30 mâm cơm nhà đậm chất Bắc của nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp
Mỗi khi rảnh rỗi, chị Thu Huyền (Hà Nội) đều muốn tự tay vào bếp để nấu những mâm cơm nhà giản dị nhưng vô cùng hấp dẫn.
Chị Thu Huyền
Chị Thu Huyền có kinh nghiệm 15 năm làm tiếp viên hàng không, đã đặt chân đến nhiều quốc gia và được trải nghiệm nhiều nền ẩm thực. Nhưng với chị, không có gì ngon bằng những mâm cơm nhà giản dị, đậm chất Bắc do chính tay mình nấu.
Chị Huyền hài hước tâm sự, dù biết cà muối hay dưa chua ăn nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe nhưng có chuyến bay kéo dài cả tuần, chị chỉ thèm những món dân dã như thế.
Những mâm cơm nhà chị Huyền thường không quá nhiều món, nhưng món nào cũng rất "tốn cơm" và đậm nét ẩm thực Bắc Bộ. Chồng con chị Huyền cũng rất mê các món ăn dân dã như canh cua, giả cầy, canh cá nấu chua, chả lá lốt,...
Quả thật, với mỗi người, bữa cơm ngon nhất là khi ăn cùng gia đình. Và với chị Huyền, cũng không có gì hạnh phúc hơn sau mỗi chuyến công tác lại được nấu những món ăn ngon cho chồng con.
Dưới đây là những bữa cơm nhà được chị Huyền chia sẻ trên mạng xã hội và được rất nhiều chị em lưu lại để học hỏi mỗi khi phải "vắt óc" nghĩ tối nay ăn gì?
Thịt quay giòn bì - Tôm hấp - Đậu bắp luộc
Chả lá lốt - Cánh gà nướng mật ong - Canh cá nấu chua
Gà rang lá chanh - Cá khô chiên - Lạc rang - Cải bắp luộc
Đuôi lợn hầm thuốc bắc - Trứng chiên thịt băm - Đậu rán - Mướp xào giá
Thịt kho củ cải - Đậu luộc - Rau dền
Thịt kho trứng - Canh rong biển nấu hàu - Dưa chuột chẻ
Sườn xào chua ngọt - Đậu nhồi thịt - Canh rau dền
Mực nhồi thịt - Rau dền luộc - Dưa cải chua
Đỗ xào - Lươn nướng - Gà nướng
Cá thu sốt sả - Bắp bê luộc - Mướp luộc
Nem rán - Đậu sốt cà chua - Rau cải bắp xào
Thịt bò xào su su - Đậu rán - Rau muống xào tỏi
Canh rau dền - Sò điệp xào nấm - Khoai tây chiên
Tim hầm ngải cứu - Mandu chiên - Canh khoai tây kim chi - Rau củ luộc
Thịt rang cháy cạnh - Thịt băm đậu non - Rau muống xào tỏi
Sườn xào chua ngọt - Canh cà bung - Đậu bắp luộc
Sườn nướng - Cá nục chiên - Trứng chiên - Tôm rang - Súp lơ luộc
Thịt kho trứng - Chả cá sốt cà chua - Bầu luộc
Tôm rim - Thịt xào nấm - Canh bầu nấu tôm
Chả lá lốt - Nọng heo nướng - Lặc lè luộc
Canh cà bung - Đậu rán - Nấm đùi gà kho tương
Gà luộc - Cơm nấu bằng nước gà - Đậu nướng
Thịt quay giòn bì - Đậu sốt cà chua - Canh cua mồng tơi
Canh măng - Nem rán - Bò xào măng măng tây - Đậu bắp luộc
Giả cầy - Tôm rim - Đậu bắp luộc
Gà nướng - Canh rau ngót - Khoai tây hầm
Thịt rang cháy cạnh - Trứng chưng - Rau muống luộc
Mực xào cần tỏi - Rau muống luộc - Bánh bột lọc
Chả mực - Trứng luộc - Bí xào tỏi - Canh bí xanh
Ngao xào bơ tỏi - Đậu sốt cà chua - Canh bí hầm xương - Mướp luộc
Rất nhiều người bận rộn muốn học nấu những bữa cơm đơn giản, ít món nhưng đủ chất mà chỉ tốn ít thời gian chuẩn bị. Dưới đây là những gợi ý tuyệt vời...
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-29/08/2025 13:52 PM (GMT+7)