Choáng ngợp với "đại tiệc ánh sáng" tại lễ hội đèn lồng ở Đài Loan

Tối 3/3 (tức Rằm tháng Giêng, âm lịch), Lễ hội Đèn lồng Đài Loan (Trung Quốc) 2026 chính thức khai mạc tại huyện Gia Nghĩa, mở ra không gian nghệ thuật ánh sáng quy mô lớn, nơi văn hóa truyền thống hòa quyện cùng công nghệ hiện đại.

Với chủ đề “Illuminating Taiwan, Lighting Up Chiayi”, sự kiện năm nay không chỉ là điểm hẹn mùa xuân mà còn là hành trình khám phá bản sắc địa phương trong nhịp chuyển mình của du lịch Đài Loan (Trung Quốc).

Tâm điểm của lễ hội là đèn lồng chính mang tên “Alishan, Veiled in Luminous Mist”, lấy cảm hứng từ vùng núi Alishan nổi tiếng.

Hình tượng thần mộc giữa màn sương ánh sáng được tái hiện bằng cấu trúc sử dụng gỗ tái chế, gửi gắm thông điệp phát triển bền vững. Tác phẩm kết hợp yếu tố mặt trời, cây cổ thụ và nguồn nước, cùng trình diễn nghe nhìn sống động, tạo nên trải nghiệm nhập vai, đưa câu chuyện Gia Nghĩa lan tỏa ra thế giới.

Lễ hội được quy hoạch thành hai khu trưng bày lớn, gồm Khu đèn lồng trung tâm và Khu trưng bày của chính quyền huyện, với hơn 600 tác phẩm ánh sáng.

Một đèn lồng chính, hai đèn phụ cùng 22 khu chủ đề trải dài, tạo nên bức tranh thị giác đa tầng, đưa du khách bước vào hành trình kể chuyện bằng ánh sáng và âm thanh.

Sau 8 năm trở lại Gia Nghĩa, lễ hội mang theo câu chuyện về một vùng đất đang thay đổi mạnh mẽ.

Từ nền tảng nông nghiệp và lâm nghiệp lâu đời, Gia Nghĩa dần định vị mình như trung tâm kết hợp nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp và đổi mới sáng tạo. Chính sự giao thoa giữa truyền thống và tương lai ấy đã tạo nên tinh thần chủ đạo cho không gian đèn lồng năm nay.

Các khu trưng bày được sắp đặt theo trình tự như một kịch bản nghệ thuật. “Tracing the Light of the Deer” mở đầu bằng câu chuyện về văn hóa bản địa và sự hòa hợp với thiên nhiên.

“Light Shining in the Woods” gợi nhắc ký ức vàng son của ngành lâm nghiệp, khi những cánh rừng từng là biểu tượng phát triển của địa phương. “Harvest Jubilee” tái hiện bức tranh trù phú của nông nghiệp, được nuôi dưỡng bởi hệ thống thủy lợi lâu đời.

Du khách sau đó bước qua cổng chào “From Chiayi, to the world”, như một điểm chuyển nhịp từ câu chuyện địa phương sang tầm nhìn rộng mở.

“Around Taiwan Adventures” tôn vinh vẻ đẹp thiên nhiên khắp hòn đảo, còn “Light Arrives in Chiayi” nhấn mạnh tinh thần giao lưu, kết nối quốc tế. Hành trình khép lại bằng “Tech Carnival”, nơi công nghệ trình diễn vai trò dẫn dắt tương lai, từ trí tuệ nhân tạo đến mô hình đô thị thông minh.

Một điểm nhấn khác là việc tái hiện không gian “Tech World Taiwan Pavilion” từng gây ấn tượng tại Expo Osaka, nay được giới thiệu trọn vẹn tại Gia Nghĩa. Du khách có cơ hội chiêm ngưỡng những ý tưởng nghệ thuật và công nghệ đẳng cấp quốc tế mà không cần ra nước ngoài.

Hàng nghìn du khách trong và ngoài nước đổ về chiêm ngưỡng, chụp ảnh, cầm đèn lồng dạo bước giữa các khu trưng bày rực rỡ, tạo nên bầu không khí lễ hội sôi động suốt đêm xuân.

Người dân và du khách thích thú khám phá không gian lung linh của lễ hội.

Với quy mô hơn 600 tác phẩm, kết hợp nghệ thuật thị giác, trình diễn đa phương tiện và thông điệp phát triển bền vững, Lễ hội Đèn lồng Đài Loan (Trung Quốc) 2026 không chỉ là sự kiện mùa xuân mà còn là sản phẩm du lịch đặc sắc.

Các em nhỏ thích thú chơi đùa trong không gian lễ hội.

Trong không gian nơi ánh sáng kể chuyện và công nghệ nâng đỡ truyền thống, Gia Nghĩa đang khẳng định vị thế điểm đến mới của du lịch văn hóa Đài Loan (Trung Quốc) – nơi quá khứ, hiện tại và tương lai cùng thắp sáng trong một đêm hội rực rỡ.