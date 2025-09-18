Ăn cá cần bỏ ngay 5 bộ phận này

Mỗi tuần, gia đình tôi bổ sung 2-3 bữa cá vào thực đơn. Tôi thích nhất lòng và óc cá. Hai bộ phận này có nên ăn không? Xin chuyên gia tư vấn? (Thanh Huyền - TPHCM).

Các bác sĩ Khoa Dinh dưỡng - Tiết chế, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM tư vấn:

Cá là thực phẩm giàu dinh dưỡng, cung cấp protein, omega-3, vitamin và khoáng chất, mang lại nhiều lợi ích cho tim mạch, thị lực và hệ tiêu hóa.

Bổ sung cá vào khẩu phần ăn là cách đơn giản giúp bạn hạn chế nguy cơ mắc bệnh lý tim mạch, ung thư bởi trong cá chứa một lượng lớn axit béo không bão hòa Omega-3.

Một tác dụng ít biết đến của cá là hỗ trợ giảm cân, kiểm soát cân nặng. Bởi lượng protein trong cá có tác dụng điều chỉnh hormone gây thèm ăn, giúp cơ thể cảm thấy no lâu hơn.

Cá tốt cho sức khỏe. Ảnh: B.Đ.

Tuy nhiên, do sống trong môi trường nước và có thói quen ăn tạp, cá dễ tích tụ độc tố, kim loại nặng và ký sinh trùng. Vì vậy, một số bộ phận của cá không nên ăn để tránh nguy cơ ngộ độc hoặc ảnh hưởng sức khỏe.

Các bộ phận của cá không nên ăn

Óc cá: Mặc dù chứa nhiều chất béo có lợi, não cá lại là nơi tích tụ kim loại nặng. Việc tiêu thụ não cá có thể gây ngộ độc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, vì vậy nên tránh ăn bộ phận này.

Mang cá: Đây được xem là bộ phận bẩn nhất của cá. Mang giống với phổi của động vật, là cơ quan hô hấp và chứa nhiều vi khuẩn, ký sinh trùng. Cá sống ở các vùng nước ô nhiễm trở thành nơi lưu trữ những độc tố này. Việc ăn phải mang cá chứa độc tố có thể khiến chất độc tích tụ vào cơ thể, lâu dần gây bệnh tật.

Ruột cá: Hay còn gọi lòng cá dễ bị nhiễm vi khuẩn, độc tố và ký sinh trùng như trứng sán, trứng giun hoặc giun xoắn từ môi trường nước. Ruột cá chứa nhiều ký sinh trùng, nếu không được làm sạch kỹ lưỡng hoặc chế biến đúng cách, dễ dẫn đến ngộ độc. Do đó, cần loại bỏ ruột cá cẩn thận khi sơ chế.

Mật cá: Quan niệm dân gian cho rằng nuốt mật cá giúp chữa đau lưng, mỏi gối hay bệnh tiêu hóa. Tuy nhiên, đây là bộ phận nguy hiểm cho sức khỏe nhất vì chứa tetrodotoxin - chất độc có thể gây ức chế thần kinh, dẫn đến tử vong. Nhiều trường hợp ngộ độc đã được ghi nhận do nuốt mật cá. Khi chế biến, cần cẩn thận để tránh làm vỡ mật, khiến chất độc dính vào thịt cá.

Lớp màng đen trong bụng cá: Lớp màng này bảo vệ nội tạng cá, chứa chất béo, lysozyme và vi khuẩn độc hại. Nếu không được làm sạch, lớp màng đen gây mùi tanh khó chịu khi ăn và không mang giá trị dinh dưỡng. Hơn nữa, việc tiêu thụ có thể gây hại cho sức khỏe.