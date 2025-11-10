Bạch tuộc làm theo cách này ngon "không lối thoát"

Nguyên liệu:

- 500g bạch tuộc

- 1 củ gừng nhỏ

- 3 củ sả

- 1 nhúm muối nhỏ

- 1 quả xoài hoặc 10 quả cóc

- 5 tép tỏi to

- Ớt sừng

Sốt mắm Thái:

- 2 thìa canh dầu ăn

- 2 quả ớt sừng băm

- 5 tép tỏi to băm

- 5 củ hành khô tím băm

- 3 củ sả băm

- 1 thìa canh rễ & gốc rau mùi băm

- 200g đường vàng

- 120ml nước cốt me

- 100ml nước mắm

- 100ml nước cốt quất/tắc

- 3 thì canh tương ớt

Cách làm:

- Bạch tuộc rửa sạch với muối và giấm. Đun nồi nước sôi, thêm sả, gừng, ít muối rồi cho bạch tuộc vào luộc. Sau vài phút vớt ra ngâm ngay vào tô nước đá.

- Cho dầu vào chảo, thêm ớt, tỏi băm, hành tím băm, gốc rễ mùi vào xào thơm. Thêm đường, nước cốt me, nước mắm, nước cốt tắc, tương ớt vào đun đến khi sôi rồi keo nhẹ lại là được.

Đợi sốt thật nguội có thể bảo quản trong ngăn mát dùng dần.

- Trộn xoài, ớt sừng, tỏi thái lát và bạch tuộc với hỗn hợp sốt mắm Thái.

Bạch tuộc giòn ngọt, không hề tanh, thấm đẫm nước sốt cực kỳ hấp dẫn.