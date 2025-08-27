Thực đơn cơm nhà đơn giản nhưng siêu ngon, chỉ mất 30 phút nấu
Rất nhiều người bận rộn muốn học nấu những bữa cơm đơn giản, ít món nhưng đủ chất mà chỉ tốn ít thời gian chuẩn bị. Dưới đây là những gợi ý tuyệt vời cho những bữa cơm như vậy!
Chị Hà ( 31 tuổi, Thanh Hóa) chia sẻ, dù công việc bận rộn nhưng chị luôn cố gắng vào bếp nấu ăn mỗi ngày. Với chị, nấu ăn vừa là sở thích vừa là cách gần gũi và trực tiếp nhất để thể hiện cho gia đình.
Vì vào bếp là công việc yêu thích và quen thuộc mỗi ngày nên chị thường chỉ mất khoảng 30-40 phút để nấu những mâm cơm rất hấp dẫn cho 3 người ăn. Chị Hà hài hước chia sẻ, nếu không vì công việc bận rộn, chị ước được cả ngày trong căn bếp nhỏ, nấu thật nhiều những món ăn yêu thích mà không biết chán.
Dưới đây là những mâm cơm rất hấp dẫn của mẹ đảm 9x được rất nhiều chị em chia sẻ và khen ngợi:
Chả nem - Củ sen nhồi thịt - Thịt viên sốt chua ngọt - Bánh bột lọc - Rau củ luộc
Rau muống luộc - Đậu rán - Cá kho - Thịt bò xào đậu
Cá sốt cà chua - Củ cải luôc - Lạp xưởng
Canh xương củ sen táo đỏ - Gà áp chảo sốt chua ngọt - Chân gà luộc - Thah long đỏ
Tôm hấp - Tôm rim tỏi - Nấm đông cô xào - Rau dền luộc
Canh chua cá basa - Cá kho - Dưa
Canh chua ốc móng tay - Trứng luộc - Tôm rim tỏi
Chả nem - Bánh bột lọc - Củ quả luộc
Trứng ốp - Thịt bò xào đậu - Cá kho - Rau muống luộc - Ruốc bông
Cá kho - Canh chua ngao - Ruốc bông
Cá rán - Tôm rim - Trứng rán - Rau cải xào nấm hương
Trứng rán - Lạp xưởng - Đậu luộc - Nhãn - Bơ
Cá kho - Canh mướp - Kim chi - Dưa
Canh xương củ sen - Cá rán - Kim chi - Ruốc bông
Cơm gà
Cá kho - Cà muối - Súp lơ luộc chấm muối lạc vừng - Ổi
Tôm rim - Ruốc bông - Rau khoai luộc - Dưa chuột
Thịt luộc - Tôm rim - Chả rán - Củ cải luộc
Nem chua rán - Ức gà rim chua ngọt - Rau cải luộc - Trứng rán
Trứng đúc thịt - Bí ngòi luộc - Cơm rang - Ruốc bông - Ổi
Nấm kho tiêu - Thịt bò xào hành tây - Trứng rán - Rau muống luộc - Dưa
Thịt băm xào bí ngòi - Rau muống luộc - Ruốc bông - Ổi
Món cơm gà nấu theo cách này ai cũng thích mê, đặc biệt là trẻ nhỏ. Phần thịt mềm mọng, cực dễ ăn, chấm với nước sốt bao "cuốn".
