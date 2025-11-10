Bạch tuộc làm theo cách này ngon "không lối thoát"

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Công thức bạch tuộc sốt mắm Thái dưới đây có thể áp dụng với các loại hải sản khác. Vị ngon đậm đà hấp dẫn.

Nguyên liệu:

- 500g bạch tuộc

- 1 củ gừng nhỏ

- 3 củ sả

- 1 nhúm muối nhỏ

- 1 quả xoài hoặc 10 quả cóc

- 5 tép tỏi to

- Ớt sừng

Sốt mắm Thái:

- 2 thìa canh dầu ăn

- 2 quả ớt sừng băm

- 5 tép tỏi to băm

- 5 củ hành khô tím băm

- 3 củ sả băm

- 1 thìa canh rễ & gốc rau mùi băm

- 200g đường vàng

- 120ml nước cốt me

- 100ml nước mắm

- 100ml nước cốt quất/tắc

- 3 thì canh tương ớt 

Cách làm:

- Bạch tuộc rửa sạch với muối và giấm. Đun nồi nước sôi, thêm sả, gừng, ít muối rồi cho bạch tuộc vào luộc. Sau vài phút vớt ra ngâm ngay vào tô nước đá.

- Cho dầu vào chảo, thêm ớt, tỏi băm, hành tím băm, gốc rễ mùi vào xào thơm. Thêm đường, nước cốt me, nước mắm, nước cốt tắc, tương ớt vào đun đến khi sôi rồi keo nhẹ lại là được.

Đợi sốt thật nguội có thể bảo quản trong ngăn mát dùng dần.

- Trộn xoài, ớt sừng, tỏi thái lát và bạch tuộc với hỗn hợp sốt mắm Thái. 

Bạch tuộc giòn ngọt, không hề tanh, thấm đẫm nước sốt cực kỳ hấp dẫn.

Cách làm thịt bò xào lúc lắc siêu ngon, mềm ngọt không hề bị khô
Thịt bò xào lúc lắc là món ăn khoái khẩu của nhiều người, nhưng nếu không biết cách làm dễ bị dai và khô, kém ngon.

