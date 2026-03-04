Thói quen làm giảm độ giòn của thực phẩm khi dùng nồi chiên không dầu

Martin Senders, chuyên gia về nồi chiên không dầu của thương hiệu gia dụng Philips, nhận định đây là một sai lầm. Theo ông, nó có thể ảnh hưởng đến hiệu suất nấu nướng của máy và cuối cùng khiến thức ăn không giòn như mong muốn. Nồi chiên không dầu được thiết kế khay chiên nhằm tạo khoảng cách giữa thực phẩm và đáy nồi, từ đó giúp luồng khí tiếp cận được cả hai mặt của thực phẩm nhằm làm chín và khiến chúng có độ giòn nhất định.

Một trong số các video chia sẻ mẹo lót giấy nến bên dưới khay chiên thu hút gần 70.000 lượt thả tim và hơn 1.000 bình luận. Tuy nhiên, chuyên gia nhận định đây là cách làm sai. Ảnh chụp màn hình video của tài khoản Melfyx

Chuyên gia nói nếu muốn dùng miếng lót để tiện vệ sinh, nên đặt chúng trên khay chiên để luồng không khí bên trong nồi được xoay đều, giúp thiết bị hoạt động hiệu quả.

"Tấm lót rất tiện dụng khi bạn nấu những món ăn dính hoặc nhiều dầu mỡ - nhưng điều quan trọng là phải đảm bảo bạn sử dụng chúng đúng cách. Tấm lót nên được đặt phía trên khay để luồng khí không bị hạn chế. Điều này cho phép nồi chiên không dầu hoạt động hiệu quả và vẫn che phủ giỏ đựng thực phẩm, ngăn ngừa dầu mỡ bám vào", chuyên gia nói.

Khi sử dụng tấm lót để vệ sinh dễ dàng hơn, nên đặt nó bên trên khay chiên.

Martin cũng nhấn mạnh cần cố định lớp lót đúng cách để ngăn ngừa nguy cơ cháy nổ. "Điều quan trọng nữa là phải dùng đủ thức ăn để giữ chặt lớp lót, vì giấy nến, giấy bạc có thể bị hút vào bộ phận làm nóng, bắt cháy và gây nguy cơ hỏa hoạn", Martin cảnh báo.

Ông gợi ý có thể dùng khay lót silicon được thiết kế chuyên dụng cho nồi chiên không dầu vì chúng có ưu điểm cố định và cho phép nồi chiên không dầu hoạt động đúng chức năng. Điều này có nghĩa là bạn vừa dễ dàng vệ sinh nồi chiên, vừa đảm bảo không khí lưu thông tốt để nấu chín thức ăn giòn ngon.