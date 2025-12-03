Loại quả khô có sẵn ở Việt Nam, ăn vào dưỡng gan lại chống lão hóa cực tốt

Mơ khô - loại quả giúp dưỡng gan, chống lão hóa

Mơ khô chứa nhiều chất chống oxy hóa mạnh như flavonoid, catechin và quercetin. Các chất này hoạt động như một lá chắn, giúp trung hòa các gốc tự do gây hại trong cơ thể. Nhờ đó, mơ khô giúp chống lại stress oxy hóa, bảo vệ tế bào khỏi hư hại, làm chậm quá trình lão hóa và giúp làn da duy trì vẻ tươi trẻ.

Gan đóng vai trò quan trọng trong việc giải độc cơ thể, xử lý chất dinh dưỡng và chuyển hóa chất béo. Những loại trái cây sấy khô này chứa các hợp chất giúp bảo vệ gan khỏi stress oxy hóa và tình trạng viêm, những yếu tố có thể dẫn đến tổn thương gan theo thời gian.

Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Food and Chemical Toxicology cho thấy quả mơ có thể có đặc tính bảo vệ gan, nghĩa là chúng có thể giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh về gan như gan nhiễm mỡ và xơ gan. Nó cũng có thể làm giảm tổn thương oxy hóa và thúc đẩy quá trình giải độc.

Cách làm mơ sấy dẻo bằng nồi chiên không dầu

1. Chuẩn bị nguyên liệu

30 quả mơ tươi (tương đương khoảng 500–600g): Bạn nên chọn những quả mơ vừa chín tới, có màu vàng cam, vỏ căng mọng, không bị dập nát. 10 thìa cà phê đường nâu (tương đương khoảng 50g): Bạn có thể thay bằng mật ong hoặc đường thốt nốt nếu muốn vị ngọt thanh hơn.

2. Các bước chế biến

Bước 1: Sơ chế mơ. Bạn hãy rửa sạch mơ dưới vòi nước để loại bỏ bụi bẩn và lông mịn trên vỏ. Sau đó, bạn dùng dao cắt đôi từng quả mơ theo chiều dọc và loại bỏ hạt bên trong. Bạn nhớ giữ nguyên phần vỏ để khi sấy, mơ giữ được hình dạng và độ ẩm tốt hơn.

Bước 2: Ướp đường. Bạn xếp các nửa quả mơ lên một đĩa lớn, đặt ngửa mặt cắt lên trên. Tiếp theo, bạn rắc đều 50g đường nâu lên từng miếng mơ, để đường phủ đều khắp mặt cắt. Bạn nên để mơ thấm đường trong khoảng 15–20 phút để đường tan bớt và ngấm vào thịt quả, giúp mơ sau khi sấy có vị ngọt dịu, dẻo mềm tự nhiên.

Bước 3: Sấy mơ bằng nồi chiên không dầu. Bạn làm nóng nồi chiên không dầu trước khoảng 3 phút ở nhiệt độ 175°C (350°F). Sau đó, bạn nhẹ nhàng xếp các miếng mơ đã ướp đường vào giỏ chiên sao cho mặt cắt quay lên trên để tránh đường bị chảy xuống và mơ bị cháy cạnh.

Bạn chỉnh nhiệt độ 175°C và sấy trong khoảng 7–8 phút. Trong quá trình sấy, bạn không nên mở nồi quá nhiều lần để giữ nhiệt ổn định. Nếu thích mơ dẻo hơn, bạn có thể tăng thêm 2–3 phút sấy, tùy vào độ dày của quả mơ và công suất nồi chiên.