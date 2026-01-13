5 loại thịt bổ dưỡng bậc nhất cho sức khỏe ở Việt Nam cứ ra chợ là có

Thịt ức gà

Ức gà luôn đứng đầu danh sách khuyến nghị của Hiệp hội Tim mạch Mỹ (AHA). Đây là nguồn đạm nạc tinh khiết nhất, chứa rất ít chất béo bão hòa nhưng lại dồi dào vitamin B6 và niacin. Việc ăn ức gà thường xuyên giúp duy trì khối lượng cơ bắp, hỗ trợ quá trình trao đổi chất và giúp kiểm soát cân nặng hiệu quả, đặc biệt phù hợp cho những người tập luyện thể thao hoặc đang trong chế độ giảm cân.

Thịt thăn lợn

Ít ai biết rằng thịt thăn lợn (phần nạc nhất của con lợn) được các chuyên gia Mỹ xếp hạng tốt ngang ngửa với ức gà về độ nạc. Theo các nghiên cứu, thăn lợn chứa hàm lượng vitamin B1) cực cao, đóng vai trò quan trọng trong việc chuyển hóa năng lượng và duy trì chức năng thần kinh. Đây là lựa chọn tuyệt vời để thay thế cho các loại thịt đỏ nhiều mỡ, giúp bảo vệ sức khỏe hệ tim mạch mà vẫn đảm bảo đủ dưỡng chất.

(Ảnh minh họa: VTC News)

Thịt bò

Thịt bò có hàm lượng chất béo bão hòa và calo cao hơn. Bạn có thể giảm lượng chất béo bão hòa và tổng chất béo bằng cách chọn các phần thịt nạc hoặc thịt bò xay nạc và bằng cách loại bỏ phần mỡ thừa có thể nhìn thấy được trên thịt.

Thịt bò là nguồn cung cấp tuyệt vời vitamin B12, sắt, kẽm và selen. Nó cũng chứa các hợp chất hỗ trợ xây dựng cơ bắp, thường với hàm lượng cao hơn so với thịt gà và thịt gà tây. Thịt bò hữu cơ và được nuôi bằng cỏ có thể chứa ít chất béo bão hòa hơn và nhiều axit béo omega-3 hơn. Ngoài ra, thịt bò hữu cơ không chứa kháng sinh hoặc hormone tăng trưởng.

Thịt cá

Thịt cá được các chuyên gia dinh dưỡng đánh giá là nguồn "protein vàng" cho sức khỏe nhờ cấu trúc dễ tiêu hóa và hàm lượng dưỡng chất vượt trội hơn hẳn các loại thịt động vật trên cạn. Lợi ích hàng đầu của thịt cá đến từ axit béo Omega-3 (DHA và EPA), một hợp chất thiết yếu giúp bảo vệ hệ tim mạch, giảm cholesterol xấu và ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ. Không chỉ tốt cho trái tim, các dưỡng chất này còn đóng vai trò then chốt trong việc thúc đẩy sự phát triển não bộ, tăng cường trí nhớ và bảo vệ thị lực khỏi các bệnh lý về võng mạc.

Bên cạnh đó, cá còn là nguồn cung cấp vitamin D tự nhiên và các khoáng chất quý giá giúp xương chắc khỏe, đồng thời hỗ trợ kiểm soát cân nặng hiệu quả nhờ lượng calo thấp nhưng lại giàu đạm nạc. Việc duy trì ít nhất hai bữa cá mỗi tuần không chỉ giúp tăng cường hệ miễn dịch, giảm viêm nhiễm mà còn nuôi dưỡng cơ thể từ sâu bên trong, mang lại một vóc dáng săn chắc và tinh thần minh mẫn.