Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
SEA Games 33

Rau muống không chỉ luộc với xào, làm món này lạ miệng hao cơm

Sự kiện: Các món nộm, gỏi ngon Các món ăn dân dã

Rau muống rất giàu dinh dưỡng, được nhiều người yêu thích. Thử làm rau muống muối chua ngọt theo cách này, cả nhà thích mê.

Rau muống muối chua ngọt vị giòn ngon, hấp dẫn, ăn hoài không chán!

Rau muống muối chua ngọt vị giòn ngon, hấp dẫn, ăn hoài không chán!

Nguyên liệu:

- Rau muống

- Đường

- Giấm

- Tỏi, ớt

- Muối

Gia vị nước muối chua ngọt:

- 200ml nước lọc

- 150ml giấm

- 200 gram đường

- 1/2 thìa cà phê muối

Cách làm:

Đun sôi toàn bộ gia vị nước muối chua ngọt, để nguội hoàn toàn.

Đun sôi toàn bộ gia vị nước muối chua ngọt, để nguội hoàn toàn.

Rau muống nhặt sạch lá, để lại cọng và ngọn. Rửa thật sạch.

Rau muống nhặt sạch lá, để lại cọng và ngọn. Rửa thật sạch.

Luộc trong lửa lớn khoảng 2 phút.

Luộc trong lửa lớn khoảng 2 phút.

Ngâm rau vừa luộc vào chậu nước đá. Sau đó vớt ra để ráo.

Ngâm rau vừa luộc vào chậu nước đá. Sau đó vớt ra để ráo.

Vắt rau kiệt nước rồi cho vào lọ, đổ nước ngâm vào rồi thêm tỏi ớt băm, đậy kín nắp. Khi rau ngả vàng thì cho vào tủ lạnh, sau 1 ngày là dùng được.

Vắt rau kiệt nước rồi cho vào lọ, đổ nước ngâm vào rồi thêm tỏi ớt băm, đậy kín nắp. Khi rau ngả vàng thì cho vào tủ lạnh, sau 1 ngày là dùng được.

Bộ phận giòn ngon, giá rẻ của con gà trộn nộm rau củ ngon miễn chê
Bộ phận giòn ngon, giá rẻ của con gà trộn nộm rau củ ngon miễn chê

Mề gà nộm rau củ là món ăn chống ngán siêu ngon, thích hợp trong mọi thời tiết.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nguyễn Thị Thùy Linh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-02/12/2025 17:49 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Các món nộm, gỏi ngon Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN