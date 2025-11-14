Món ngon dễ làm dễ ăn, người vụng mấy cũng làm được

Nguyên liệu:

- 200g giò lụa

- 2 quả dưa chuột nếp

- 1 củ cà rốt nhỏ

- Tỏi, ớt, đường, nước mắm, giấm, tương ớt, rau mùi ta.

Cách làm:

- Pha nước trộn nộm pha theo tỉ lệ: 1 nước mắm + 1,5 đường + 1,5 giấm +1 tương ớt + 3 nước lọc.

- Dưa chuột bỏ bớt ruột, cà rốt, giò thái miếng vừa ăn.

- Trộn đều tất cả các nguyên liệu với nước trộn nộm, để tầm 30-40 phút cho ngấm gia vị.

Món nộm siêu đơn giản, làm cực nhanh, vị ngon hấp dẫn rất phù hợp cho những ngày bận rộn.