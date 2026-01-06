Hai loại thịt ai cũng thích, ăn nhiều lại cực hại sức khỏe, dễ gây ung thư

Thịt chế biến sẵn như xúc xích, lạp xưởng, nguyên nhân chính nằm ở các hóa chất bảo quản như nitrite và nitrate, những chất này khi đi vào cơ thể và kết hợp với các axit amin sẽ tạo ra nitrosamine, một hợp chất cực độc có khả năng phá hủy DNA và kích thích sự phát triển của khối u ở dạ dày và đường ruột.

Một yếu tố sinh học khác ít người để ý là sự hiện diện của sắt heme (Heme iron) vốn có nhiều trong các loại thịt đỏ dùng để làm thịt chế biến sẵn. Sắt heme hoạt động như một chất xúc tác trong đường ruột, thúc đẩy quá trình sản sinh các hợp chất N-nitroso và gây ra hiện tượng oxy hóa tế bào. Sự kết hợp giữa sắt heme và hàm lượng muối cực cao trong thịt chế biến sẵn làm gia tăng tình trạng viêm nhiễm mãn tính tại niêm mạc ruột, tạo điều kiện lý tưởng cho các tế bào ung thư nảy mầm và di căn.

Thịt chế biến sẵn và thịt nướng cháy ăn quá nhiều có thể gây hại cho sức khỏe. (Ảnh minh họa: VTC News)

Tóm lại, thịt chế biến sẵn nguy hiểm vì nó là "tổng hợp" của các chất bảo quản độc hại, các biến đổi hóa học do nhiệt độ và tác động tiêu cực của sắt heme lên hệ tiêu hóa. Việc tiêu thụ thường xuyên loại thực phẩm này khiến cơ thể luôn trong tình trạng phải đối mặt với các tác nhân gây đột biến DNA, làm tăng rủi ro mắc bệnh nan y theo thời gian.

Quá trình xông khói hoặc chế biến thịt ở nhiệt độ cao như nướng, chiên cũng sản sinh ra các chất độc hại là amin dị vòng (HCA) và hydrocarbon thơm đa vòng (PAH). Những chất này hình thành khi mỡ thịt tiếp xúc trực tiếp với ngọn lửa hoặc bề mặt kim loại nóng, tạo ra khói bao bọc lấy thực phẩm. Khi đi vào cơ thể, HCA và PAH không chỉ gây đột biến gen mà còn làm suy yếu hệ thống miễn dịch, khiến các tế bào lỗi có cơ hội phát triển thành ung thư nhanh chóng hơn so với bình thường.

Phần thịt bị cháy đen chính là nơi tập trung nồng độ các chất gây ung thư cao nhất, dễ gây ra các phản ứng viêm nhiễm mãn tính trong đường ruột. Khi các tế bào niêm mạc đại tràng tiếp xúc thường xuyên với các mảng cháy này, chúng dễ bị kích ứng và trải qua các quá trình phân chia bất thường. Theo thời gian, những tổn thương nhỏ tích tụ lại có thể biến chuyển thành các khối u ác tính nếu hệ miễn dịch không kịp thời tiêu diệt các tế bào lỗi.

Để giảm thiểu rủi ro, bạn có thể áp dụng các mẹo nhỏ như tẩm ướp thịt với các loại gia vị giàu chất chống oxy hóa (như nghệ, tỏi, gừng) giúp ngăn chặn đến 90% sự hình thành HCAs. Ngoài ra, việc cắt bỏ phần cháy xém trước khi ăn, nướng thịt ở nhiệt độ thấp hoặc sử dụng giấy bạc bọc thực phẩm cũng là những cách hiệu quả để bảo vệ sức khỏe mà vẫn thỏa mãn được sở thích ẩm thực của gia đình.