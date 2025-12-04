Vì sao lễ tân không nói to số phòng của khách?

Mỗi lần bạn check in khách sạn, nhân viên lễ tân sẽ chào đón, thanh toán sau đó đưa chìa khóa. Theo đúng quy định, họ sẽ nói nhỏ, thì thầm hoặc viết số phòng lên giấy, thay vì nói to, rõ ràng. Bạn có thể không để ý, nhưng đây là quy tắc bắt buộc trong tiêu chuẩn vận hành khách sạn. Các chuỗi khách sạn càng lớn, điều này càng nghiêm ngặt, vì ba lý do chính.

An toàn

Nick OrRico, Tổng giám đốc Khách sạn Fairmont Chicago (Mỹ), giải thích việc giữ kín số phòng giúp ngăn kẻ xấu nghe lén. "Chúng tôi đào tạo nhân viên không bao giờ nói to số phòng. Thay vào đó, họ viết kín đáo hoặc lập trình trực tiếp vào thẻ khóa", ông nói.

Biện pháp này hạn chế tối đa nguy cơ người lạ biết chính xác vị trí lưu trú của khách. Điều này đặc biệt quan trọng với những người đi du lịch một mình, khách nữ hoặc trường hợp nhận phòng vào đêm muộn.

Nhân viên lễ tân thường viết số phòng của khách. Ảnh: vegoutmag

Giúp khách nhớ số phòng

Greg Fregoso, Giám đốc Khách sạn Blackstone ở Chicago, cho biết ngoài yếu tố an ninh, việc ghi thông tin ra giấy còn giúp khách dễ dàng tra cứu nếu lỡ quên số phòng.

Tuy nhiên, du khách được khuyến cáo không nên kẹp chung thẻ từ với phong bì có ghi số phòng khi di chuyển. Alicia Wiley, Tổng giám đốc Khách sạn Hotel Monaco Salt Lake City, Mỹ, nhận định đây là sai lầm phổ biến làm tăng rủi ro.

"Nếu đánh rơi cả hai, bạn coi như tự tay giao chìa khóa và địa chỉ phòng cho kẻ gian", bà nói. Để đảm bảo an toàn, Wiley khuyên khách nên dùng điện thoại chụp lại số phòng và cất thẻ từ riêng biệt ngay sau khi rời quầy lễ tân.

Tránh bị lừa đảo, tính phí oan

Một lý do khác là tránh bị kẻ xấu lợi dụng tính phí vào hóa đơn, theo chuyên gia khách sạn Cameron Sperance, Giám đốc nội dung của Questex Hospitality và Travel.

"Trong phim Ocean’s 8, nữ diễn viên Sandra Bullock nghe lén được số phòng tại khách sạn Plaza, sau đó quay lại nhận phòng đó và tính hết hóa đơn cho người ở trước. Việc viết số phòng ra giấy giúp bạn không trở thành con mồi dễ dàng của kẻ cơ hội", Sperance nói.

Dù Sperance thừa nhận đó là chuyện trên phim, việc tính phí nhầm không xảy ra thường xuyên, nhưng bạn chắc chắn không muốn thấy những khoản phí bất ngờ không phải của mình.

An toàn cá nhân không chỉ dừng lại ở số phòng. Dưới đây là một số mẹo khác giúp khách yên tâm hơn khi ở khách sạn:

- Luôn cài chốt trong và khóa phụ khi ở trong phòng.

- Cất đồ quý giá trong két sắt hoặc khóa trong vali.

- Nếu làm mất thẻ, báo ngay cho lễ tân để cấp thẻ mới (thẻ cũ sẽ bị vô hiệu hóa).

- Không chia sẻ số phòng hoặc lịch trình với người lạ, cũng không đăng lên mạng xã hội theo thời gian thực.

- Khi có người gõ cửa, nhìn qua lỗ an ninh trước khi mở. Nếu không quen biết hoặc thấy không an toàn, gọi lễ tân hoặc bảo vệ.

- Nên tránh phòng tầng thấp vì có thể bị đột nhập từ bên ngoài, cũng như phòng gần thang máy và cuối hành lang thang bộ để an toàn hơn.

- Khách đi một mình nên tránh phòng có cửa thông sang phòng bên.

- Nếu không phải trả phí cho người thứ hai, nên book phòng cho hai người và xin hai khóa khi nhận phòng. Điều này có cảm giác bạn không phải ở một mình.