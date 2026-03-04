Chuyến bay EK394 của hãng hàng không Emirates khởi hành từ Dubai (UAE) đã hạ cánh an toàn chiều nay tại sân bay Nội Bài (Hà Nội), đưa nhiều du khách Việt Nam từ Trung Đông trở về an toàn. Các doanh nghiệp lữ hành cho biết, trong số này nhiều du khách Việt trở về từ các hành trình du lịch Dubai, Ai Cập... Với sự phối hợp chặt chẽ giữa đội ngũ điều hành tại Việt Nam, hướng dẫn viên tại điểm đến cùng các hãng hàng không và đối tác quốc tế, các đoàn khách đã được điều chỉnh hành trình phù hợp và lần lượt trở về Việt Nam an toàn.

“Khi máy bay hạ cánh xuống Nội Bài hôm nay, chúng tôi thực sự nhẹ nhõm và xúc động. Dù hành trình có thay đổi, nhưng sự hỗ trợ kịp thời và tận tâm của công ty lữ hành, hãng hàng không đã giúp chúng tôi luôn cảm thấy an tâm hơn…", một du khách Việt trên chuyến bay EK394 cho biết.

Nhiều du khách Việt Nam đã về đến sân bay Nội Bài chiều 4/3, được chào đón bởi người thân, đại diện sân bay và công ty du lịch. Ảnh: Vân Khanh

Theo bà Nguyễn Nguyệt Vân Khanh - Giám đốc Ban Tiếp thị Truyền thông của Vietravel, trước khi xung đột bùng phát, nhiều đoàn khách của công ty đang trên hành trình tour tại Dubai và Ai Cập. Đến hôm nay 4/3, toàn bộ số du khách này đã trở về Việt Nam an toàn. "Sự an toàn và trải nghiệm của du khách luôn là ưu tiên cao nhất của chúng tôi. Việc các đoàn khách trở về Việt Nam an toàn hôm nay chính là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa Vietravel và các đối tác trong việc bảo vệ hành trình của du khách. Đó cũng là cam kết mà chúng tôi luôn đặt lên hàng đầu trong mọi hành trình, dịch vụ", bà Vân Khanh cho biết.

Những ngày qua, việc đi lại bằng đường hàng không bị hạn chế nghiêm trọng tại Trung Đông do xung đột nổ ra ngày 28/2, đã khiến hàng trăm nghìn du khách bị mắc kẹt ở nhiều nơi. Nhiều khách du lịch, doanh nhân... bị mắc kẹt tại các khách sạn, sân bay và trên các tàu du lịch. Trong bối cảnh đó, các công ty lữ hành tại Việt Nam đã khẩn trương kích hoạt quy trình ứng phó, rà soát toàn bộ các đoàn khách liên quan và triển khai các phương án đảm bảo điều kiện lưu trú, sinh hoạt cũng như hỗ trợ thông tin liên tục cho du khách trong thời gian chờ cập nhật từ hãng vận chuyển.

Từ đêm 2/3, một số ít chuyến bay từ Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đã được nối lại một cách thận trọng, chủ yếu là các chuyến bay chuyên dụng, chở hàng và hồi hương; trong khi đa số chuyến bay thương mại thường lệ từ Dubai vẫn bị hủy. Hầu hết các chuyến bay qua khu vực Trung Đông phải điều chỉnh lịch bay do tác động từ tình hình xung đột và việc hạn chế không phận tại một số khu vực.