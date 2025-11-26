Cơm nhà cả tháng không trùng món, ai nhìn cũng ngất ngây vì quá đẹp

Chị Đới Hường (Hà Nội) thường xuyên đăng tải những mâm cơm nhà lên mạng xã hội và nhận được cơn mưa lời khen ngợi vì quá ngon và hấp dẫn. Chị Hường thường không tự nhận mình khéo tay nhưng mâm cơm nào chị nấu cũng ngập tràn màu sắc, bày biện bắt mắt khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Không chỉ đam mê nấu nướng, chị Hường còn rất thích sưu tầm gốm, mê du lịch. Có lẽ chính vì vậy, mâm cơm nhà chị Hường rất đa dạng và trở nên sinh động hơn nhờ bộ sưu tập gốm đẹp mắt.

Lẩu khế - Crep sầu

Cơm cá hồi - Súp lơ luộc - Khoai tây chiên

Kimbap bò bulgogi phomai - Spaghetti mực đen - Khoai tây chiên bơ

Ba chỉ kho trứng cút - Mướp đắng nhồi thịt - Khoai tây xào

Tôm luộc - Canh riêu cua - Đậu sốt cà chua - Dưa muối

Mắm tép chưng thịt - Sò huyết nướng - Nem chua

Gà hầm sâm - Bánh bao - Kim chi - Hồng dẻo

Súp gà nấm - Phồng tôm

Măng luộc - Bắp cải muối xổi - Canh cá chua

Cua hấp- Thịt sốt cà chua- Giò ngũ sắc- Rau muống luộc

Lẩu hải sản

Sườn ướp ngũ vị nướng nckd- Tokbokki - Rau củ luộc

Lẩu nấm

Chả cá

Đậu sốt cà chua - Nộm rau củ - Bánh flan - Dâu tây

BBQ

Lẩu ốc

Chả rươi - Thịt luộc - Súp lơ luộc

Cá rán - Đậu hũ sốt - Canh cải cúc - Hạt dẻ

Gỏi gà măng cụt - Trứng ngâm tương - Khoai tây chiên

Cá hồi sốt cam - Tôm hấp - Salad rong biển

Tôm hùm - Tôm chiên xù - Salad

Mì mực đen - Canh tôm - Há cảo hẹ - Nem cốm

Đậu sốt cà chua - Cua hấp - Canh mùng tơi - Dưa muối

Canh cua - Thịt chân giò luộc - Đậu hũ sốt

Chim quay - Trứng rán - Rau muống luộc - Salad

Tokboki - Canh rong biển - Kimpap - Salad rau củ

Tôm nướng - Cánh gà chiên mắm - Salad - Canh rau củ

Canh khoai mỡ - Cải cầu vồng luộc - Chả mực - Cá đuối chiên mắm