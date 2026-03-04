Vì sao nhiều người không muốn ngồi ở hàng ghế cuối trên máy bay?

Một số chuyên gia du lịch đã đưa ra lời khuyên về những vị trí hành khách nên cân nhắc tránh khi chọn chỗ ngồi trên máy bay. Trong đó, nhiều ý kiến đồng tình rằng hàng ghế cuối là lựa chọn kém lý tưởng, nhất là với những ai muốn có một chuyến bay yên tĩnh và thư giãn.

Bà Andrea Platania, đại diện Transfeero, chia sẻ với Express rằng, hàng ghế cuối “không mấy hấp dẫn” bởi đây thường là vị trí bất tiện nhất: ghế ngả ít, nằm gần nhà vệ sinh và khu vực phục vụ nên ồn ào hơn so với các khu vực khác.

Ông Nicholas Smith, Giám đốc Kỹ thuật số của Thomas Cook Holidays, cũng đồng tình và cho biết khu vực phía sau máy bay chịu rung lắc mạnh hơn khi gặp nhiễu động không khí.

Ông cho biết thêm, các ghế ở cuối máy bay thường nằm gần khu bếp và nhà vệ sinh nên dễ ồn ào, việc phục vụ cũng có thể chậm hơn và lựa chọn đồ ăn, thức uống đôi khi bị hạn chế. Thông thường, tiếp viên sẽ phục vụ từ phía trước khoang xuống dưới, vì vậy hành khách ngồi hàng đầu thường được phục vụ trước.

Với những người sợ bay, ông Nicholas khuyên nên chọn ghế gần cánh máy bay để cảm thấy ổn định hơn khi gặp nhiễu động. Trong khi đó, hành khách cần xuống máy bay nhanh để kịp nối chuyến nên ưu tiên ghế lối đi ở khu vực phía trước khoang.

Blogger du lịch Izzy Nicholls cũng có chung quan điểm. Cô cho rằng ghế phía sau máy bay là vị trí nên tránh vì khu vực này thường ồn hơn do gần động cơ và khu bếp, đồng thời hành khách sẽ là những người lên và rời máy bay sau cùng.

Izzy khuyến nghị hành khách nên đặt ghế phía trước máy bay để có hành trình êm ái và dễ chịu hơn.

Hàng ghế cuối cùng trên máy bay được nhiều chuyên gia đánh giá là vị trí tệ nhất. Ảnh: F.P

Ông Jacob Wedderburn-Day, CEO của Stasher - công ty cung cấp dịch vụ lưu trữ hành lý - cũng khuyên rằng những hành khách muốn có không gian thoải mái nên tránh ngồi gần nhà vệ sinh và khu bếp. Theo ông, đây là những vị trí thường xuyên có người qua lại, đồng thời khu vực phía trên còn là nơi tiếp viên hay đặt, sắp xếp đồ đạc nên dễ gây bất tiện.

Không chỉ hàng ghế cuối, các ghế gần nhà vệ sinh cũng khiến nhiều hành khách “lắc đầu”. Bên cạnh mùi khó chịu, khu vực này thường xuyên có người đứng xếp hàng chờ đến lượt, gây ồn ào và ảnh hưởng đến sự riêng tư cũng như giấc ngủ của người ngồi gần đó.