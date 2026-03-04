'Phát sốt' với cánh đồng hoa hướng dương rộng hơn 1,3 hecta ở Đà Nẵng

Những ngày sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, khu vực dưới chân cầu An Bình (thuộc thôn Lâm Yên, xã Vu Gia, TP Đà Nẵng) bỗng trở thành điểm hẹn rực rỡ sắc vàng khi hoa hướng dương vào độ nở rộ. Từ sáng sớm đến chiều muộn, từng dòng người nườm nượp đổ về đây tham quan, chụp ảnh, tạo nên không khí nhộn nhịp hiếm thấy ở một vùng quê vốn yên bình.

Vườn hoa nằm ngay dưới chân cầu, trải dài trên khu đất rộng hơn 1,3 hecta. Hàng vạn bông hướng dương đồng loạt bung nở, cánh hoa vàng óng vươn mình trong nắng, tạo nên khung cảnh rực rỡ, nổi bật giữa nền trời xanh trong. Nhìn từ xa, cánh đồng như một tấm thảm vàng khổng lồ, thu hút ánh nhìn của bất kỳ ai đi ngang qua khu vực cầu An Bình.

Ngay từ sáng sớm, nhiều bạn trẻ, gia đình và cả du khách từ các địa phương lân cận đã có mặt để check in. Không ít người chuẩn bị trang phục cầu kỳ, mang theo phụ kiện như nón lá, giỏ hoa,... để có những bức hình ấn tượng. Tiếng cười nói rộn rã hòa cùng tiếng máy ảnh lách tách tạo nên bầu không khí vui tươi, sôi động.

“Tôi thấy bạn bè đăng ảnh cánh đồng hoa lên mạng xã hội nên tranh thủ cuối tuần đưa con đến chụp hình. Không ngờ hoa nở đẹp và đều như vậy. Chỉ cần giơ máy lên là có ngay ảnh đẹp" - một nữ du khách chia sẻ.

Cánh đồng hoa được bố trí nhiều tiểu cảnh độc đáo để du khách chụp hình. Ngoài ra, nơi đây còn có bãi giữ xe miễn phí, các hàng quán giải khát, nhà vệ sinh và dịch vụ cho thuê quần áo, đáp ứng đầy đủ nhu cầu của khách tham quan.

Mô hình trồng hoa hướng dương này là nỗ lực của UBND xã Vu Gia nhằm tìm hướng phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện địa phương. Không chỉ mang lại giá trị cảnh quan và sản phẩm du lịch mới, cánh đồng hoa còn tạo sinh kế và việc làm thời vụ cho người dân xung quanh.

Ông Lê Phan Minh, Chủ tịch UBND xã Vu Gia, cho biết đây là mô hình nông nghiệp đa giá trị, tận dụng tối đa các bộ phận của cây để nâng cao hiệu quả kinh tế. Sau khi hoa tàn, thân và lá được thu hoạch, ủ làm thức ăn cho gia súc, với hàm lượng dinh dưỡng cao vượt trội so với nhiều loại cây thức ăn truyền thống. Hạt hướng dương còn có thể bán làm hạt giống hoặc ép lấy dầu thực vật, mang lại giá trị kinh tế cao.

Dự kiến, hoa sẽ còn nở rộ trong khoảng một đến hai tuần nữa trước khi tàn. Nhiều người tranh thủ sắp xếp thời gian để kịp ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất bên sắc vàng rực rỡ dưới chân cầu An Bình. Hình ảnh dòng người nườm nượp đổ về cánh đồng hoa không chỉ cho thấy sức hút của thiên nhiên mà còn phản ánh niềm vui giản dị của người dân khi quê hương mình có thêm một điểm đến đầy màu sắc và sức sống.