Phần thịt gà hay bị chê khô, làm cách này bao nhiêu cũng hết

Sự kiện: Các món nộm, gỏi ngon Món ngon từ gà
Ức gà trộn nộm theo cách này vừa thơm ngon lại không bị ngán, ai cũng mê.

Nguyên liệu:

- 300g thịt gà

- 130g cà rốt

- 100g xoài xanh

- 100g hành tây

- 100ml sốt trộn nộm

- Rau thơm

- Hành phi

- Lạc rang

Nước sốt thần thánh (nguyên liệu làm nhiều để dùng dần):

- 500ml nước mắm

- 900g đường

- 80ml giấm

- 100ml nước cốt quất

- 50ml nước cốt chanh

- 35g muối hạt 

- 15g bột ngọt

- 100g sốt Thái

- 200g dứa

- 200g ớt sừng

- 20g ớt cay

- 60g tỏi băm

Cách làm:

Cách làm sốt trộn nộm "thần thánh"

- Chần ớt bằng nước sôi, vớt ra bỏ luôn vào âu nước lạnh.

- Xay nhuyễn hỗn hợp đường, nước mắm, giấm, muối hạt, bột ngọt, sốt Thái, dứa.

- Cho lên bếp đun nhỏ đến khi nguyên liệu tan hết, sôi khoảng vài phút thì tắt bếp.

- Khi sốt nguội thì thêm tỏi băm và nước cốt chanh và cốt quất vào. 

- Bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh để dùng dần.

Cách làm nộm gà

- Thịt gà luộc xong thái hoặc xé nhỏ vừa ăn, trộn với 30ml sốt nộm trước.

- Trộn phần rau củ quả với thịt gà và lượng nước sốt còn lại. Nêm nếm cho vừa vị.

- Sau cùng thêm lạc rang và các loại rau thơm là hoành thành món ăn.

Nộm gà theo cách này vị đậm đà, hài hòa, ăn nhiều không lo bị ngán.

Theo Châm Đỗ

Nguồn:

13/11/2025 23:50 PM (GMT+7)
