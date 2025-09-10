Bí quyết làm nộm tai heo khế chua giòn sần sật, ăn cả đĩa không thấy chán

Nguyên liệu:

- Tai heo

- Khế chua, dưa chuột, cà rốt

- Ớt, tỏi, chanh/ quất

- Rau răm, rau mùi

- Gia vị: Nước mắm, đường, muối.

Cách làm:

- Khế chua thái mỏng, ướp cùng đường và muối khoảng 30 phút. Sau đó vắt sạch nước và rửa lại với nước sạch.

- Ngâm lại khế vào trong nước đá khoảng 15-20 phút. Tiếp tục vớt khế ra trộn cùng đường và chút nước mắm. Với cách làm này, khế hết chua gắt, có độ giòn và ngon.

- Tai heo rửa thật sạch, luộc và ngâm nước đá lạnh rồi thái thật mỏng.

- Ướp cùng chút đường và bột canh.

- Dưa chuột, cà rốt thái mỏng vừa ăn, trộn cùng đường, muối, tỏi, ớt.

Lưu ý: Trộn riêng từng nguyên liệu với gia vị giúp loại bỏ phần nước thừa trước khi trộn nộm, giúp món ăn thêm phần hấp dẫn.

Cuối cùng trộn đều tất cả các nguyên liệu, vắt thêm chút chanh hoặc quất để cân bằng vị, thêm rau thơm thái nhỏ là hoàn thiện.