Cơm nhà cả tháng không trùng món, ai nhìn cũng ngất ngây vì quá đẹp
Thực đơn cơm nhà của mẹ đảm khiến ai nhìn thấy cũng ngưỡng mộ vì quá hấp dẫn.
Chị Đới Hường (Hà Nội) thường xuyên đăng tải những mâm cơm nhà lên mạng xã hội và nhận được cơn mưa lời khen ngợi vì quá ngon và hấp dẫn. Chị Hường thường không tự nhận mình khéo tay nhưng mâm cơm nào chị nấu cũng ngập tràn màu sắc, bày biện bắt mắt khiến ai cũng ngưỡng mộ.
Không chỉ đam mê nấu nướng, chị Hường còn rất thích sưu tầm gốm, mê du lịch. Có lẽ chính vì vậy, mâm cơm nhà chị Hường rất đa dạng và trở nên sinh động hơn nhờ bộ sưu tập gốm đẹp mắt.
Lẩu khế - Crep sầu
Cơm cá hồi - Súp lơ luộc - Khoai tây chiên
Kimbap bò bulgogi phomai - Spaghetti mực đen - Khoai tây chiên bơ
Ba chỉ kho trứng cút - Mướp đắng nhồi thịt - Khoai tây xào
Tôm luộc - Canh riêu cua - Đậu sốt cà chua - Dưa muối
Mắm tép chưng thịt - Sò huyết nướng - Nem chua
Gà hầm sâm - Bánh bao - Kim chi - Hồng dẻo
Súp gà nấm - Phồng tôm
Măng luộc - Bắp cải muối xổi - Canh cá chua
Cua hấp- Thịt sốt cà chua- Giò ngũ sắc- Rau muống luộc
Lẩu hải sản
Sườn ướp ngũ vị nướng nckd- Tokbokki - Rau củ luộc
Lẩu nấm
Chả cá
Đậu sốt cà chua - Nộm rau củ - Bánh flan - Dâu tây
BBQ
Lẩu ốc
Chả rươi - Thịt luộc - Súp lơ luộc
Cá rán - Đậu hũ sốt - Canh cải cúc - Hạt dẻ
Gỏi gà măng cụt - Trứng ngâm tương - Khoai tây chiên
Cá hồi sốt cam - Tôm hấp - Salad rong biển
Tôm hùm - Tôm chiên xù - Salad
Mì mực đen - Canh tôm - Há cảo hẹ - Nem cốm
Đậu sốt cà chua - Cua hấp - Canh mùng tơi - Dưa muối
Canh cua - Thịt chân giò luộc - Đậu hũ sốt
Chim quay - Trứng rán - Rau muống luộc - Salad
Tokboki - Canh rong biển - Kimpap - Salad rau củ
Tôm nướng - Cánh gà chiên mắm - Salad - Canh rau củ
Canh khoai mỡ - Cải cầu vồng luộc - Chả mực - Cá đuối chiên mắm
Những mâm cơm bình dị nếu được bày biện, trang trí khéo léo, chỉn chu sẽ hấp dẫn hơn nhiều lần. Dù 2 con nhỏ kén ăn, những mâm cơm nhà của chị Phạm...
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-26/11/2025 14:02 PM (GMT+7)