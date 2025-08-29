30 mâm cơm nhà đậm chất Bắc của nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp

Chị Thu Huyền

Chị Thu Huyền có kinh nghiệm 15 năm làm tiếp viên hàng không, đã đặt chân đến nhiều quốc gia và được trải nghiệm nhiều nền ẩm thực. Nhưng với chị, không có gì ngon bằng những mâm cơm nhà giản dị, đậm chất Bắc do chính tay mình nấu.

Chị Huyền hài hước tâm sự, dù biết cà muối hay dưa chua ăn nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe nhưng có chuyến bay kéo dài cả tuần, chị chỉ thèm những món dân dã như thế.

Những mâm cơm nhà chị Huyền thường không quá nhiều món, nhưng món nào cũng rất "tốn cơm" và đậm nét ẩm thực Bắc Bộ. Chồng con chị Huyền cũng rất mê các món ăn dân dã như canh cua, giả cầy, canh cá nấu chua, chả lá lốt,...

Quả thật, với mỗi người, bữa cơm ngon nhất là khi ăn cùng gia đình. Và với chị Huyền, cũng không có gì hạnh phúc hơn sau mỗi chuyến công tác lại được nấu những món ăn ngon cho chồng con.

Dưới đây là những bữa cơm nhà được chị Huyền chia sẻ trên mạng xã hội và được rất nhiều chị em lưu lại để học hỏi mỗi khi phải "vắt óc" nghĩ tối nay ăn gì?

Thịt quay giòn bì - Tôm hấp - Đậu bắp luộc

Chả lá lốt - Cánh gà nướng mật ong - Canh cá nấu chua

Gà rang lá chanh - Cá khô chiên - Lạc rang - Cải bắp luộc

Đuôi lợn hầm thuốc bắc - Trứng chiên thịt băm - Đậu rán - Mướp xào giá

Thịt kho củ cải - Đậu luộc - Rau dền

Thịt kho trứng - Canh rong biển nấu hàu - Dưa chuột chẻ

Sườn xào chua ngọt - Đậu nhồi thịt - Canh rau dền

Mực nhồi thịt - Rau dền luộc - Dưa cải chua

Đỗ xào - Lươn nướng - Gà nướng

Cá thu sốt sả - Bắp bê luộc - Mướp luộc

Nem rán - Đậu sốt cà chua - Rau cải bắp xào

Thịt bò xào su su - Đậu rán - Rau muống xào tỏi

Canh rau dền - Sò điệp xào nấm - Khoai tây chiên

Tim hầm ngải cứu - Mandu chiên - Canh khoai tây kim chi - Rau củ luộc

Thịt rang cháy cạnh - Thịt băm đậu non - Rau muống xào tỏi

Sườn xào chua ngọt - Canh cà bung - Đậu bắp luộc

Sườn nướng - Cá nục chiên - Trứng chiên - Tôm rang - Súp lơ luộc

Thịt kho trứng - Chả cá sốt cà chua - Bầu luộc

Tôm rim - Thịt xào nấm - Canh bầu nấu tôm

Chả lá lốt - Nọng heo nướng - Lặc lè luộc

Canh cà bung - Đậu rán - Nấm đùi gà kho tương

Gà luộc - Cơm nấu bằng nước gà - Đậu nướng

Thịt quay giòn bì - Đậu sốt cà chua - Canh cua mồng tơi

Canh măng - Nem rán - Bò xào măng măng tây - Đậu bắp luộc

Giả cầy - Tôm rim - Đậu bắp luộc

Gà nướng - Canh rau ngót - Khoai tây hầm

Thịt rang cháy cạnh - Trứng chưng - Rau muống luộc

Mực xào cần tỏi - Rau muống luộc - Bánh bột lọc

Chả mực - Trứng luộc - Bí xào tỏi - Canh bí xanh

Ngao xào bơ tỏi - Đậu sốt cà chua - Canh bí hầm xương - Mướp luộc