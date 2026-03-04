3 nguy cơ tiềm ẩn khi lười vệ sinh mâm nhiệt của nồi chiên không dầu

Nghiên cứu của hãng cung cấp thực phẩm HelloFresh (Đức) cho thấy 47% người dùng không vệ sinh nồi chiên không dầu đúng cách sau mỗi lần sử dụng. Sai lầm phổ biến nhất là chỉ rửa sạch khay chứa thức ăn mà hoàn toàn phớt lờ mâm nhiệt (dây mayso) - bộ phận cung cấp nhiệt chính của nồi. Thói quen này có thể kéo theo một số những nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng thực phẩm cũng như an toàn nhà bếp.

Nguy cơ trở thành ổ vi khuẩn

Nhiều người tin rằng chỉ cần nhiệt độ cao là mọi vi khuẩn sẽ bị "xóa sổ" hoàn toàn. Thế nhưng, bà Mimi Morley - chuyên gia của HelloFresh - cho biết suy nghĩ này chưa hẳn chính xác. Những vi khuẩn nguy hiểm như Salmonella hay Escherichia coli vẫn có thể tồn tại và gây lây nhiễm chéo trong quá trình nấu nướng. Chúng đặc biệt dễ sinh sôi ở các khe rãnh bám dầu mỡ không được làm sạch kỹ, nơi nhiệt độ chưa đủ để tiêu diệt hoàn toàn, hoặc âm thầm "di chuyển" sang thực phẩm mới khi thiết bị đã tắt.

Khu vực dây mayso của nồi chiên không dầu thường tích tụ nhiều cặn dầu mỡ nhưng thường bị lơ là vệ sinh.

Không dừng lại ở đó, cơ chế quạt thổi khí nóng với tốc độ cao khiến dầu mỡ và vụn thức ăn dễ bị bắn ngược, bám chặt lên mâm nhiệt. Nếu người dùng lơ là khâu vệ sinh, môi trường ẩm và kín sau mỗi lần nấu sẽ trở thành điều kiện lý tưởng cho nấm mốc phát triển. Việc hít phải các bào tử nấm này có thể gây dị ứng, nổi mẩn, thậm chí dẫn tới những vấn đề hô hấp nghiêm trọng ở người có tiền sử hen suyễn.

Làm hỏng hương vị món ăn

Không ít người chỉ chú trọng làm sạch lòng nồi mà quên mất mâm nhiệt - bộ phận "thầm lặng" nhưng ảnh hưởng trực tiếp tới độ an toàn và hương vị món ăn. Bên cạnh đó, lớp cặn dày đặc sót lại sau mỗi lần sử dụng nồi chiên còn cản trở sự lưu thông của luồng khí nóng - yếu tố quyết định độ chín đều và lớp vỏ giòn đặc trưng của các món chiên không dầu. Khi khí nóng không thể lưu chuyển hiệu quả, thiết bị buộc phải hoạt động lâu hơn, tiêu tốn nhiều điện năng hơn mà thành phẩm lại kém giòn, thậm chí chín không đều.

Nguy cơ cháy nổ

Trên thực tế, việc bỏ qua khâu vệ sinh mâm nhiệt có thể kéo theo nguy cơ cháy nổ. Lớp dầu mỡ và vụn thức ăn tích tụ lâu ngày, khi liên tục bị nung ở nhiệt độ cao sẽ dần carbon hóa, tạo ra mùi khét khó chịu và ám thẳng vào thực phẩm. Không chỉ khiến món ăn mất đi hương vị vốn có, tình trạng này còn tiềm ẩn nguy cơ phát hỏa nếu cặn bẩn bốc cháy trong môi trường kín.

Cách vệ sinh mâm nhiệt an toàn

Lật ngược nồi chiên không dầu giúp dễ quan sát và vệ sinh hơn.

Để làm sạch mâm nhiệt an toàn mà không gây hỏng hóc thiết bị, các chuyên gia khuyến cáo người dùng cần thực hiện đúng quy trình. Trước tiên, hãy rút phích cắm và đảm bảo thiết bị đã nguội hoàn toàn. Việc lật ngược nồi chiên sẽ giúp bạn quan sát rõ khu vực mâm nhiệt và thao tác dễ dàng hơn. Khi xử lý cặn bẩn, nên dùng bàn chải đánh răng lông mềm để nhẹ nhàng phủi bỏ các mảng bám cháy khét, tuyệt đối tránh dùng bùi nhùi thép vì có thể làm trầy xước lớp bảo vệ.

Với những vết dầu mỡ cứng đầu, bạn có thể sử dụng các nguyên liệu tự nhiên như baking soda pha nước ấm hoặc nước cốt chanh thấm vào khăn mềm để lau sạch. Cách làm này vừa hiệu quả vừa hạn chế rủi ro ảnh hưởng tới linh kiện điện tử bên trong. Lưu ý không xịt trực tiếp các dung dịch tẩy rửa mạnh vào khu vực mâm nhiệt. Sau cùng, hãy dùng khăn ẩm lau lại toàn bộ và chờ các bộ phận khô hoàn toàn trước khi cắm điện sử dụng trở lại, nhằm tránh nguy cơ chập điện.

Các chuyên gia gia dụng khuyến nghị nên vệ sinh mâm nhiệt định kỳ ít nhất mỗi tháng một lần, hoặc ngay sau khi chế biến những món nhiều dầu mỡ. Một thao tác nhỏ nhưng đúng cách sẽ giúp thiết bị vận hành bền bỉ hơn, đồng thời giữ trọn hương vị thơm ngon cho bữa ăn gia đình.