỏ

- 1 gói gia vị hầm gà

- 10 quả kỷ tử

- 2 thìa muối hạt

- 1 lít nước lọc.

Cách làm:

- Cho hết tất cả nguyên liệu (trừ kỷ tử) vào nồi hầm.

- Hầm được khoảng 50 phút thì cho kỷ tử vào và hầm thêm 10 phút.

- Trụng mì ăn liền, thêm gà hầm, rau ngải và nước dùng là có thể thưởng thức bữa sáng ngon miệng, bổ dưỡng.

- Chuẩn bị thêm 1 bát muối tiêu chanh để chấm gà sẽ tăng thêm phần hấp dẫn.

3. Mì quảng sườn tôm trứng

Nguyên liệu:

- 300g sườn heo

- 200g tôm đất

- 10 quả trứng cút

- Củ nén, nghệ, hành tím, tỏi, ớt

- Gia vị: muối hạt, đường phèn, hạt nêm, nước mắm, dầu màu điều, tiêu xay

- Bơ đậu phộng

- Rau thơm, hành ngò, bắp chuối, cải bẹ xanh

- Bánh tráng nướng

Cách làm:

- Sườn trụng sơ qua và rửa lại cho sạch, ướp khoảng 30 phút cùng hỗn hợp củ nén + nghệ + hành tím + tỏi + muối hạt + đường phèn giã nhuyễn.

- Phi thơm củ nén và nghệ tươi giã nhuyễn, sau đó cho sườn đã ướp vào xào săn, thêm nước lọc và nấu trong khoảng 40 phút cho sườn chín mềm.

- Luộc trứng cút rồi cho vào nồi nước dùng.

- Thêm 2 muỗng lớn bơ đậu phộng.

- Tôm đất cắt cắt râu, ướp khoảng 20 phút cùng nước mắm, 1 thìa hạt nêm, 2 thìa đường, 1 thìa hạt tiêu, hành tím.

- Sau đó cho dầu màu điều, phi thơm củ nén và hành tím, cho tôm vào xào săn, thêm một chút nước, rim lửa nhỏ cho đến khi gia vị thấm và keo lại là xong.

- Cuối cùng bày ra tô, thêm hành ngò, vài lát ớt rồi thưởng thức. Ăn kèm với bánh tráng nướng rất ngon.

4. Xôi lòng gà

Nguyên liệu:

- Gạo nếp

- 2 bộ lòng gà

- Hành tím, tỏi, hành lá

- Gia vị: 3 thìa nước mắm, 2 thìa đường, 1 thìa hạt nêm, 1 thìa hạt tiêu xay, 1 thìa dầu hào.

Cách làm:

- Gạo nếp ngâm qua đêm, thêm một chút muối và bột nghệ để xôi lên màu vàng đẹp.

- Cho nếp vào xửng hấp chín.

- Sơ chế sạch lòng gà với muối và chanh, sau đó thái miếng vừa ăn.

- Ướp lòng gà với hỗn hợp gia vị trong khoảng 30 phút.

- Phi thơm hành tỏi băm nhuyễn, cho phần lòng gà đã ướp vào xào săn, thêm xíu nước và rim trên lửa nhỏ cho thấm gia vị, nêm nếm lại cho vừa ăn.

- Chuẩn bị hành phi và mỡ hành.

- Bày biện ra tô và thưởng thức.

5. Bánh canh sườn tôm

Nguyên liệu:

- 300g sườn heo

- 200g tôm

- 6 quả trứng cút

- 1 củ cà rốt, 1 củ cải trắng

- 300g bột gạo + 100g bột năng

- Gia vị: muối hạt, đường phèn, dầu màu điều, hạt nêm, hạt tiêu xay

- Rau thơm, hành ngò, ớt, hành tím.

Cách làm:

- Trộn hỗn hợp bột 300g bột gạo + 100g bột năng với khoảng 100ml nước sôi, rồi nhồi đến khi khối bột mịn dẻo. Sau đó cán mỏng và thái thành sợi.

- Sườn sau khi trụng qua nước sôi sẽ rửa sạch và cho vào nồi hầm khoảng 30 phút cùng một chút muối hạt và đường phèn. Sau đó cho củ cải và cà rốt cắt khoanh vào hầm thêm 20 phút.

- Tôm bóc vỏ, bỏ chỉ lưng, giữ lại phần đầu.

- Cho dầu màu điều vào chảo, phi thơm hành tỏi, cho phần thịt tôm và đầu tôm vào xào cho đến khi toàn bộ chuyển sang màu đỏ. Sau đó trút vào nồi nước dùng.

- Thêm sợi bánh canh và trứng cút vào nấu tầm 10 phút cho sợi bánh canh chín mềm.

- Bày ra bát thêm hành ngò, ớt vào là có bữa sáng ngon miệng, đủ chất.

6. Cháo sò huyết

Nguyên liệu:

- Gạo tẻ, hạt quinoa, đậu lăng

- Sò huyết

- Hành, ngò

- Gia vị: bột nghệ, muối, đường, hạt nêm

Cách làm:

- Cho gạo, đậu lăng và hạt quinoa vào nồi hầm ở chế độ nấu cháo.

- Phi thơm hành, củ nén rồi cho ruột sò huyết vào xào. Nêm gia vị gồm bột nghệ, muối, đường, hạt nêm cho thấm.

- Khi cháo chín thì thêm sò huyết đã xào vào đảo đều. Bớt lại 1 phần để trang trí trên miệng bát cháo.

- Múc cháo ra tô, thêm hành, ngò và ruột sò huyết lên trên. Rắc thêm hạt tiêu và ớt bột rồi thưởng thức.

7. Mì hoành thánh

Nguyên liệu:

- Vỏ hoành thánh

- Thịt xay

- Tôm

- Xương heo

- Củ cải

- Lá hẹ, cải cúc

- Gia vị: hạt nêm, đường, bột ngột, hạt tiêu.

Cách làm:

- Thịt xay, tôm băm ướp cùng hạt nêm, đường, bột ngột, hạt tiêu và lá hẹ thái nhỏ.

- Nặn há cảo theo kích thước to, nhỏ tùy sở thích.

- Xương heo hầm chung với củ cải trắng cho ngọt nước, nêm nếm gia vị cho vừa vặn.

- Thả há cảo vào nồi nước rồi nấu chín, thêm lá hẹ và rau cải cúc.