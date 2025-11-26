Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Cơm nhà cả tháng không trùng món, ai nhìn cũng ngất ngây vì quá đẹp

Sự kiện: Thực đơn

Thực đơn cơm nhà của mẹ đảm khiến ai nhìn thấy cũng ngưỡng mộ vì quá hấp dẫn.

Chị Đới Hường (Hà Nội) thường xuyên đăng tải những mâm cơm nhà lên mạng xã hội và nhận được cơn mưa lời khen ngợi vì quá ngon và hấp dẫn. Chị Hường thường không tự nhận mình khéo tay nhưng mâm cơm nào chị nấu cũng ngập tràn màu sắc, bày biện bắt mắt khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Không chỉ đam mê nấu nướng, chị Hường còn rất thích sưu tầm gốm, mê du lịch. Có lẽ chính vì vậy, mâm cơm nhà chị Hường rất đa dạng và trở nên sinh động hơn nhờ bộ sưu tập gốm đẹp mắt.

Lẩu khế - Crep sầu

Lẩu khế - Crep sầu

Cơm cá hồi - Súp lơ luộc - Khoai tây chiên&nbsp;

Cơm cá hồi - Súp lơ luộc - Khoai tây chiên 

Kimbap bò bulgogi phomai - Spaghetti mực đen - Khoai tây chiên bơ

Kimbap bò bulgogi phomai - Spaghetti mực đen - Khoai tây chiên bơ

Ba chỉ kho trứng cút - Mướp đắng nhồi thịt - Khoai tây xào

Ba chỉ kho trứng cút - Mướp đắng nhồi thịt - Khoai tây xào

Tôm luộc - Canh riêu cua - Đậu sốt cà chua - Dưa muối

Tôm luộc - Canh riêu cua - Đậu sốt cà chua - Dưa muối

Mắm tép chưng thịt - Sò huyết nướng - Nem chua&nbsp;

Mắm tép chưng thịt - Sò huyết nướng - Nem chua 

Gà hầm sâm - Bánh bao - Kim chi - Hồng dẻo&nbsp;

Gà hầm sâm - Bánh bao - Kim chi - Hồng dẻo 

Súp gà nấm - Phồng tôm

Súp gà nấm - Phồng tôm

Măng luộc - Bắp cải muối xổi - Canh cá chua&nbsp;

Măng luộc - Bắp cải muối xổi - Canh cá chua 

Cua hấp- Thịt sốt cà chua- Giò ngũ sắc- Rau muống luộc

Cua hấp- Thịt sốt cà chua- Giò ngũ sắc- Rau muống luộc

Lẩu hải sản&nbsp;

Lẩu hải sản 

Sườn ướp ngũ vị nướng nckd- Tokbokki - Rau củ luộc

Sườn ướp ngũ vị nướng nckd- Tokbokki - Rau củ luộc

Lẩu nấm

Lẩu nấm

Chả cá&nbsp;

Chả cá 

Đậu sốt cà chua - Nộm rau củ - Bánh flan - Dâu tây

Đậu sốt cà chua - Nộm rau củ - Bánh flan - Dâu tây

BBQ

BBQ

Lẩu ốc

Lẩu ốc

Chả rươi - Thịt luộc - Súp lơ luộc

Chả rươi - Thịt luộc - Súp lơ luộc

Cá rán - Đậu hũ sốt - Canh cải cúc - Hạt dẻ

Cá rán - Đậu hũ sốt - Canh cải cúc - Hạt dẻ

Gỏi gà măng cụt - Trứng ngâm tương - Khoai tây chiên

Gỏi gà măng cụt - Trứng ngâm tương - Khoai tây chiên

Cá hồi sốt cam - Tôm hấp - Salad rong biển

Cá hồi sốt cam - Tôm hấp - Salad rong biển

Tôm hùm - Tôm&nbsp;chiên xù - Salad&nbsp;

Tôm hùm - Tôm chiên xù - Salad 

Mì mực đen - Canh tôm&nbsp;- Há cảo hẹ - Nem cốm

Mì mực đen - Canh tôm - Há cảo hẹ - Nem cốm

Đậu sốt cà chua - Cua hấp - Canh mùng tơi - Dưa muối

Đậu sốt cà chua - Cua hấp - Canh mùng tơi - Dưa muối

Canh cua - Thịt chân giò luộc - Đậu hũ sốt

Canh cua - Thịt chân giò luộc - Đậu hũ sốt

Chim quay - Trứng rán - Rau muống luộc - Salad

Chim quay - Trứng rán - Rau muống luộc - Salad

Tokboki - Canh rong biển - Kimpap - Salad rau củ

Tokboki - Canh rong biển - Kimpap - Salad rau củ

Tôm nướng - Cánh gà chiên mắm - Salad - Canh rau củ

Tôm nướng - Cánh gà chiên mắm - Salad - Canh rau củ

Canh khoai mỡ - Cải cầu vồng luộc - Chả mực - Cá&nbsp;đuối chiên mắm

Canh khoai mỡ - Cải cầu vồng luộc - Chả mực - Cá đuối chiên mắm

Những bữa cơm nhà cực kỳ hấp dẫn, chinh phục cả những người kén ăn nhất
Những bữa cơm nhà cực kỳ hấp dẫn, chinh phục cả những người kén ăn nhất

Những mâm cơm bình dị nếu được bày biện, trang trí khéo léo, chỉn chu sẽ hấp dẫn hơn nhiều lần. Dù 2 con nhỏ kén ăn, những mâm cơm nhà của chị Phạm...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đới Hường ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-26/11/2025 14:02 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Thực đơn Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN