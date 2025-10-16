20 thực đơn bình dị nhưng khiến ai thấy cũng thèm về nhà ăn cơm

Chị Hoàng Oanh (Hà Nội) tâm sự, là phụ nữ ai cũng yêu cái đẹp nhưng mỗi thời mỗi khác. Nếu ngày trước chị đam mê quần áo, váy vóc, mỹ phẩm thì bây giờ lại say mê ngắm nhìn những bộ bát đĩa đẹp, dành thời gian cả giờ đồng hồ trong bếp mà không thấy chán.

Việc khiến chị cảm thấy vui nhất là làm cho căn bếp ấm áp hơn, mâm cơm đầy đặn hơn, ánh mắt người thân hạnh phúc hơn. Chị Oanh mê nhất là sự giản dị mà tinh tế của những bữa cơm nhà đậm nét ẩm thực Việt. Dù chỉ là những món ăn dân dã như bát canh rau ngót, đĩa cá kho, đến chén nước mắm dằm ớt cay nồng đều khiến chị và cả nhà ăn hoài không ngán. Có lẽ vì trong từng món ăn, không chỉ có hương vị mà còn cả “nếp nhà”, tình thân quây quần bên nhau. Với chị Oanh và cả gia đình, bữa cơm không chỉ để no bụng, mà còn là lúc cả nhà được sum vầy, được lắng nghe và sẻ chia.

Thịt kho tôm trứng - Lặc lè xào tim - Canh rau ngót - Thanh long đỏ

Cá nục kho - Chả cá - Bắp cải xào cà chua - Hồng táo

Cá dìa kho thơm - Cải ngọt xào tỏi - Nem tai

Chả cá thu chiên giòn - Thịt băm rim trứng - Bắp cải luộc

Tôm chiên giòn - Thịt luộc chấm mắm nêm - Canh cải

Nấm xào - Canh nghêu nấu rau dền - Chả lá lốt

Mực xào dứa - Nem tai - Canh rau muống nấu tôm

Sườn kho trứng - Cá dìa nấu canh - Măng xào

Cá hố chiên xù - Đậu sốt cà chua - Rau muống luộc

Cá bã trầu nấu canh chua - Thịt kho trứng - Rau cải luộc chấm trứng

Cá nục kho nhừ xương - Canh nghêu nấu rau ngót - Đậu cove xào ba chỉ

Cá dìa hoa chiên giòn - Canh nghêu nấu chua - Dưa chuột

Cá dìa hoa nấu chua - Chả cá sốt cà chua - Măng xào

Cá hố kho dưa cải - Mùng tơi nấu tôm - Cải mèo xào tỏi

Nem tai - Canh bầu nấu tôm - Tóp mỡ xào dưa

Rau cải mèo luộc chấm trứng - Chả cá thác lác - Canh bí đỏ, hạt sen nấu xương

Xôi dừa - Gà chiên - Ốc nấu mẻ chua

Ngan luộc - Chân ngan luộc - Canh măng

Măng xào - Trứng rán hành - Thịt luộc - Canh rau củ hầm nấm

Sườn kho trứng cút - Canh rau ngót nấu ngao - Nấm rơm xào mướp - Tôm tẩm bột chiên xù