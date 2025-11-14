Món ngon dễ làm dễ ăn, người vụng mấy cũng làm được

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Nộm giò là món ngon dân dã, được cả nhà yêu thích. Đặc biệt là lựa chọn thích hợp cho bữa cơm những ngày bận rộn.

Nguyên liệu:

- 200g giò lụa

- 2 quả dưa chuột nếp

- 1 củ cà rốt nhỏ

- Tỏi, ớt, đường, nước mắm, giấm, tương ớt, rau mùi ta.

Cách làm:

- Pha nước trộn nộm pha theo tỉ lệ: 1 nước mắm + 1,5 đường + 1,5 giấm +1 tương ớt + 3 nước lọc.

- Dưa chuột bỏ bớt ruột, cà rốt, giò thái miếng vừa ăn.

- Trộn đều tất cả các nguyên liệu với nước trộn nộm, để tầm 30-40 phút cho ngấm gia vị.

Món nộm siêu đơn giản, làm cực nhanh, vị ngon hấp dẫn rất phù hợp cho những ngày bận rộn.

Trong mâm cơm mừng Tết Độc lập rất nhiều món hấp dẫn, có thêm đĩa nộm hoa chuối giòn ngon sẽ giúp chống ngán hiệu quả, đảm bảo ai cũng thích mê.

14/11/2025 13:50 PM (GMT+7)
