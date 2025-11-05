30 bữa cơm nhà không trùng món, khỏi lo nghĩ tối nay ăn gì
Nếu yêu là động từ, thì vào bếp là hành động nhiều người vẫn làm để thể hiện tình yêu.
Với chị Hồng An (ở TP.HCM), nấu ăn là một thứ "ngôn ngữ của tình yêu" dành cho những người mình thương yêu. Có thể, mẹ không phải nói yêu con mỗi ngày nhưng mỗi bữa cơm mẹ nấu chẳng kể nắng mưa luôn có những món ngon con thích, dù đó là những nguyên liệu dễ hết ngay từ sáng sớm. Có thể đó chỉ vì vợ không muốn ăn cơm một mình nên dù bận đến mấy chồng cũng cố gắng tan làm đúng giờ và không ngại từ chối những cuộc vui,...
Được ăn cơm người mình yêu nấu và nấu cho người mình yêu ăn, tất cả đó đều là tình yêu. Tình cảm gia đình vốn được bảo vệ, nâng niu và nuôi dưỡng từ chính những bữa cơm nhà bình dị mà ấm áp như vậy.
Canh khoai mỡ - Rau cải luộc - Thịt rang sả ớt
Canh củ quả - Cánh gà rim sả - Chả đậu hũ lá lốt
Canh rau ngót - Thịt luộc kèm cà pháo - Đậu sốt chua ngọt
Cà ri gà ăn kèm bánh mì - Chả cá
Canh bầu nấu tôm - Củ quả kho quẹt - Chả cá sốt cà chua
Canh rau dền - Cà tím xào thịt - Chả bò lá lốt
Canh hàu nấu chua - Trứng rán hàu - Đậu non chiên tẩm hành
Canh bí đỏ - Sườn rang - Rau, nấm xào tôm
Canh lá giang - Gà rang gừng - Rau luộc - Trứng rán hành
Canh sườn chua - Rau xào - Trứng cút rim chua ngọt
Canh trứng cà chua - Cá rim tiêu - Đậu bắp luộc
Canh ngao nấu chua - Cá rán - Nụ bí non xào
Canh mướp nấu lạc - Đậu tẩm hành - Thịt rang
Canh cải nấu thịt - Mướp đắng xào trứng - Tôm rim
Canh rau muống - Rau muống xào - Thịt kho tàu
Canh rau cải cúc - Giá đỗ xào lòng mề - Thịt xào húng quế
Canh rau đắng - Cá kho - Tóp mỡ xào cà
Canh rau củ - Bắp cải luộc - Sườn rim dứa
Bún vịt om sấu - Nem rán
Canh cà tóm đậu thịt - Trứng non xào hành tỏi - Thịt rang dưa chua
Canh kim chi - Bí xanh xào tỏi - Chim quay
Canh mướp tôm - Thịt rang đậu - Dưa vàng
Canh hầm - Rau lang luộc - Sườn rim móc mật
Canh rau cải tôm - Thịt rang tôm - Nho xanh
Canh bầu nấu hến - Mướp xào nấm - Vịt quay
Canh cá nấu chua - Nấm rim tiêu - Cá rán tẩm bột chiên
Canh rong biển - Thịt xào khoai tây - Dưa hấu
Canh cải kim chi bò - Gà rang húng quế - Măng tây xào tỏi
Canh rau củ - Đậu chiên xả ớt - Mực rim mắm
Canh bí sườn - Bí đỏ xào - Chả bò
Không chỉ là chuyện ăn uống, mỗi bữa cơm nhà còn là nơi người nấu gửi gắm yêu thương vào từng món ăn, để ai đi đâu cũng muốn trở về quây quần bên gia...
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-05/11/2025 14:11 PM (GMT+7)