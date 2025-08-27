Thực đơn cơm nhà đơn giản nhưng siêu ngon, chỉ mất 30 phút nấu

Chị Hà ( 31 tuổi, Thanh Hóa) chia sẻ, dù công việc bận rộn nhưng chị luôn cố gắng vào bếp nấu ăn mỗi ngày. Với chị, nấu ăn vừa là sở thích vừa là cách gần gũi và trực tiếp nhất để thể hiện cho gia đình.

Vì vào bếp là công việc yêu thích và quen thuộc mỗi ngày nên chị thường chỉ mất khoảng 30-40 phút để nấu những mâm cơm rất hấp dẫn cho 3 người ăn. Chị Hà hài hước chia sẻ, nếu không vì công việc bận rộn, chị ước được cả ngày trong căn bếp nhỏ, nấu thật nhiều những món ăn yêu thích mà không biết chán.

Dưới đây là những mâm cơm rất hấp dẫn của mẹ đảm 9x được rất nhiều chị em chia sẻ và khen ngợi:

Chả nem - Củ sen nhồi thịt - Thịt viên sốt chua ngọt - Bánh bột lọc - Rau củ luộc

Rau muống luộc - Đậu rán - Cá kho - Thịt bò xào đậu

Cá sốt cà chua - Củ cải luôc - Lạp xưởng

Canh xương củ sen táo đỏ - Gà áp chảo sốt chua ngọt - Chân gà luộc - Thah long đỏ

Tôm hấp - Tôm rim tỏi - Nấm đông cô xào - Rau dền luộc

Canh chua cá basa - Cá kho - Dưa

Canh chua ốc móng tay - Trứng luộc - Tôm rim tỏi

Chả nem - Bánh bột lọc - Củ quả luộc

Trứng ốp - Thịt bò xào đậu - Cá kho - Rau muống luộc - Ruốc bông

Cá kho - Canh chua ngao - Ruốc bông

Cá rán - Tôm rim - Trứng rán - Rau cải xào nấm hương

Trứng rán - Lạp xưởng - Đậu luộc - Nhãn - Bơ

Cá kho - Canh mướp - Kim chi - Dưa

Canh xương củ sen - Cá rán - Kim chi - Ruốc bông

Cơm gà

Cá kho - Cà muối - Súp lơ luộc chấm muối lạc vừng - Ổi

Tôm rim - Ruốc bông - Rau khoai luộc - Dưa chuột

Thịt luộc - Tôm rim - Chả rán - Củ cải luộc

Nem chua rán - Ức gà rim chua ngọt - Rau cải luộc - Trứng rán

Trứng đúc thịt - Bí ngòi luộc - Cơm rang - Ruốc bông - Ổi

Nấm kho tiêu - Thịt bò xào hành tây - Trứng rán - Rau muống luộc - Dưa

Thịt băm xào bí ngòi - Rau muống luộc - Ruốc bông - Ổi