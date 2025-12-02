Rau muống không chỉ luộc với xào, làm món này lạ miệng hao cơm

Rau muống muối chua ngọt vị giòn ngon, hấp dẫn, ăn hoài không chán!

Nguyên liệu:

- Rau muống

- Đường

- Giấm

- Tỏi, ớt

- Muối

Gia vị nước muối chua ngọt:

- 200ml nước lọc

- 150ml giấm

- 200 gram đường

- 1/2 thìa cà phê muối

Cách làm:

Đun sôi toàn bộ gia vị nước muối chua ngọt, để nguội hoàn toàn.

Rau muống nhặt sạch lá, để lại cọng và ngọn. Rửa thật sạch.

Luộc trong lửa lớn khoảng 2 phút.

Ngâm rau vừa luộc vào chậu nước đá. Sau đó vớt ra để ráo.

Vắt rau kiệt nước rồi cho vào lọ, đổ nước ngâm vào rồi thêm tỏi ớt băm, đậy kín nắp. Khi rau ngả vàng thì cho vào tủ lạnh, sau 1 ngày là dùng được.